Nach über acht Jahren als Group-CIO verlässt Jan Brecht zum 30. April Mercedes-Benz auf eigenen Wunsch. Der 52-jährige sucht, wie es heißt, nach neuen Herausforderungen außerhalb des Autobauers. Informationen, wie diese konkret aussehen, gibt es derzeit noch nicht.

Mercedes-Boss bedauert Brecht-Weggang

In einem internen Schreiben an die über 10.000 IT-Mitarbeiter des Unternehmens bedauerte Konzernchef Ola Källenius ausdrücklich den Weggang des IT-Chefs. Seine Nachfolge tritt zum 1. April Katrin Lehmann an, die derzeit als Vice President IT Sales/Marketing & Home of Tech der Mercedes-Benz AG fungiert.

Die neue IT-Chefin

Als CIO der Mercedes-Benz Group AG und der Mercedes-Benz AG verantwortet Katrin Lehmann künftig die globale IT für alle Geschäftsbereiche, Marken und Märkte und berichtet direkt an Ola Källenius. Brecht wird Katrin Lehmann im Laufe des Aprils noch beratend im Rahmen der Übergabe zur Seite stehen.

Hobby-Triathletin folgt auf Genuss-Jogger

Dem "Genuss-Jogger" Brecht folgt jetzt die Hobby-Triathletin Katrin Lehmann. Die künftige IT-Chefin von Mercedes-Benz stieg zum 1. Mai 2023 bei der Mercedes-Benz AG ein und verantwortete bislang global die IT für Marketing und Sales und damit die Digitalisierung sämtlicher Vertriebsprozesse inklusive der IT-basierten Marketing-, Sales- und Aftersales-Aktivitäten.

Ausgewiesene Softwareexpertin

Lehman, die einen Master of Business Administration (MBA) an der Mannheim Business School absolvierte, gilt als ausgewiesene Softwareexpertin. Denn vor ihrer Tätigkeit bei Mercedes-Benz war sie von 2004 an in verschiedenen Management-Positionen bei SAP tätig. Zuletzt war sie dort von 2020 bis 2023 Senior VP Customer Innovation & Maintenance der Product Engineering Group bei SAP SE.

Mister Digital Mindset geht

In der Amtszeit von Brecht nahm bei Mercedes-Benz die digitale Transformation mit Projekten wie der Factory 56 oder dem digitalen Produktionssystem MO360 Data Platform Gestalt an. Zudem trug Brecht wesentlich dazu bei, innerhalb der Belegschaft ein "Digital Mindset" zu verankern. Außerdem war er als CIO offen gegenüber neuen Technologien und pries bereits im Sommer 2023 im CIO-Interview "KI als Booster der Digitalisierung", während andere Industrie-Unternehmen dem Thema KI noch abwartend, wenn nicht gar ablehnend gegenüberstanden.