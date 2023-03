Als das iPhone X im Jahr 2017 auf den Markt kam, beschrieb Apple es als ein "atemberaubendes All-Screen-Display". Das war jedoch nicht ganz richtig. Es gab nicht nur eine Aussparung an der Oberseite für die Kamera und die Sensoren (Notch), sondern auch einen ziemlich großen Rahmen, der das gesamte Display einfasste. Im Laufe der Jahre hat Apple daran gearbeitet, diesen Rahmen zu verkleinern, und einem neuen Bericht zufolge wird das iPhone 15 Pro Max den dünnsten Rahmen aller Zeiten haben - auf alle Smartphones bezogen.

Der bekannte Android-Leaker Ice Universe behauptet auf Twitter, dass das iPhone 15 Pro Max (oder Ultra) "den Rekord von 1,81 mm schwarzem Rand unterbieten wird, der vom Xiaomi 13 gehalten wird." Das Xiaomi 13 wurde im Dezember auf den Markt gebracht und hat ein atemberaubendes Verhältnis von 93 Prozent zwischen Bildschirm und Gehäuse, eine Kennzahl, die auch die Ränder und Kameraausschnitte berücksichtigt. Im Vergleich dazu hat das iPhone 14 Pro Max ein Verhältnis von 88 Prozent und das iPhone 14 hat ein Verhältnis von 86 Prozent, laut GSMArena.

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ˜1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo