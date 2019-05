Angetrieben durch den Zwang zur Digitalisierung und das Internet of Things (IoT) haben Unternehmen in puncto IT-Netzwerke gehörigen Aufholbedarf. Denn in diesem Umfeld müssen Netzwerke basierend auf LAN, WLAN oder 4G in Bezug auf Verfügbarkeit, Sicherheit und nicht zuletzt Geschwindigkeit die höchsten Anforderungen erfüllen. Zudem versprechen neue Funktechnologien wie 5G oder Wi-Fi-6 (11ax) noch mehr Performance und Sicherheit im mobilen Bereich. In unserem TecChannel Compact „Netzwerke“ informieren wir Sie deshalb ausführlich über die neuen Netzwerktechnologien und beleuchten die Vorteile und Risiken der verschiedenen Funkverfahren. Auch auf das Thema SD-WAN gehen wir detailliert ein.

In unserem Praxis-Kapitel dreht sich alles um Anleitungen für die optimale Konfiguration, Überwachung und Wartung von LAN- und WLAN-Netzwerken. Die Schwerpunkte bilden die Netzwerkkonfiguration von Client-PCs mit Windows 10, die Administration und Fehlersuche bei Fritzbox-Routern und die Datenrettung bei NAS-Systemen. Weitere Themen sind das Aufspüren von Netzwerk-Angriffspunkten im Rahmen eines Router-Checks und das Beheben typischer Netzwerk-Probleme.

Hier erhalten Sie das eBook "NETZWERK" zum Download

WLAN-Router und besonders die Fritzbox-Modelle von AVM sind als Netzwerkzentralen sehr beliebt. Doch nicht alle Geräte sind für bestimmte Einsatzzwecke geeignet. Passend dazu erklären wir den sicheren Netzwerkzugriff über VPN und informieren über die besten VPN-Dienste. Der aktuelle Stand der Netzwerk-Mesh-Technologie und die WLAN-Erweiterung mit Access Points gehören ebenfalls zu den Inhalten unseres Kompendiums.

Hier erhalten Sie das eBook "NETZWERK" zum Download

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "NETZWERK":

WLAN- & LAN-Trends

· Hardware-Trends bei WLAN und Mobilfunk

· Was Netzwerkspeicher von heute alles können

· WLAN-Technik Know-how

· Fritzbox: Beliebte Router von AVM im Vergleich

SD-WAN, VPN & Co.

· Wide Area Network: So funktionieren SD-WANs

· Netzwerke absichern

· VPN: Geschützter Zugriff auf das Firmennetz

· Mesh: Besseres WLAN fürs Unternehmen

Praxistipps

· Die besten Tipps & Tricks rund ums WLAN und LAN

· So geht's: Systematische Fehlersuche im Netzwerk

· Schwachstellen aufspüren

· Fritzbox-Router für das Netzwerk optimieren

eBook-Download und Buch

Buch und eBook sind direkt im TecChannel-Shop erhältlich. Die gedruckte Ausgabe können Sie für 17,90 Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bestellen. Das eBook zum direkten Download kostet nur 14,99 Euro.

Die Leser von TecChannel-Premium können das TecChannel-Compact hier kostenlos downloaden. Bitte loggen Sie sich dazu vorher in den Premium-Bereich ein.

Mehr zu den weiteren Vorteilen des TecChannel-Premium-Abos erfahren Sie im Shop. Mit einer Online-Anmeldung erhalten Sie nach kurzer Prüfung sofort Zugriff auf TecChannel-Premium mit allen Vorteilen. (hal)

Hier erhalten Sie das eBook "NETZWERK" zum Download