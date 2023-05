Mit der Ankündigung von Generative-AI-Funktionen für die aktuelle Beta-Version seiner Bildbearbeitungssoftware Photoshop trifft Adobe die Kreativbranche ins Herz. Die neue Generative-Fill-Funktion erlaubt es Photoshop-Usern, mit Hilfe textbasierter Queries umfangreiche Veränderungen an Bildern vorzunehmen. Im Grunde "sagen" Sie Photoshop künftig einfach, was Sie wollen:

Have you seen this new, game-changing AI integration? Check out my @Photoshop #AdobeFirefly magic trick: pic.twitter.com/nx2VdPZoyM