it-economics beschäftigt IT-Consultants, Softwareentwickler und Projektmanager. Die IT-Beratung entwickelt Digitalisierungskonzepte und begleitet Unternehmen auf dem Weg zur Agilität. Das Leistungsportfolio umfasst Lösungen und Services entlang der Wertschöpfungskette des klassischen und agilen IT-Managements: Trainings und Coachings, Cloud-Architektur, Softwareentwicklung und Implementierung. Das entwickelte IT³-Konzept garantiert den Einsatz passender Managementmethoden, aktueller Technologie und spezifischen Fachwissens.

Herausragende Initiativen

One Team Day

Einmal im Monat arbeiten alle Mitarbeiter an den jeweiligen Standorten zusammen an Projekten und Research-Themen. Nach dem Briefing zu aktuellen Unternehmensentwicklungen und einer Q&A-Session beginnen die Teams etwa eine App zu programmieren, Ideen für unsere Diversity-Initiative zu sammeln oder Services auszugestalten. Begleitet wird der Tag von einem gemeinsamen Lunch, Networking und dem Austausch der Ergebnisse.

Feedback statt Bewertung

Wir haben den variablen Bonusanteil in den Gehältern abgeschafft. Durch die Entkopplung von Feedback, Bewertung und monetärer Belohnung geht es in den Jahresendgesprächen nur um konstruktives Feedback und darum, wie man sich verbessern kann.

Wissen aktiv vermitteln

Monatlich bieten wir einen "Value & Knowledge Space" an, wo Mitarbeiter ihre Themen vorstellen können. Dieses Format ist offen für alle - von den Studenten bis zum Topmanagement - als Referent oder Teilnehmer.

Das sagen die Mitarbeiter:

97 Prozent der Mitarbeiter haben Spaß bei der Arbeit.

"Man darf früh Verantwortung in Projekten übernehmen, wodurch der Mehrwert für das Projekt und Unternehmen deutlich wird - worauf man wiederum stolz sein kann und Anerkennung erfährt. Durch das entgegengebrachte Vertrauen fühlt man sich stets integriert und wohl."

