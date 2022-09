"Unser Ziel ist es, die Stadt Las Vegas zur bestmöglichen Gemeinschaft für Einwohner und Besucher zu machen, indem wir Bildung, Personalentwicklung und Sicherheit verbessern", so Michael Sherwood, Chief Innovation Officer von Las Vegas. "Um dies zu erreichen, mussten wir unsere Wireless-Möglichkeiten und die Konnektivität der Stadt ausbauen. Wireless eröffnet eine brandneue Zukunft und brandneue Möglichkeiten, nicht nur für unsere Gemeinde als Ganzes, sondern auch für Unternehmen, die hierher kommen oder bereits hier arbeiten", erklärte Sherwood in der Keynote "Viva Las Vegas" auf dem derzeit in der Zockerstand stattfindenden Mobile World Congress.

Im Bildungsbereich könnten Schüler und Studenten aller Klassenstufen, einschließlich College-Studenten, mit Hilfe des Private-5G-Netzes kostenlos auf virtuelle Lernangebote zugreifen, während Erwachsene die Möglichkeit haben, an Schulungen zur beruflichen Weiterbildung teilzunehmen. Darüber hinaus können Behörden im Rahmen der Smart-City-Initiativen von Las Vegas Kameras in öffentlichen Bereichen oder auf Parkplätzen aufstellen und bewegen, um für zusätzliche Sicherheit zu sorgen.

Im Bereich Gesundheitswesen verspricht sich die Stadt durch die höhere Konnektivität der Einwohner einen besserer Zugang zu mehr Dienstleistungen, zum Beispiel Telemedizin. "Ärzte werden sich mit ihren Patienten virtuell treffen können, statt an einem physischen Ort", so Sherwood. Außerdem werde das Netz bei der Wassereinsparung und den Transportbemühungen der Zukunft helfen. Der CIO geht davon aus, dass im Laufe der Zeit für das auch für Access Points von Drittanbietern und die Geräte von Endanwendern nutzbare Netz weitere Anwendungsfälle entstehen. Diese werden Einnahmen generieren und können so Wartung, Erweiterung und Verbesserung des Netzwerks mitfinanzieren.

NTT als Ausbaupartner

Unterstützt wird die Stadt bei ihren Ausbauplänen vom IT-Dienstleister NTT. Das Unternehmen und weitere Partner werden in dem mehrphasigen Projekt die Zahl der Netzzugangspunkte in ganz Las Vegas mehr als verdoppeln. NTT stellt außerdem seine P5G-Platform zur Verfügung. Das LTE/5G Network-as-a-Service integriert Sicherheit, Kontrolle und Datenschutz und ermöglicht es Unternehmen und anderen Kunden, ihre Netzwerke flexibel zu sichern, zu skalieren und zu segmentieren.

Im Gegensatz zu den meisten CBRS-Netzen (Citizens Broadband Radio Spectrum), einer US-Funktechnologie die nur in Gebäuden oder in der Industrie eingesetzt wird, erstreckt sich dieses 5G-Netzwerk über den öffentlichen Raum. Es ist das erste Netzwerk dieser Größe, das für APs von Drittanbietern und Endgeräte offen ist. Damit ist Las Vegas auf dem besten Weg, ein Technologiezentrum für Bürger und Organisationen der Stadt zu werden.

"Das Netzwerk der Stadt Las Vegas wird Innovationen vorantreiben und als ein Modell für Städte und Unternehmen weltweit dienen. Nach seiner Implementierung wird es das größte offene, kommunale CBRS-Netz in den USA sein", betont auch Shahid Ahmed, Group EVP of New Ventures and Innovation bei NTT Ltd., in einem Statement.