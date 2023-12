Kurz nach der Veröffentlichung von iOS 17.1 hatte Apple mit den Betatests für iOS 17.2 begonnen - und zwei Wochen nach der ersten Beta die zweite veröffentlicht. Danach ging es im Wesentlichen im Wochentakt weiter, auf den Release Candidate letzte Woche folgte auch am Montagabend die finale Fassung.

Während schon iOS 17.1 einige der Funktionen von iOS 17 brachte, die Apple bereits im Juni zeigte, aber für später versprach, fehlten noch einige, die wir nun mit iOS 17.2 bekommen. Hinzu kommt eine kleine Änderung, über die sich aber viele freuen: Endlich kann man den Standard-Benachrichtigungston ändern. In iOS 17 hatte Apple diesen von "Dreiklang" auf "Abpraller" geändert, viele Leute wollen zurück und konnten das bisher nicht. Eine weitere Überraschung im Detail ist die Möglichkeit, Kinotickets oder Fahrscheine aus der Wallet-App heraus mit anderen per Name Drop zu teilen.

Die wichtigste Neuerung in iOS 17.2 ist jedoch die Journal-App, außerdem freuen wir uns auf das automatische Ausfüllen von PDF-Formularen und ein paar andere Kleinigkeiten. Die gemeinsamen Wiedergabelisten, die noch Bestandteil in früheren Betas waren, hat Apple noch vor dem Release Candidate wieder gestrichen. Es ist ungewiss, ob diese in iOS 17.3 wieder auftauchen, die erste Beta sollten wir schon diese Woche sehen und die finale Fassung Ende Janaur oder Anfang Februar 2024.

Das ist alles neu in iOS 17.2

Standard-Benachrichtigungston ändern: Den Standard-Benachrichtigungston hat Apple in iOS 17 von "Dreiklang" auf "Abpraller" geändert. In iOS 17.2 können Sie in "Einstellungen > Ton & Haptik > Standardbenachrichtigungen" diesen Standardton wieder ändern.

3D-Videoaufnahme für Apple Vision Pro: Bei einem iPhone 15 Pro oder Pro Max öffnen Sie "Einstellungen > Kamera > Formate", um "3D-Video" für Apple Vision Pro einzuschalten. In der Kamera-App sehen Sie im Videomodus ein kleines Vision-Pro-Symbol, um die Funktion zu aktivieren.

Journal-App: Die Apple-App für Lebensberichte ist bei iOS 17.2 endlich dabei. Sie können damit Ihr tägliches Leben und Ihre Aktivitäten aufzeichnen und reflektieren. Maschinelles Lernen auf dem Gerät soll bei der Auswahl, worüber Sie schreiben wollen helfen und Fotos, gehörte Musik und mehr für den Journal-Eintrag anbieten.

iMessage Kontaktschlüssel-Verifizierung: Diese neue Methode wurde für Nutzer entwickelt, die "außergewöhnlichen digitalen Bedrohungen" ausgesetzt sind, wie Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Regierungsbeamte, und ermöglicht es Nutzern, die Person zu verifizieren, mit der sie Nachrichten austauschen.

Übersetzen mit der Aktionstaste: Die Aktionstaste auf dem iPhone 15 Pro hat eine neue Übersetzungsoption.

Wiedergabeliste "Favoriten": Eine neue Wiedergabeliste "Favoriten" in Apple Music fasst alle Lieder zusammen, die Sie als Favoriten markiert haben.

Wetter- und Uhren-Widgets: Es gibt drei neue Widgets für die Wetter-App und eines für die Watch-App (das erste digitale Uhr-Widget, das Apple entwickelt hat).

Reaktionen in Nachrichten: Sie können auf iMessages mit einem beliebigen Emoji oder Sticker reagieren. Drücken Sie einfach lange auf die Nachricht und wählen "Sticker hinzufügen"

TV-App: In der TV-App gibt es im Store nun keine separaten Tabs mehr für den Kauf von Filmen und TV-Sendungen.

Live-Aktivitäten für Nachrichten: Die Nachrichten-App unterstützt jetzt Live-Aktivitäten, die für schnell zu aktualisierende Nachrichten wie Wahlergebnisse nützlich sind. Die News-App gibt es weiterhin nicht in Deutschland.

Name Drop für die Wallet: Teilen Sie Tickets für das Kino oder den ÖPNV, indem Sie Ihr iPhone nahe an das der Empfänger bringen, wie in Name Drop ist die Übertragung ohne WLAN möglich.

iOS 17.2: Sicherheitsupdates

Laut Apple gibt es zehn Sicherheits-Updates in iOS 17.2, die verschiedene Systemfunktionen betreffen, darunter Siri, Safari und "Wo ist?". Keine davon scheint in freier Wildbahn ausgenutzt worden zu sein, obwohl der Fehler in Safaris Private Browsing, der jemandem den Zugriff auf Ihre privaten Tabs ohne Authentifizierung ermöglicht, alle Benutzer betreffen könnte.

iOS 17.2: Versionshinweise

Apples offizielle Release Notes zum Update lesen sich wie folgt:

Journal

Journal ist eine neue App, mit der Sie über die kleinen Momente und großen Ereignisse in Ihrem Leben schreiben können, um Dankbarkeit zu üben und Ihr Wohlbefinden zu verbessern

Die Journal-Vorschläge machen es Ihnen leicht, sich an Ihre Erlebnisse zu erinnern, indem sie Ihre Ausflüge, Fotos, Workouts und vieles mehr intelligent in Momente gruppieren, die Sie Ihrem Journal hinzufügen können.

Mit Filtern können Sie schnell Einträge mit Lesezeichen finden oder Einträge mit Anhängen anzeigen, damit Sie wichtige Momente in Ihrem Leben noch einmal Revue passieren lassen können.

Geplante Benachrichtigungen helfen Ihnen, Ihr Tagebuch regelmäßig zu führen, indem sie Sie daran erinnern, an den von Ihnen gewählten Tagen und zu den von Ihnen gewählten Zeiten zu schreiben.

Option zum Sperren des Journals mit Touch ID oder Face ID

Die iCloud-Synchronisierung sorgt dafür, dass Ihre Tagebucheinträge sicher und verschlüsselt in iCloud gespeichert werden.

Aktionstaste

Übersetzungsoption für die Aktionstaste auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max, um Sätze schnell zu übersetzen oder ein Gespräch mit jemandem in einer anderen Sprache zu führen

Kamera

3D-Video ermöglicht die Aufnahme von Videos auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max, sodass du deine Erinnerungen in drei Dimensionen auf dem Apple Vision Pro wiedererleben kannst

Verbesserte Fokussierungsgeschwindigkeit der Telekamera beim Aufnehmen kleiner, weit entfernter Objekte auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max

Nachrichten

Mit dem Aufholpfeil können Sie ganz einfach zu Ihrer ersten ungelesenen Nachricht in einer Konversation springen, indem Sie auf den Pfeil in der oberen rechten Ecke tippen

Mit der Option "Sticker hinzufügen" im Kontextmenü können Sie einen Sticker direkt zu einer Sprechblase hinzufügen

Memoji-Updates bieten die Möglichkeit, die Körperform jedes Memoji anzupassen

Kontaktschlüsselüberprüfung bietet automatische Warnungen und Kontaktüberprüfungscodes, um sicherzustellen, dass Personen, die außergewöhnlichen digitalen Bedrohungen ausgesetzt sind, nur mit den Personen kommunizieren, die sie beabsichtigen

Wetter

Die Niederschlagsmengen helfen Ihnen, den Überblick über die Regen- und Schneeverhältnisse eines bestimmten Tages in den nächsten zehn Tagen zu behalten (gibt wohl keine weiße Weihnacht in Deutschland, Anm. d. Red.)

Mit den neuen Widgets können Sie zwischen Niederschlag in der nächsten Stunde, Tagesvorhersage, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten sowie aktuellen Bedingungen wie Luftqualität, gefühlte Temperatur und Windgeschwindigkeit wählen

Mit der Windkarte können Sie Windmuster schnell einschätzen und auf das animierte Windkarten-Overlay zugreifen, um die vorhergesagten Windbedingungen für die nächsten 24 Stunden zu sehen.

Mit dem interaktiven Mondkalender können Sie die Mondphase an jedem beliebigen Tag des nächsten Monats anzeigen lassen.

Dieses Update enthält außerdem die folgenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

Siri-Unterstützung für den privaten Zugriff auf und die Protokollierung von Health-App-Daten mit Ihrer Stimme

Airdrop-Verbesserungen, einschließlich erweiterter Optionen für die Freigabe von Kontakten und der Möglichkeit, Bordkarten, Kinokarten und andere berechtigte Ausweise zu teilen, indem zwei iPhones zusammengebracht werden

Mit der Wiedergabeliste "Lieblingslieder" in Apple Music können Sie schnell zu den Songs zurückkehren, die Sie als Favoriten markiert haben

Die Verwendung des Hörverlaufs in Apple Music kann in einem Fokus deaktiviert werden, damit die von Ihnen gehörte Musik nicht in der Liste "Kürzlich wiedergegeben" angezeigt wird oder Ihre Empfehlungen beeinflusst

Mit dem neuen Digitaluhr-Widget können Sie auf dem Startbildschirm und im Standby-Modus schnell einen Blick auf die Uhrzeit werfen

Die verbesserte AutoFill-Funktion erkennt Felder in PDFs und anderen Formularen und ermöglicht es Ihnen, diese mit Informationen wie Namen und Adressen aus Ihren Kontakten auszufüllen.

Neue Tastaturlayouts bieten Unterstützung für acht Sami-Sprachen

Die Warnung vor sensiblen Inhalten bei Stickern in Nachrichten verhindert, dass Sie unerwartet einen Sticker mit nackten Tatsachen angezeigt bekommen

Unterstützung für Qi2-Ladegeräte für alle iPhone 13- und iPhone 14-Modelle

Behebt ein Problem, das kabelloses Laden in bestimmten Fahrzeugen verhindern kann

So installieren Sie iOS 17.2 und iPadOS 17.2

Öffnen Sie die Einstellungen.

Tippen Sie auf "Allgemein".

Tippen Sie auf "Softwareupdate".

Das Update wird angezeigt. Tippen Sie auf "Laden und installieren" (oder "Jetzt installieren", wenn Ihr iPhone die Aktualisierung bereits geladen hat).

Sie müssen Ihren Passcode eingeben und Ihr iPhone wird neu gestartet, nachdem die Installation heruntergeladen und installiert wurde.

Dieser Artikel ist zuerst auf Macworld.com erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt. (Macwelt)