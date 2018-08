Maßgeblich dafür ist der sogenannte SAR-Wert, dieser steht für die spezifische Absorptionsrate. Wie die "Berliner Zeitung" in einem Artikel berichtet, sieht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen Wert von zwei Watt pro Kilogramm als empfohlenen obersten Grenzwert. Handelsübliche Smartphones bieten hier in der Regel einen SAR-Wert zwischen 0,14 und 1,75 Watt. Hierbei wird die Messung des Smartphones immer bei voller Leistung, das heißt größtmöglicher Strahlung direkt am Körper gemessen. Im Alltag ist der einwirkende Wert also in der Regel deutlich niedriger. Am höchsten ist die Strahlenbelastung, wenn sich das Smartphone einen neuen Funkmast sucht. Je weiter man sich vom Sender respektive Smartphone wegbewegt, desto schwächer wird auch die elektromagnetische Strahlung, die auf den Nutzer einwirken kann.

Nach wie vor ist nicht erwiesen, aber auch nicht widerlegt, dass durch Handystrahlung bei intensiver Nutzung des Geräts beispielsweise Hirntumore entstehen können. Die Empfehlung geht dahin, bei häufigem Telefonieren mit dem Handy Freisprechanlagen oder Headsets zu benutzen. Dennoch ist es sicherlich nicht verkehrt, auf den jeweiligen SAR-Wert des eigenen Geräts zu achten, welchen man beim BFS über dieses Formular selbst ermitteln kann.

Die "Berliner Zeitung" zeigt unterdessen Grafiken von Statista von den 15 Smartphones mit der höchsten Strahlenbelastung und den 15 Handys, welche die geringste Strahlenbelastung aufweisen. Auch diese Auswertungen beziehen sich auf die Werte des Bundesamtes für Strahlenschutz und stammen ganz aktuell vom August dieses Jahres. Gemessen wurde immer beim Telefonieren mit dem Gerät am Ohr. Unter diesen 15 Smartphones mit der höchsten Strahlenbelastung finden sich das iPhone 7 sowie das iPhone 8 mit SAR-Werten von 1,38 respektive 1,32. Was immerhin noch unter dem von der WHO empfohlenen Höchstwert von zwei Watt pro Kilogramm liegt.

Dass es aber auch deutlich strahlungsarmer geht, zeigt die Liste der 15 Smartphones mit der geringsten Strahlung. Hier liegt an erster Stelle das Samsung Galaxy Note 8 mit einem SAR-Wert von lediglich 0,17 Watt, und selbst das ”schlechteste” in dieser Reihe, ein ZTE Blade V9, weist lediglich einen SAR-Wert von 0,32 auf. Ein iPhone findet sich in dieser ”Positiv”-Liste nicht.