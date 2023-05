Auf einen Blick

Pro Unglaubliche Kamera für schwaches Licht

Atemberaubende und langlebige Konstruktion

Hervorragende Akkulaufzeit Kontra Enttäuschende Software

Kein 5G

Rokoko-Perlen-Finish teurer

Fazit Die Kamera des Huawei P60 Pro ist eine der besten, die es für Low-Light-Fotografie gibt, aber der Kauf lohnt sich nur, wenn das Fehlen von Google-Diensten und die umständliche App-Installation für Sie kein Problem darstellen.

Das Huawei P60 Pro wurde bereits im März 2023 in China veröffentlicht, aber jetzt ist es endlich auch in Europa erhältlich.

Die Pro-Version ist derzeit das einzige P60-Smartphone, das international auf den Markt kommt. In diesem Jahr legt Huawei den Schwerpunkt auf Low-Light- und Zoom-Fotografie und will damit die Kameras der Konkurrenz wie Apple, Google und Samsung übertreffen.

Da es sich um ein Huawei-Telefon handelt, unterstützt es keine Google-Dienste oder den Google Play Store, was einen großen Einfluss auf die Software hat - vor allem, wenn Sie an das traditionelle westliche Android-Erlebnis gewöhnt sind. Smartphone-Kamera-Liebhaber könnten dennoch ein Auge auf dieses Modell werfen, da es einige der besten Schnappschüsse machen kann, die mit einem Telefon möglich sind.

Design & Verarbeitung

Atemberaubende Rokoko-Perlen-Oberfläche

IP68-Rating

Kein Kopfhörer-Anschluss

Das Huawei P60 Pro ist in zwei Farben erhältlich: Schwarz und Rococo Pearl. Ich habe letztere getestet, die ein marmorähnliches Muster hat und das Smartphone einzigartig macht - mein Gerät hatte andere Strukturen im Vergleich zu anderen Modellen, die ich gesehen habe. Es hat einen schönen Glanz und ist nicht anfällig für Fingerabdrücke wie einige andere Modelle.

Das Modell Rococo Pearl ist 200 Euro teurer als das Standardmodell in Schwarz, so dass Sie für dieses atemberaubende Finish tief in die Tasche greifen müssen.

Es sieht aus wie ein High-End-Premium-Handy und fühlt sich auch so an. Die geschwungene Form liegt gut in der Hand und lässt sich leicht bedienen. Dies wird durch sein geringes Gewicht (200 g) und seine schlanke Bauweise (8,3 mm) möglich, und es ist nicht so riesig wie andere Modelle wie das Samsung Galaxy S23 Ultra und das iPhone 14 Pro Max.

Das Kameramodul befindet sich auf der linken Seite, wobei der Hauptsensor das Design dominiert - eine Abkehr von den zwei großen kreisförmigen Linsen, die man beim Huawei P50 Pro findet. Es ragt heraus, so dass das Telefon nicht ganz flach aufliegt, wenn es mit der Rückseite nach unten auf einen Tisch legt. Aber wie Sie sehen können, ist es so konzipiert, dass es wie eine Kamera im Querformat aussieht.

Es gibt einen USB-C-Anschluss und einen Dual-SIM-Steckplatz, der auch die proprietären Nano-Speicherkarten von Huawei für mehr Speicherplatz aufnimmt. Es gibt keinen Kopfhöreranschluss, aber das ist bei einem Telefon dieser Preisklasse zu erwarten. Das P60 Pro hat eine IP68-Zertifizierung, ist also einigermaßen wasserdicht. Huawei legt außerdem eine transparente Hülle bei, falls Sie zusätzlichen Schutz wünschen.

Insgesamt hat Huawei mit dem P60 Pro wieder einmal ein beeindruckendes Flaggschiff-Smartphone produziert, das sich von der Masse abhebt.

Bildschirm & Lautsprecher

6,67-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1220p

Kunlun-Glasschutz

Stereo-Lautsprecher

Das Huawei P60 Pro ist mit einem 6,67-Zoll-Display mit gebogenem Glas und einer Auflösung von 2.700 × 1.220 Pixeln ausgestattet. Damit ergibt sich eine höhere Pixeldichte als bei 1080p. Die Qualität ist ähnlich wie beim iPhone 14 Pro, aber nicht ganz so beeindruckend wie bei Konkurrenten wie dem Galaxy S23+, das ein QHD+-Panel hat.

Es sieht dennoch großartig aus. Die Farben sind kräftig und hell und eignen sich hervorragend zum Ansehen von Videos. Bei direkter Sonneneinstrahlung spiegelt das Display ein wenig, aber nicht genug, um es unlesbar zu machen. Das Always-on-Display ist standardmäßig aktiviert und zeigt die Uhrzeit und Benachrichtigungen an, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Aber Sie können diese Funktion deaktivieren, wenn Sie sich Sorgen um die Akkulaufzeit machen.

Der Fingerabdrucksensor unter dem Display funktionierte gut, obwohl die Gesichtserkennung bei schlechten Lichtverhältnissen oder wenn ich eine Brille trug, manchmal ins Stocken geriet. Im Gegensatz zum Huawei Mate 50 Pro, das über einen echten 3D-Gesichtsscan verfügt, bietet die einzelne Selfie-Kamera des P60 Pro nur eine 2D-Gesichtserkennung, die weniger sicher ist (und der Mehrheit der Android-Handys ähnelt).

Das Telefon ist mit Kunlun-Glas ausgestattet, der hauseigenen Alternative von Huawei zum beliebten Corning Gorilla Glass. Ich habe dies versehentlich getestet, als das Telefon vom Sofa rutschte und auf einer Keramikplatte landete. Trotz eines erschreckend lauten Klirrens blieb das Handy unversehrt.

Der Bildschirm verfügt über eine adaptive Bildwiederholfrequenz, die zwischen 1 und 120 Hz variieren kann und so ein Gleichgewicht zwischen flotter Grafik und Akkulaufzeit schafft. Sie können das Telefon auch auf Hoch (120 Hz) oder Standard (60 Hz) einstellen, wenn Sie auf den Stromverbrauch achten. Das P60 Pro verfügt außerdem über eine Touch-Sampling-Rate von 300 Hz, was bedeutet, dass es reaktionsschnell genug für Spiele ist.

An der Ober- und Unterseite des Telefons sind Stereo-Lautsprecher angebracht. Diese sind laut und druckvoll, wobei einige Musik-Soundtracks klar definierte Bässe, Mitten und Höhen haben. Allerdings fehlt es ihnen an der gleichen Zeichnung und Durchschlagskraft wie bei Smartphones, die mit zusätzlicher Audioverarbeitung und leistungsfähigerer Hardware ausgestattet sind. Hier bietet z. B. das hervorragende Asus ROG Phone 7 Ultimate einen besseren Sound.

"Mit dem P60 Pro hat Huawei wieder einmal ein beeindruckendes Flaggschiff-Smartphone produziert"

Ausstattung & Leistung

Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor

8/12 GB RAM and 256/512 GB Speicherplatz

Keine 5G-Unterstützung

Das Huawei P60 Pro ist mit einem Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor ausgestattet. Das ist die gleiche CPU, die auch im Samsung Galaxy Z Flip 4, dem Xiaomi 12s Ultra und dem OnePlus 10T zum Einsatz kommt. Dieser wird entweder mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher oder 12 GB RAM und 512 GB gepaart.

Es handelt sich nicht um den neuesten Prozessor von Qualcomm - das wäre der Snapdragon 8 Gen 2, der in der Samsung S23-Serie, dem OnePlus 11 und dem Xiaomi 13 Pro zu finden ist. Nichtsdestotrotz ist der 8+ Gen 1 ein durchaus fähiger Chip. Ich konnte mühelos Multitasking betreiben, Videos auf Twitch streamen und in sozialen Medien surfen, ohne dass es zu Rucklern oder Verzögerungen kam.

Aber aufgrund der anhaltenden Spannungen zwischen Huawei und der US-Handelsindustrie gibt es keine 5G-Unterstützung - Sie müssen mit 4G auskommen. Ich habe den Unterschied bemerkt, als ich unterwegs war. Webseiten wurden viel langsamer geladen als auf meinem üblichen 5G-Handy.

Sehen Sie sich an, wie das Handy im Vergleich zur Konkurrenz abgeschnitten hat:

Kameras

48-MP-Dreifach-Kamera, perfekt für schlechte Lichtverhältnisse oder gezoomte Fotos

Fotos bei Tageslicht sind erstaunlich gut

Weitwinkelkamera ist weniger überzeugend

Huawei wollte mit der Kamera des P60 Pro beeindrucken, und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dies gelungen ist.

Das Telefon verfügt über eine Dreifach-Kamera, angeführt von einer 48-Megapixel-Hauptlinse, die über die gleiche physische variable Blenden-Technologie verfügt wie das Mate 50 Pro. Es gibt die Möglichkeit, im Pro-Modus in der Kamera-App zehn verschiedene Stufen zwischen f/1.4 und f/4.0 zu wählen.

Das macht die manuelle Steuerung sehr ähnlich zu einer DSLR-Kamera. Durch die Möglichkeit, die Blende des P60 Pro zu ändern, können Sie ohne Software eine natürliche Hintergrundunschärfe bei näheren Motiven erzeugen oder das Objektiv öffnen, um eine Landschaftsaufnahme zu machen und alle Ebenen im Fokus zu halten. Die Möglichkeit, die Blende auf f/4.0 zu erhöhen, hilft auch, mehr Licht hereinzulassen, um bessere Aufnahmen zu machen, wenn das Licht knapp ist.

Dieses clevere Hauptobjektiv wird durch ein 13-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv mit einer Blende von f/2.2 und, was vielleicht am aufregendsten ist, durch eine 48 Megapixel-Telekamera mit einer Blende von f/2.1 und einem 3,5-fachen optischen Zoom ergänzt.

Diese Kameraeinstellung eignet sich hervorragend für Aufnahmen bei schwachem Licht. Ich konnte diese Aufnahme einer Giraffe bei einem Sonnenuntergang mit 3,5-fachem Zoom machen, wobei die Kamera das orangefarbene Glühen der Sonnenstrahlen in den Griff bekam, ohne den Rest der Aufnahme zu verwischen, und dabei die Schatten auf dem Boden ausglich und den detaillierten Abdruck des Tieres beibehielt.

Es ist sicherlich eines der beeindruckendsten Fotos, die ich je mit einer Smartphone-Kamera aufgenommen habe - und ich musste mich nicht allzu sehr anstrengen. Die Kamera erledigt einen Großteil der Arbeit für Sie. Beachten Sie jedoch den erwarteten Lensflare-Effekt, den Sie bei jedem Kamerasystem sehen, wenn es direkt auf die Sonne gerichtet ist.

"Es ist sicherlich eines der beeindruckendsten Fotos, die ich je mit einer Smartphone-Kamera gemacht habe – und ich musste mich nicht allzu sehr anstrengen"

Sogar in einem fast stockdunklen Innenraum gelang es der Kamera, mit dem Nachtmodus der Software ein gleichmäßiges Bild zu erzeugen, bei dem die Farben gut zur Geltung kamen, ohne zu übertrieben oder unnatürlich zu wirken. Der Nachtmodus erhöht die Lichtempfindlichkeit, um ein Bild zu erzeugen, das nicht naturgetreu ist, aber dennoch beeindruckend.

Abgesehen von den gezoomten Low-Light-Aufnahmen ist das Hauptobjektiv des P60 Pro ein hervorragender Fotoapparat. Es kommt sowohl in Innenräumen als auch im Freien gut mit Farben zurecht und fängt die feinen Details in Texturen wie Fell und Kleidung ein. Die KI-Bildverbesserung (die am besten für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen aktiviert wird) übertreibt die Farben nicht, wie bei einigen billigeren Handys, und funktioniert trotzdem hervorragend - egal, ob Sie im Freien oder in Innenräumen fotografieren.

Es gibt einen Super-Makro-Modus für Nahaufnahmen, der feinste Strukturen scharf abbildet. Die Fokussierung war meist zuverlässig - das Telefon hatte nur dann Probleme, wenn mehrere Objekte im Bild waren, wie z. B. zahlreiche Blumen.

Wenn Sie möchten, können Sie auch den Blendenmodus wählen, um die Schärfe manuell nach Ihrem Geschmack einzustellen, aber ich fand, dass der automatische Supermakromodus für die meisten Aufgaben recht gut funktioniert.

Neben dem optischen Zoomobjektiv gibt es auch einen bis zu 100-fachen Digitalzoom. Bei Aufnahmen, die über den 3,5-fachen Zoom hinausgehen, ist ein deutlicher Qualitätsverlust festzustellen: Die Linien sind etwas unschärfer und die Schattierungen weniger naturgetreu.

Das 13-Megapixel-Weitwinkelobjektiv verblasst im Vergleich zu der Qualität der beiden anderen Objektive. Während es für Landschaftsaufnahmen oder große Gruppenfotos ausreicht, wirken die Farben weniger natürlich und die feinen Details gehen verloren.

Wenn Sie Menschen oder Tiere fotografieren, ist der Porträtmodus am besten geeignet - die Schattierungen sind viel kontrastreicher als bei der Verwendung des normalen Fotomodus. Außerdem gibt es genau die richtige Menge an Unschärfe, ohne dass verirrte Haarsträhnen im Hintergrund verschmiert werden.

Die 13-Megapixel-Frontkamera verfügt über einen Weitwinkelmodus, was sie für große Gruppen-Selfies nützlich macht. Seltsamerweise scheint der Bokeh-Effekt im Porträtmodus nicht automatisch aktiviert zu werden, sondern man muss einen Effekt in der Kamera-App auswählen.

Die Videoaufnahme ist in 4K, 1080p und 720p mit 30 und 60 Bildern pro Sekunde möglich. Bei der Aufnahme ist die Farbbalance nicht ganz so beeindruckend wie bei Standbildern, die Farbtöne sind eher verwaschen. Außerdem gibt es beim Zoomen ein gewisses Ruckeln - diese Probleme haben wir auch bei der P50 Pro gesehen.

Die Mikrofone nehmen jedoch einen ordentlichen Ton auf, und die Videos bleiben auch stabil, wenn Sie sich bewegen.