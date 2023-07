Mit der zunehmenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI) wächst die Sorge innerhalb der IT-Organisationen, dass ihre bestehende Infrastruktur dafür nicht leistungsfähig genug ist. Zu diesem Ergebnis kommt die "2023 Global Tech Trends Survey" (PDF) des Data-Center-Dienstleisters Equinix.

Demnach planen zwar 85 Prozent der 2.900 befragten IT-Entscheider, künstliche Intelligenz in mehreren wichtigen Funktionen einzusetzen - oder tun das bereits. Allerdings bezweifeln weltweit auch 42 Prozent der Teilnehmer, dass ihre aktuelle IT-Infrastruktur in der Lage ist, die Anforderungen zu stemmen, die KI-Systeme aufwerfen. Dabei bestehen geografische Unterschiede, wenn es um den Grad der Unsicherheit geht:

