Apple hat angekündigt, dass RCS (Rich Communication Service) auf den iPhones unterstützt wird, was den Nachrichtenversand zwischen iPhones und den meisten Android-Smartphones erheblich verbessert. Die Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der Apple unter beispiellosem regulatorischem und rechtlichem Druck steht, besser mit Nicht-Apple-Produkten und -Diensten zu interagieren, und in der der öffentliche Aufschrei der Nutzer zunimmt, dasselbe zu tun.

In der Erklärung, die an mehrere Medien verschickt wurde, heißt es:

Im Laufe des nächsten Jahres werden wir Unterstützung für das RCS Universal Profile, den derzeit von der GSM Association veröffentlichten Standard, hinzufügen. Wir glauben, dass RCS Universal Profile im Vergleich zu SMS oder MMS eine bessere Interoperabilität bietet. Dies wird neben iMessage funktionieren, das weiterhin das beste und sicherste Messaging-Erlebnis für Apple-Nutzer ist.

Was der neue Standard RCS für die SMS bedeutet

RCS ist der neue Messaging-Standard, der von Google stark vorangetrieben und von der GSM Association, einem Standardisierungsgremium für die Mobilfunkbranche, angenommen wurde. Er soll SMS und MMS als Standardlösung für die Nachrichtenübermittlung auf Betreiberseite ablösen und auf interoperable, geräte- und plattformunabhängige Weise an moderne Standards anpassen. RCS ist zwar nicht exklusiv für Android, wird aber von den Messaging-Clients der meisten Android-Smartphones unterstützt, und die Zurückhaltung von Apple bei der Unterstützung des Standards hat ihn de facto zu einer "Nur-Android"-Technologie gemacht.

Apple bestätigte gegenüber Techradar, dass das Unternehmen keine "proprietären Erweiterungen" für verschlüsselte Nachrichten unterstützen wird, und stattdessen zusammen mit der GSM Association die Verschlüsselung standardmäßig implementieren will. Unter Android unterstützen einige Apps (z. B. Google Messages) die Verschlüsselung, andere verschicken Nachrichten unverschlüsselt.

Momentan ist nicht absehbar, wie RCS auf dem iPhone funktionieren wird, aber das wahrscheinlichste Szenario ist, dass RCS-Clients weiterhin wie SMS-Clients aussehen werden, d. h. mit grünen Blasen, während iMessages weiterhin mit blauen Blasen verschickt werden. Apple wird wohl zwischen Nachrichten von einem iOS-Gerät und von einem Android-Gerät unterscheiden wollen, da viele iMessage-Funktionen über RCS nicht unterstützt werden.

Änderung vermutlich erst im Herbst 2024

Wann genau "später im nächsten Jahr" ist, aber diese Formulierung lässt auf iOS 18 schließen, das im Herbst erscheinen soll. Wir werden wahrscheinlich auf der WWDC im Juni 2024 mehr erfahren. RCS auf dem iPhone bedeutet folgende Funktionen bei den Chats mit Android-Nutzern:

Senden von Nachrichten über Wi-Fi oder Mobilfunk.

Gruppenchats mit bis zu 100 Personen.

Dateien, Fotos und Videos in voller Größe (bis zu 100 MB, wahrscheinlich).

Empfangs- und Lesebestätigung.

Schreibindikatoren wie "Peter schreibt …"

Verbesserte Sicherheit, einschließlich Verschlüsselung.

Das RCS Universal Profile wurde in den vergangenen Jahren mit zusätzlichen Funktionen aktualisiert, momentan ist noch nicht bekannt, welche Version Apple unterstützen oder welche optionalen Funktionen es umfassen wird.

Der Schritt ist eine Art Kehrtwende für Apple, das bisher sich dagegen gesperrt hat, RCS zu unterstützen. Auf einer Konferenz im vergangenen September sagte Tim Cook zu einem Teilnehmer, dass die beste Lösung für verschwommen verschickte Fotos zwischen dem iPhone und Android darin besteht, "Deiner Mutter ein iPhone zu kaufen."

Wo iMessages noch glänzen können

Was iMessage betrifft, so wird es weiterhin mehr Funktionen bieten, darunter die Möglichkeit, Nachrichten zu bearbeiten und Senden zurückrufen, sowie einen besseren Datenschutz und mehr Sicherheit. Früher oder später wird die iOS-Unterstützung von RCS den Tod von SMS bedeuten, ist doch der neue Standard als Nachfolger von dem Short Message Service entwickelt worden, der aus dem Anfang der 90er stammt. Mittlerweile hat wohl sogar GMSA den Glauben an die Weiterentwicklung von RCS verloren, mit dem Stand Oktober 2020 haben knapp 60 Länder RCS gestartet. Die Grafik wurde seitdem nicht aktualisiert, graue Flecken finden sich gehäuft in Afrika, Osteuropa, in den Balkanländern und in Zentralasien.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation "Macworld" und wurde aus dem Englischen übersetzt.(Macwelt)