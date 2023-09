IBM soll Know-how, Branchenwissen und nicht zuletzt die IBM Garage-Methode, ein Betriebsmodell für die Unternehmenstransformation, nutzen, um insbesondere Anwender der Salesforce-Produkte Sales Cloud und Marketing Cloud in die KI-Zukunft zu führen. Einer Mitteilung zufolge unterstützt die Beratungssparte von IBM Kunden beim Bereitstellen von Generative-AI-Tools von Salesforce und ergänzt diese Lösungen bei Bedarf mit dem eigenen Watsonx, IBMs KI- und Datenplattform.

Über IBMs Managed Services für Salesforce sollen gemeinsame Kunden Zugang zu verschiedenen Best Practices und Implementierungshilfen bekommen. Man habe ein Bereitstellungs- und Verwaltungsmodell entwickelt, um Kunden beim Skalieren und Verbessern ihrer Salesforce-Implementierung zu unterstützen. So soll beispielsweise der IBM Data Classifier, eine KI-Anwendung, die auf branchenspezifischen Datenmodellen trainiert wurde, den Aufwand für die Datenzuordnung reduzieren.

"Durch unsere Zusammenarbeit können wir Unternehmenskunden dabei unterstützen, die Einführung generativer KI zu skalieren und zu beschleunigen", sagt Matt Candy, Global Managing Partner mit Verantwortung für Generative AI bei IBM Consulting. Unternehmen müssten dringend die Produktivität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigern und dabei durch Geschwindigkeit, Personalisierung und Komfort zu einem besseren Kundenerlebnis gelangen.

IBM habe für seine eigene Transformation ebenfalls generative KI im Zusammenspiel mit Salesforce, Slack und Watsonx genutzt. Heute arbeiteten weltweite Teams auf einer Plattform zusammen, um Kunden schnell und datengesteuert zu bedienen. IBM nutzt dazu die API-Architektur von Salesforce, um IBM Watson Assistant in Salesforce Customer 360 einzubinden.

Anfang 2023 hatte IBM Consulting ein Center of Excellence für Generative AI gegründet, in dem mehr als 1.000 Berater die KI-Transformationen ihrer Kunden vorantreiben. Ein Aspekt dabei ist die Salesforce-Optimierung, doch IBM arbeitet eigenen Angaben zufolge auch mit vielen anderen Partnern in einem "offenen Ökosystemansatz" zusammen.

