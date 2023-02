Bereits am Wochenende kursierten erste Fotos eines iPhone 15 Pro mit Titanrahmen und einem USB-C-Port am unteren Ende (wir haben berichtet). Nun hat der gleiche Leaker "Unknownz21" Fotos vom iPhone 15 (ohne Pro) gepostet. Darin ist die Display-Seite zu sehen, wie erwartet mit der Dynamic Island. Auch die untere Seite des iPhones ist zu sehen, diese gleicht dem bereits abgebildeten iPhone 15 Pro, außer dass das Material glänzender und dunkler als beim Pro ist. Die Ecken hin zu der Rückseite sind zudem weniger abgerundet.

Who needs half-baked renders when you have the real thing?



Here’s an early base model iPhone 15.



(More info exclusively via @MacRumors, for now ??) pic.twitter.com/LKPzJ8YwfE