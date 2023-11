Die Spezifikation Rich Communication Services (RCS) hat eine lange Geschichte hinter sich. 2007 wurde der Standard erstmals von einem Konsortium von Telekommunikationsexperten vorgestellt und 2008 von der GSM Association (GSMA) übernommen. Eine erweiterte Version, RCS-e, erschien dann 2011. Im November 2016 veröffentlichte die GSMA das Universal Profile for RCS, eine einheitliche Spezifikation für erweiterte Kommunikationsdienste.

Apples Schritt in Richtung RCS

Samsung und Google gehörten zu den ersten Unternehmen, die RCS auf ihren Geräten unterstützten, wobei Samsung 2012 in Europa und 2015 in den USA damit begann und Google seine Unterstützung 2018 ausweitete. Im Hinblick auf die Sicherheit führte Google 2021 eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS ein. Nur von Apple war (lange) nichts zu hören.

Mit der nun angekündigten Integration von RCS in die vorinstallierte Messaging-App von Apple werden iPhone-Nutzer ab 2024 in der Lage sein, diese Kommunikationsfunktionen mit "Nicht-iPhone-Apps" zu nutzen. Bisher war dies aufgrund der Einschränkungen von SMS und MMS sowie der Exklusivität von iMessage nicht möglich. Die Implementierung von RCS erfolgt parallel zu Apples eigenem iMessage-Dienst.

Bedeutung und Auswirkungen

RCS ermöglicht Funktionen wie Gruppen-Chats, das Versenden von hochauflösenden Bildern und Videos sowie das Teilen von Standorten und Dateien, die über herkömmliche SMS hinausgehen. Diese Entwicklung könnte die Kommunikation zwischen verschiedenen Plattformen erheblich verbessern und die Fragmentierung des Messaging-Marktes verringern. Warum noch auf Apps wie WhatsApp setzen, wenn RCS überall verfügbar ist, mehr Datenschutz und Sicherheit bietet und keine zusätzliche Software benötigt?

Unklar ist allerdings noch, welche Farbe RCS-Nachrichten in Apples App haben werden (vermutlich grün) und ob die Integration von RCS in iOS 17 oder erst in iOS 18 erfolgen wird. Im Gegensatz zum Thema Sideloading, bei dem die EU Apple zur Öffnung seines Ökosystems zwingen will, bringt RCS der Company strategische Vorteile. Apple versteht es wie kein anderer, die Vorgaben in Form von Marketing und Funktionsbeschreibungen zu seinem Vorteil darzustellen und sich so als Held der Geschichte zu präsentieren. Ich bin gespannt und freue mich darauf, WhatsApp zu löschen! (mb)