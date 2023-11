In der Vergangenheit war es häufig so, dass Wettbewerber wie Zoom, Webex und Google Meet innovative Ideen für Video-Meetings hervorbrachten, die dann mit einiger Verzögerung nach und nach auch bei Microsoft Teams landeten. Durch die Partnerschaft mit GenAI-Spezialist OpenAI scheint sich das Blatt nun - zumindest teilweise - zu wenden. Während Microsofts Ignite Keynote am Mittwoch kündigte der Tech-Gigant eine neue Funktion namens "Decorate your background" an.

Das Feature nutzt generative KI, um den Hintergrund bei Teams-Anrufen "zu verschönern", indem sie Unordnung beseitigt und Dekoration hinzufügt. Wie aus dem von Microsoft gezeigten Video hervorgeht, räumt die KI den Saustall im heimischen Arbeitszimmer auf, sondern kann auch eine Vielzahl von Objekten wie Lichterketten, Pflanzen und andere saisonale Dekorationen erstellen.

Um in den kommenden Wochen für Weihnachtsstimmung in Teams-Meetings zu sorgen, kommt die Funktion allerdings etwas zu spät. Laut Microsoft wird die Funktion erst Anfang 2024 für Nutzer verfügbar sein und erfordert eine Teams-Premium-Lizenz. Aber vielleicht schaffen Sie es auch über die Weihnachtsfeiertage, Ihr Arbeitszimmer (oder zumindest den in Videokonferenzen sichtbaren Bereich) aufzuräumen.