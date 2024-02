Auf einen Blick

Pro Großartige Klangqualität

Solides ANC

Zuverlässige Steuerung

Kabellose Ladehülle Kontra Schwierige Software-Situation

Geringe Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger

Keine Schnellladefunktion für die Ohrhörer

Fazit Die FreeBuds Pro 3 sind ein weiteres anständiges Paar kabelloser Ohrhörer von Huawei. Und obwohl es an ihnen eine Menge zu mögen gibt – einschließlich eines niedrigeren Preises als bei den großen Konkurrenten – hat sich im Vergleich zur vorherigen Generation nicht viel geändert.

Der Zug der kabellosen Ohrstöpsel tuckert weiter, und Huawei ist mit einem weiteren Flaggschiffpaar zurück, das um die Aufmerksamkeit Ihrer Ohren kämpft.

Die FreeBuds Pro 3 sind etwas teurer als ihre Vorgänger - 179,99 € - und obwohl sie die Preise von Apple und Sony unterbieten, gibt es hier nicht viele Innovationen, die jemanden, der bereits die FreeBuds Pro 2 besitzt, in Versuchung führen könnten.

Eine neue Rille am Bügel erleichtert die Bedienung der Druck- und Berührungssteuerung

Design und Verarbeitung

Verfeinertes Design

Rille für Bedienelemente

Neue grüne Farbe

Das Design der FreeBuds Pro 3 ist gegenüber der vorherigen Generation weitgehend unverändert geblieben.

Mit ihren kurzen und breiten Stielen sehen sie ein wenig stämmig aus, aber das stört mich nicht allzu sehr. Die Ohrstecker sind 5 Prozent leichter (5,8 Gramm) als die FreeBuds Pro 2, aber das ist nicht spürbar.

Trotzdem sind sie bequem und sicher. Ich habe nur die vormontierten Silikonspitzen verwendet, aber es gibt natürlich auch andere Größen in der Box, einschließlich einer neuen extra kleinen Option.

Das Gehäuse ist fast gleich geblieben, mit kleinen Optimierungen und Verbesserungen. Es ist ein wenig kleiner und das Scharnier ist verdeckt. Dazu kommt ein Panel auf der Rückseite mit dem Huawei-Logo, das aus einem Stück "Nano-Glas" besteht. Es wird zwar angedeutet, dass das gesamte Gehäuse aus Glas besteht, aber der Rest ist aus Kunststoff.

Die Ohrstecker liegen offener, sodass sie leichter herausgenommen werden können, und das Gehäuse hat jetzt einen integrierten Lautsprecher. Es ertönt ein Ton, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, aber eine Funktion zum Auffinden des Gehäuses ist erst für später geplant.

Sie können die FreeBuds Pro 3 in vier Farben erhalten: Silver Frost, Silver Blue, Ceramic White und Green. Letzteres ist die neue Farbgebung, die ich hier getestet habe.

Dank der Schutzklasse IP54 sind sie staub- und spritzwassergeschützt, und eine neue Rille am Stiel erleichtert die Verwendung der Druck- und Berührungssteuerung. Ich finde es toll, dass man nicht mehr herumfummeln muss, um das richtige Teil zu finden, und die haptische Rückmeldung ist schön knackig.

Durch einmaliges, zweimaliges, dreimaliges oder langes Drücken lassen sich verschiedene Steuerelemente (insbesondere Wiedergabe und ANC-Modi) sowie die Lautstärke durch Streichen nach oben und unten verändern.

Letzteres funktioniert zuverlässig, muss aber auf dem geriffelten Bereich erfolgen, der nach vorn zeigt, und nicht auf der intuitiven Außenfläche des Stiels, wo sich das Huawei-Logo befindet.

Klangqualität und Funktionen

Zwei Treiber

Zwei Hi-Res-Codecs

Software-Hürden

Huawei bietet auch hier wieder ein Dual-Driver-Audiosystem mit 11-mm-Dynamiktreibern und Flachmembran-Treibern.

Dank dieser Kombination bieten die Kopfhörer einen episch großen Frequenzbereich von 14 Hz bis 48 kHz. Und wieder einmal klingen sie großartig und bieten einen satten, dynamischen und räumlichen Klang.

Die FreeBuds Pro 3 machen ihrem Namen alle Ehre, wenn es um Codecs geht

Der Bass ist ebenfalls besonders stark ausgeprägt. Wenn Sie also EDM (elektronische Tanzmusik) mögen, sind die FreeBuds Pro 3 eine gute Wahl. Dank der detaillierten Mitten und der feinfühligen Höhen eignen sich die FreeBuds Pro 3 aber auch für viele andere Musikgenres sowie für Podcasts und Ähnliches.

Huawei wirbt mit dem "Triple Adaptive EQ", der das Klangprofil je nach Lautstärke, Ohrkanalform und Tragezustand anpassen kann.

Auch hier können die Ohrstöpsel erkennen, wenn sie in den Ohren stecken, und die Wiedergabe automatisch unterbrechen, wenn man einen Ohrstöpsel herausnimmt.

Bei der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) handelt es sich jetzt um Intelligent ANC 3.0, das nach Angaben des Unternehmens 50 Prozent besser ist als die in den FreeBuds Pro 2 integrierte Geräuschunterdrückung. Ich kann nicht sagen, dass ich einen so großen Sprung bemerkt habe, aber die FreeBuds unterdrücken unerwünschte Geräusche sehr gut, und der Awareness-Modus ist nützlich, wenn man hören möchte, was um einen herum passiert, ohne die Ohrstöpsel herauszunehmen.

Standardmäßig ist das ANC auf den dynamischen Modus eingestellt und passt sich automatisch an die Umgebung an, aber die manuelle Auswahl von "gemütlich", "allgemein" und "ultra" ist in der AI Life App möglich.

Die FreeBuds Pro 3 machen ihrem Namen alle Ehre, wenn es um die Codecs geht. Neben den grundlegenden Codecs, die bei so ziemlich jedem Kopfhörer zu finden sind, unterstützen sie LDAC und L2HC 2.0, was bedeutet, dass Sie Hi-Res Audio kabellos hören können.

Voraussetzung dafür ist, dass Sie ein kompatibles Gerät besitzen, wobei L2HC 2.0 nur auf Huawei-Telefonen mit EMUI 13.0 oder höher verfügbar ist. Denken Sie daran, dass Sie auch ein Abonnement für Hi-Res-Inhalte/Streaming benötigen.

Wenn Sie ein kompatibles Huawei-Gerät besitzen, profitieren Sie vom Pop-up-Pairing, das die Verbindung erleichtert. Zu den weiteren modernen und intelligenten Funktionen gehören duale Verbindungen, sodass Sie mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden sein können, sogar unter Android und iOS - samt der Funktion "Finde meine Kopfhörer".

Es gibt auch eine Audiofreigabe, sodass zwei Paar Ohrhörer mit demselben Gerät verbunden werden können, um denselben Ton zu hören, aber das ist auf ausgewählte Huawei-Geräte beschränkt.

Eine weitere Software-Hürde ist die Tatsache, dass die AI Life-App nicht im Google Play Store verfügbar ist, sodass man sie stattdessen über die App-Galerie von Huawei beziehen muss. Das ist ziemlich umständlich, und selbst dann konnte die App meine FreeBuds Pro 3 nicht finden. Auf dem iPhone, wo die App verfügbar ist, hatte ich mehr Glück und fand die Kopfhörer.

Akkulaufzeit & Aufladen

Keine Schnellladung

Kabellose Ladehülle

Was die Akkulaufzeit angeht, so gibt Huawei an, dass man 6,5 Stunden mit den Kopfhörern auskommt, aber das bezieht sich nur auf die Verwendung bei 50 Prozent Lautstärke, ausgeschaltetem ANC und dem einfachen AAC Bluetooth-Codec. Mit der Ladehülle sind es insgesamt 31 Stunden.

Die tatsächliche Akkulaufzeit kann natürlich variieren. Bei 50 Prozent Lautstärke und eingeschalteter Geräuschunterdrückung während einer einstündigen Fahrt in einem lauten Zug hat der Akku etwa 20 Prozent verloren, was auf eine Lebensdauer von fünf Stunden schließen lässt.

Das ist zwar nur ein kleiner Fortschritt gegenüber der vorherigen Generation der FreeBuds Pro, aber bei Bedarf können Sie auch anderswo eine längere Akkulaufzeit finden.

Das Aufladen der Stöpsel im Gehäuse dauert etwa 40 Minuten, wobei Huawei keine Schnellladefunktion anbietet. Das Gehäuse kann über USB-C oder kabelloses Laden aufgeladen werden, wobei letzteres mit bis zu 2 Watt mehr als doppelt so lange dauert, um das Gehäuse voll zu bekommen.

In typischer Manier unterbietet Huawei die Konkurrenten, wenn es um den Preis geht.

Preis und Verfügbarkeit

In typischer Manier unterbietet Huawei die Konkurrenz, wenn es um den Preis geht. Die FreeBuds Pro 3 sind ab 199 Euro erhältlich und gehören damit eher zur Mittelklasse.

Sie können die Ohrhörer bei Amazon oder Mediamarkt.de kaufen.

Wenn Sie sich Modelle wie die Apple AirPods Pro 2, Sony WF-1000XM5 und Bose QuietComfort Ultra Earbuds nicht leisten können, dann sind die FreeBuds Pro 3 eine großartige Option für ein Paar Flaggschiff-Ohrhörer.

Für einen günstigeren Preis bietet Huawei die exzellenten FreeBuds 5 an. Weitere Optionen finden Sie in unserer Tabelle der besten kabellosen Ohrhörer.

Sollten Sie die Huawei FreeBuds Pro 3 kaufen?

Sie unterbieten die großen Konkurrenten und bieten gleichzeitig eine erstklassige Audioqualität, Geräuschunterdrückung, Bedienelemente an den Ohrstöpseln und eine Reihe nützlicher Funktionen.

Es gibt jedoch einige Dinge zu beachten, bevor man auf den Kaufknopf drückt.

Einige Funktionen sind auf Huawei-Geräte beschränkt, die Software ist nicht ganz einfach und im Vergleich zu den FreeBuds Pro 2 hat sich nicht viel geändert. Vielleicht finden Sie die ältere Generation ja zu einem attraktiven Preis? Bei Amazon werden die FreeBuds Pro 2 aktuell für 159 Euro angeboten.

Spezifikationen

11 mm dynamischer Treiber, Flachmembran-Treiber

14Hz - 48kHz

Bluetooth

Knochensensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskopsensor, Infrarotsensor

Gleichzeitige Verbindung mit zwei Bluetooth-Geräten möglich

LDAC, L2HC2.0, AAC, SBC

Pinch- und Wischgesten

Akkulaufzeit: Bis zu 6,5 Stunden Musikwiedergabe mit einer Akkuladung (4,5 Stunden mit ANC), 31 Stunden Wiedergabe mit Ladecase

USB-C

Kabelloses Laden

Dynamische aktive Geräuschunterdrückung (bis zu 47 dB)

Abmessungen: 29.1 × 23,7 × 21,8 mm (pro Ohrhörer)

Abmessungen: 67.9 × 47,5 × 24,5 mm (Ladeetui)

Gewicht: Ca. 5,8 g (pro Ohrhörer), ca. 45,5 g (Ladeschale)

IP54

Silber Blau, Silber Frost, Keramik Weiß, Grün

(PC-Welt)