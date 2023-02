Mit dem Galaxy S23 Ultra hat Samsung Anfang Februar sein neuestes Smartphone-Flaggschiff vorgestellt, das mit Preisen satten 1399 Euro UVP beginnt. Googles Top-Modell ist mit 899 Euro UVP deutlich günstiger. Was macht das Samsung-Handy besser? Oder überzeugt gar das günstigere Pixel 7 Pro mehr? Wir machen den Vergleich.

Samsung vs. Google

Samsung ist die beliebteste Smartphone-Marke in Deutschland, der Nutzungsanteil liegt bei 38 Prozent. Google schafft es gerade mal auf 2 Prozent.

Dieser Unterschied kommt sicher auch dadurch zustande, dass Samsung schon weitaus länger auf dem Markt ist und enorm viele unterschiedliche Produkte anbietet. Dadurch kennen Nutzer Samsung auch schon von anderen Produktsparten wie Kühlschränke oder Waschmaschinen.

Google ist eher bekannt als Suchmaschinen-Gigant und weniger als Hersteller von Smartphones. Hinzu kommt, dass Google jede Menge Handy-Modelle in verschiedenen Preisklassen auf den Markt bringt, Google hat dagegen meistens nur zwei Modellreihen. Ein günstiges Modell mit dem Zusatz "a", ein "normales" Gerät der neuen Generation und das Flaggschiff mit dem Zusatz "Pro".

Specs im direkten Vergleich

Daten Galaxy S23 Ultra Pixel 7 Pro Display-Technik Dynamic AMOLED OLED Display 6,8 Zoll, QHD+ 6,7 Zoll, QHD+ Bildwiederholrate 1 bis 120 Hertz bis 120 Hertz Hauptkamera Quad-Cam Triple-Cam Kameradetails 200 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 2x 10 MP Tele (3x & 10x Zoom) 50 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 48 MP Tele (5x Zoom) Frontkamera 12 MP 10,8 MP S Pen Support ja (im Gehäuse integriert) nein Prozessor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) Tensor G2 Arbeitsspeicher 8 GB RAM | 12 GB RAM 12 GB RAM Speicher 256 GB / 512 GB / 1 TB 128 GB / 256 GB / 512 GB erweiterbar? nein nein Dual-SIM ja ja Mobiles Internet 5G 5G Akku 5000 mAh 5000 mAh Schnellladen (kabelgebunden) 45 Watt 30 Watt Maße 163,4 x 78,1 x 8,9 mm 162,9 x 76,6 x 8,9 mm Gewicht 233 Gramm 212 Gramm Preis (UVP) 1399 € | 1519 € | 1899 € 899 € | 999 € Marktstart 17.02.2023 06.10.2022

Design und Display

Design: Google und Samsung verfolgen komplett unterschiedliche Designs. Aber beide Modelle sehen auf ihre Weise sehr schick und elegant aus. Während Google einen "Kamerabuckel" verbaut, der sich quer über die gesamte Breite der Rückseite zieht, verzichtet Samsung auf einen extra Kamerabereich seit dem Galaxy S22 Ultra. Stattdessen sind die Kameras einzeln im Gehäuse platziert und stehen leicht hervor. Das wirkt tatsächlich sehr elegant und clean.

Dadurch, dass sich Google mit dem horizontalen Kamera-Setup optisch von der Konkurrenz abhebt, erkennen Sie das Pixel auch schon aus der Ferne.

Das Galaxy S23 Ultra ist sehr kantig, das Pixel 7 Pro etwas abgerundet an den Ecken. Bei der Größe nehmen sich die Geräte kaum etwas, das S23 Ultra ist nicht mal dicker, nur minimal breiter und etwas höher als das Pixel 7 Pro, obwohl im Samsung-Handy noch der S Pen im Gehäuse Platz findet.

Beide Smartphones sind schwer. Dass das Galaxy S23 Ultra mit 233 gegenüber 212 Gramm beim Pixel 7 Pro mehr wiegt, merkt man in der Praxis zwar, ist aber kaum der Rede wert. Generell sind die Geräte zwar gut ausbalanciert, wer aber längere Zeit abends auf dem Sofa liegt, das Handy in einer Hand hält und durch Instagram/Tiktok scrollt, der wird das Gewicht deutlich spüren.

Display: Samsung beherrscht den Display-Markt im Smartphone-Segment. So verbauen auch Apple und Google Samsung-Bildschirme in ihren Handys. Daher ist es kein Wunder, dass die Qualität beider Bildschirme hervorragend ist. Die Helligkeit ist hoch, die Schwarzwerte beeindruckend und die Farben sind knackig.

Außerdem bieten beide Geräte eine maximale Auflösung von QHD+ und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Hier können wir die Bildschirme nur loben, wir haben keinen Kritikpunkt. Beide Displays sind an den Seiten leicht gebogen, was den Übergang von Rand zu Screen sehr smooth macht.

Kamera

Galaxy S23 Ultra: Das Galaxy 23 Ultra trumpft mit einem krassen Kamera-Update auf: 3 Jahre lang setzte Samsung auf 108 Megapixel, mit dem S23 Ultra wagt Samsung den Sprung auf satte 200 Megapixel! Standardmäßig knipst die Cam mit 12 Megapixeln. Um die volle Auflösung zu erhalten, müssen Sie dies in den Optionen auswählen.

Den Unterschied werden Sie sofort feststellen: Fotos sind viel schärfer und zeigen auch kleinste Dinge deutlich detaillierter. Selbst Texte auf Schildern, die weiter entfernt stehen, können Sie lesen, während bei der Standardauflösung diese nur verwaschen sind. Ja, die Bilder nehmen mehr Platz im Speicher ein, das Fotoergebnis ist dafür auch merklich besser.

Für einfache Fotos, die Sie als Profilbild bei Whatsapp einstellen oder auf Ihren sozialen Netzwerken hochladen, reicht die Standard-Auflösung. Wenn Sie aber Bilder auch mal größer ausdrucken und sich in die Wohnung hängen möchten, dann können wir die hohe Auflösung sehr empfehlen. Denn damit werden Bilder wirklich gut.

Google greift ebenfalls auf die Pixel-Binning-Technik zurück, wodurch Fotos standardmäßig 12,5 Megapixel groß sind. Vergleichen wir die Standard-Bilder beider Geräte miteinander, hat Google definitiv die Nase vorn, was Schärfe und Details angeht. Das war schon im Vergleich mit dem S22 Ultra so.

Sobald wir die 200 Megapixel auf dem Samsung-Handy aktivieren, sind Schärfe und Details beim S23 Ultra höher. Wobei das Pixel 7 Pro gerade bei kleinen Schriften sehr beeindrucken kann, obwohl die Auflösung hier geringer ist.

Dank der hohen Auflösung ist die Samsung-Kamera wirklich sehr stark, aber das Pixel 7 Pro braucht sich absolut nicht verstecken.

Während beim Pixel 7 Pro die Farben sehr natürlich aussehen, hatte das S22 Ultra noch starke Probleme damit. Diese waren zu übersättigt. Das Galaxy S23 Ultra hat dieses Problem schon deutlich weniger, die Farben nähern sich der Natürlichkeit an.

Bei schlechtem Licht bzw. Dunkelheit produzieren wir ebenfalls mit dem Galaxy S23 Ultra im Vergleich die helleren und besseren Fotos.

Performance

Samsung setzt jetzt auch in Deutschland endlich auf den neuesten Snapdragon-Prozessor aus dem Hause Qualcomm statt auf den eigenen Exynos-Chip. Schon in der Vergangenheit war der Snapdragon dem Exynos überlegen. Verbaut ist der aktuell stärkste Mobilprozessor im Android-Bereich Snapdragon 8 Gen 2. In den Samsung-Handys arbeitet aber eine exklusive Version "for Galaxy", deren Hauptkern höher getaktet ist.

In unserem Test mit dem Antutu Benchmark hat es das Galaxy S23 Ultra mit dem neuen Chip auf Platz 1 geschafft. Damit ist es offiziell das schnellste Android-Handy auf dem Markt! Das S23 Ultra kommt auf fast 1,3 Millionen Punkte, das Pixel 7 Pro liegt bei unter 800.000 Punkten.

Somit ist der Snapdragon auch deutlich performanter als der von Google entwickelte Tensor-Chip G2. Dieser ist jedoch voll auf künstliche Intelligenz und clevere Computer-unterstützte Fotografie fokussiert und weniger auf maximale Leistung. Getreu dem Motto "work smart, not hard". Ja, auf dem Papier hängt der Google-Chip der Konkurrenz hinterher, in der Praxis merken wir aber keine schwächere Performance, auch nicht beim Multitasking. Das Gerät arbeitet schnell und solide wie das S23 Ultra.

Software

Obwohl das Pixel 7 Pro von Google stammt, heißt es nicht, dass es auch die meisten großen Android-Updates aller Handys erhält. Samsung bietet tatsächlich länger Aktualisierungen an - vier Updates sind garantiert. Beim Pixel 7 Pro sind es drei Jahre.

Beim Pixel 7 Pro wäre also bei Android 16 Schluss, das Galaxy S23 Ultra wird auch noch Android 17 bekommen.

Das Pixel 7 Pro punktet mit exklusiven Features: Unscharfe Bilder schärfen, transkribieren von Sprachnachrichten in Text, Live-Übersetzung und verbesserte Sprache-zu-Text-Funktion zum Beispiel.

Samsung legt über Android seine eigene OneUI-Nutzeroberfläche, die ebenfalls ein paar Besonderheiten bietet. Nutzer können etwa den Samsung-eigenen Sprachassistenten Bixby verwenden - auch wenn dieser nicht so stark wie der Google Assistant ist, der natürlich ebenfalls an Bord ist. Eine Stärke des S23 Ultra ist der S Pen, der integrierte Stift. Den bietet quasi kein anderes Handy - abgesehen von den Vorgängern.

Sehr cool ist auch das Samsung-Feature DeX. Schließen Sie Ihr Galaxy S23 Ultra an einen Monitor an, dann bekommen Sie eine spezielle Desktop-Oberfläche, die an das klassische Arbeiten mit einem Windows- oder Mac-Rechner erinnert. Und der Prozessor bietet genügend Leistung, um Dokumente zu bearbeiten, Fotos zu retuschieren und mehrere Tabs im Browser zu nutzen.

Wer außerdem noch einen Samsung-Laptop besitzt, der kann nahtlos zwischen dem S23 Ultra und dem Galaxy-Book wechseln und auch Dateien austauschen. Ähnlich wie im Apple-Ökosystem.

Sicherheit

Neben einer Gesichts-Erkennung haben beide Smartphones auch einen Fingerabdruck-Scanner an Bord, der jeweils unter dem Display-Glas sitzt. Samsung verwendet einen Ultraschall-Sensor, Google einen optischen Scanner. Das Galaxy S23 Ultra entsperrt etwas schneller als das Pixel 7 Pro. Immerhin ist die Erkennung gegenüber dem Vorgänger Pixel 6 Pro etwas zügiger geworden.

Ihren Fingerabdruck können Sie nicht nur dazu verwenden, das Smartphone zu entsperren. Sondern auch, um kein Passwort bei bestimmten Anwendungen wie Banking-Apps eingeben zu müssen. Die biometrische Authentifizierung ist sicher.

Akku: Laufzeit und Aufladen

In beiden Smartphones steckt ein Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh. Weil das Galaxy S23 Ultra aber ein Netzteil mit 45 Watt statt nur 30 Watt beim Pixel 7 Pro unterstützt, lädt dieses deutlich schneller auf. Mit "schneller" meinen wir aber nur im direkten Vergleich. Gegenüber einem aktuellen OnePlus-Handy beispielsweise, das mit 150 Watt in 19 Minuten auf 100 Prozent lädt, ist selbst das S23 Ultra langsam. Es braucht rund 65 Minuten, das Pixel 7 Pro lädt etwa 40 Minuten länger. Und trotzdem wird das Google-Handy wärmer als das S23 Ultra.

Die Akkulaufzeit beim S22 Ultra mussten wir noch stark bemängeln. Dank des neuen Chips ist die jetzt endlich gut, das Galaxy S23 Ultra hält im Akku-Benchmark PCMark rund 14,5 Stunden durch - damit ist die Laufzeit 30 Prozent höher gegenüber dem Vorgänger.

Das Pixel 7 Pro messen wir mit etwas über 13 Stunden im Benchmark. In der Praxis halten beide Handys rund 1,5 Tage durch bei normaler Nutzung. Darunter verstehen wir rund 60 bis 90 Minuten Social Media (Instagram, Tiktok, Facebook), 30 bis 60 Minuten Whatsapp, 30 Minuten telefonieren, 30 bis 60 Minuten Internet und sonstige kleine Dinge.

Preis oder Leistung?

So - welches Handy ist jetzt besser? Akkulaufzeit und Display nehmen sich nicht viel. Bei der Performance hat das Galaxy S23 Ultra jetzt einen deutlichen Vorsprung durch den neuen Chip.

Vergleicht man die Standardauflösung von 12 bzw. 12,5 Megapixeln, mit der das Galaxy S23 Ultra und das Pixel 7 Pro knipsen, dann hat in den meisten Fällen das Pixel-Handy die Nase vorn. Aber das Samsung-Gerät hat noch ein Ass im Ärmel - und zwar 200 Megapixel. Mit voller Auflösung beeindruckt das S23 Ultra mit hoher Schärfe und vielen Details. Dennoch braucht sich das Pixel nicht verstecken, denn die Fotoqualität ist enorm hoch.

Ein weiteres Plus beim S23 Ultra ist der integrierte S Pen, den sonst kein Handy bietet. Wer darauf Wert legt, muss zu einem Ultra-Modell von Samsung greifen.

Das Galaxy S23 Ultra ist insgesamt noch vielseitiger durch die 200-Megapixel-Kamera und den S Pen. Aber das Pixel 7 Pro ist wirklich ein grundsolides Smartphone, das alle Aufgaben sehr gut erledigt.

Allerdings entscheidet wohl nicht nur die reine Ausstattung über den Kauf - sondern auch der Preis. Und hier gibt es einen krassen Unterschied. Das neue Galaxy S23 Ultra beginnt bei 1399 Euro UVP, das Pixel 7 Pro beginnt bei 899 Euro. Das sind satte 500 Euro Unterschied! Zumal das Google-Handy mittlerweile noch weniger kostet, wie Sie im Preisvergleich feststellen.

Wenn Ihnen also der Aufpreis zu hoch ist für den S Pen, die höhere Performance und den 200-Megapixel-Kamera, bekommen Sie mit dem Pixel 7 Pro ein sehr tolles und zukunftssicheres Handy, das ebenfalls mit einer besonders starken Kamera auftrumpft, die im DxOMark-Ranking derzeit Platz 2 belegt!

(PC-Welt)