Für Unternehmen liegt ein Schlüssel zur Abwehr dieser Gefahren im Identity & Access Management (IAM). Fragt sich nur, ob Ihre IAM-Systeme der aktuellen Bedrohungslage gewachsen sind.

Cyberkriminelle sind die treibende Kraft hinter den wachsenden Security-Gefahren während der Corona-Krise. Gewiefte Scammer wissen genau, wie die menschliche Psyche funktioniert und haben in der Pandemie eine willkommene Chance erkannt, sich zu bereichern:

Job-Verlust: Das Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF) analysierte im Mai 2020 die Zahl der im Zuge der Krise verlorengegangenen Jobs innerhalb der G7-Staaten. Die Zahlen rangieren zwischen 30 Millionen (USA) und 1,7 Millionen (Japan). In Deutschland stieg die Zahl der Arbeitslosen im April um fast 400.000. Für das zweite Quartal 2020 rechnet das WEF weltweit mit dem Verlust von 305 Millionen Vollzeit-Arbeitsplätzen. Das Problem im Zusammenhang mit Security: Die Gefahr von Datenlecks steigt bei Mitarbeitern, die ein Unternehmen verlassen. Einer Studie zufolge haben 89 Prozent der Entlassenen weiterhin Zugriff auf Unternehmensdaten.

