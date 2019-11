Derzeit funken laut Angaben von Vodafone in 40 Städten und Gemeinden rund 140 5G-Antennen an 60 Stationen im Netz von Vodafone. Das bezeichnet Vodafone als „erste 5G-Ausbaustufe“, die nun abgeschlossen ist. Jetzt folgte die zweite Ausbaustufe.

Bis zum Ende des Geschäftsjahres will Vodafone die Anzahl der 5G-Stationen in Deutschland verdoppeln. Hierzu aktiviert Vodafone an weiteren 60 Stationen etwa 150 zusätzliche 5G-Antennen. Für die drei Metropolen Berlin, Frankfurt und Düsseldorf soll damit 5G auch auf größeren zusammenhängenden Flächen zur Verfügung stehen.

In der Hauptstadt Berlin funken bis zum Ende des Geschäftsjahres rund 20 5G-Stationen von Vodafone vor allem an viel frequentierten Orten wie dem Flughafen Berlin Tegel (der für den immer noch nicht fertig gestellten neuen Flughafen BER in die Bresche springen muss) und in Berlin-Mitte in der Nähe des Pergamon Museums (Achtung: Dessen weltberühmter Pergamon-Altar kann wegen der Museums-Renovierung nicht besichtigt werden).

In Vodafones Heimatstadt Düsseldorf wiederum sollen bis zum Ende des Geschäftsjahres rund 15 Stationen mit 5G am Vodafone-Netz sein. Auch hier gibt es 5G rund um den Flughafen sowie am Naherholungsgebiet Unterbacher See.

In Frankfurt startet Vodafone 5G-Stationen unter anderem im Gallusviertel und im Palmengarten im Stadtteil Westend. Bis zum Ende des Geschäftsjahres sollen in Frankfurt am Main 10 5G-Stationen funken. In den meisten Fällen werden dabei pro Mobilfunkstation jeweils drei 5G-Antennen aktiviert.



Weitere 5G-Stationen:Auch in Bremen, Leipzig und Dresden sollen weitere 5G-Stationen ans Netz gehen. Außerdem stellt Vodafone 5G-Stationen bis zum Ende des Geschäftsjahres ins sechs deutschen „Modellregionen für 5G“ auf, die auch vom Bund gefördert werden: In Hamburg, Wolfsburg, Aachen, Kaiserslautern, im bayrischen Amberg-Weiden und in der Lausitz. (PC-Welt)