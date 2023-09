Back-to-Office-Mandate machen weiter Schule: Nachdem in den vergangenen Monaten bereits (unter anderem) Apple, Google, Meta und Zoom ihre US-Mitarbeiter dazu verpflichtet hatten, tageweise ins Office zurückzukehren, geht IBM nun einen Schritt weiter. Das Büro-Mandat von Big Blue bezieht sich weltweit auf alle Mitarbeiter der Software-Division und sieht vor, dass Angestellte, die nicht mehr als 80 Kilometer (50 Meilen) vom nächsten Büro entfernt sind, dort mindestens drei Tage pro Woche verbringen. Wer über dieser Grenze liegt, darf (vorerst) im Homeoffice verweilen.

"Die Entscheidung, an welchen Tagen das der Fall ist, bleibt den Managern und den einzelnen Projektteams überlassen", heißt es im internen IBM-Blogpost an die Mitarbeiter, über den "The Register" zuerst berichtet hatte.

FYI:



IBM Software has mandated a swift return-to-office for staff globally



Those living within a 50 mile radius of a Big Blue office must be at their desks at least three days a week – to "spend more meaningful time together."https://t.co/KOBTGkJAeB