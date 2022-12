iOS 16.2 liegt ab sofort in finaler Fassung vor, Sie sehen das in "Einstellungen" > "Allgemein" > "Softwareaktualisierung" - und sollten sofort auf die Schaltfläche "Herunterladen und installieren" tippen. All Ihre Apple-Geräte, die in dieser Woche eine Betriebssystemaktualisierung angeboten bekommen, sollten Sie alsbald aktualisieren, einschließlich Ihrer Macs, Apple TV und mehr. iOS 16.2 (und verwandte Systeme) ist ein ziemlich großes Update mit einer Handvoll wichtiger Funktionen, die Sie nicht verpassen dürfen.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Ihre iCloud-Daten

Letzte Woche hat Apple für iOS 16.2 einige neue Sicherheitsfunktionen angekündigt. Die wichtigste davon ist die Möglichkeit, fast alle iCloud-Daten Ende-zu-Ende zu verschlüsseln. Natürlich muss Apple alles umbenennen und nennt diese Funktion "Erweiterter Datenschutz". Sie ist nicht standardmäßig aktiviert, aber wir empfehlen, sie sofort einzuschalten. Öffnen Sie die App "Einstellungen", tippen Sie oben auf Ihre Apple-ID und wählen Sie dann "iCloud". Scrollen Sie auf der Seite nach unten, bis Sie "Erweiterter Datenschutz" sehen, und tippen Sie darauf, um loszulegen.

Der erweiterte Datenschutz verschlüsselt iCloud-Backups, Fotos, Notizen, Erinnerungen, Sprachmemos, Safari-Lesezeichen und vieles mehr von Anfang bis Ende (Ihre Schlüssel nur auf Ihren Geräten). Die einzigen iCloud-Daten, die nicht mit Ihren eigenen Schlüsseln verschlüsselt werden, sind iCloud Mail, Kontakte und Kalender. Es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen, um sie einzurichten!

Bitte beachten Sie: Die durchgehende Verschlüsselung ist mit dem Start von iOS 16.2 nur in den USA verfügbar, Apple verspricht jedoch, bis Ende April die Funktion für den Rest der Welt anzubieten.

Kostenloses Karaoke mit Apple Music Sing

Wenn Sie Apple Music abonniert haben, bekommen Sie mit iOS 16.2 ein kostenloses Karaoke-Update. Die Funktion heißt Apple Music Sing, und Sie müssen nur wie bisher den Songtext eines beliebigen Liedes öffnen und nach einem kleinen Mikrofon-Symbol suchen. Wenn Sie das sehen, können Sie die Lautstärke des Gesangs einstellen - auf Wunsch auch völlig ausblenden - und dem Text in Echtzeit folgen, genau wie bei einer echten Karaokemaschine. Die Ansicht der Liedtexte wurde ebenfalls aktualisiert und mit besseren Animationen versehen, damit Sie besser mitsingen können.

Nicht jeder Song mit Text unterstützt Apple Music Sing, aber viele tun es, und die Zahl wird mit der Zeit wachsen. Die Funktion basiert auf maschinellem Lernen und nicht auf der Wiedergabe eines separaten Titels ohne Gesang. Daher werden viele Updater die Funktion nicht nutzen können - sie ist auf das iPhone 11 und höher, das neueste Apple TV 4K und iPads der letzten Jahre beschränkt.

Komplett neue Basis für Apple Home

Sie werden diese Funktion nicht zu Gesicht bekommen, aber wenn Sie irgendwelche Smart-Home-Geräte nutzen, werden Sie sie wahrscheinlich spüren. Mit iOS 16.2 hat Apple die zugrunde liegende Architektur der Home-App und HomeKit neu geschrieben, damit diese schneller und zuverlässiger werden. Wenn Sie sich über lange Verzögerungen beim Ein- und Ausschalten von Lichtern geärgert haben oder über Automatisierungen, die nicht pünktlich ausgeführt werden, ist dies vielleicht genau die Lösung, nach der Sie gesucht haben.

Möglicherweise müssen Sie die Aktualisierung selbst anstoßen - und es ist eine gute Idee, sicherzustellen, dass jeder in Ihrem Haus und alle Ihre Geräte wie Homepods und Apple TVs zuerst aktualisiert werden. Öffnen Sie die Home-App, tippen Sie auf die Schaltfläche (…) oben rechts und wählen Sie dann Home-Einstellungen. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Softwareaktualisierung. Möglicherweise sehen Sie oben auf dem Bildschirm ein Banner mit der Aufschrift "Home-Upgrade verfügbar" - damit sollten Sie beginnen.

Mehr coole Sachen für Ihren Sperrbildschirm

Der anpassbare Sperrbildschirm ist eine der besten Funktionen von iOS 16. Mit iOS 16.2 erhalten Sie einige nützliche neue Widgets zur Auswahl: Erinnerungen an die nächste Einnahme von Medikamenten, und neue Funktionen, um zu sehen, wie viel Schlaf Sie bekommen (wenn Sie sich mit einer Apple Watch oder anderem Zubehör vermessen).

Wenn Sie ein iPhone 14 Pro besitzen, bekommst du eine große Neuerung für das Always-on-Display: die Option, das Hintergrundbild und/oder die Benachrichtigungen auszublenden. Das ist sehr praktisch, denn so können Sie besser erkennen, wann sich Ihr Telefon im Ruhezustand befindet, und es ist leichter zu lesen.

Verfolgen Sie Live-Sport mit Live-Aktivitäten

Live-Aktivitäten sind umfangreiche Benachrichtigungen, die sich in Echtzeit aktualisieren. Anstatt also jedes Mal eine neue Benachrichtigung zu erhalten, wenn sich der Status Ihrer Essenslieferung oder der Spielstand beim Fußball ändert, sehen Sie eine einzige widgetartige Benachrichtigung, die Sie auf dem Laufenden hält. Diejenigen, die ein iPhone 14 Pro besitzen, erhalten mit der dynamischen Insel ebenfalls eine neue Erfahrung, sodass sie etwas im Auge behalten können, während sie andere Apps nutzen.

Sportfans haben seit der Veröffentlichung von iOS 16 im September darauf gewartet, ihre Lieblingsmannschaften mit Live-Aktivitäten verfolgen zu können, und mit iOS 16.2 ist die Funktion endlich verfügbar. Öffnen Sie die TV-App, tippen Sie auf die Registerkarte "Jetzt beobachten", scrollen Sie nach unten zur Zeile "Sport" und tippen Sie dann auf "Live-Sport". Scrollen Sie bis zum Ende und tippen Sie dann auf "Teams verfolgen". Wählen Sie dort Ihre Lieblingsmannschaften aus und Sie sehen automatisch Informationen über sie in den Nachrichten sowie Live-Aktivitäten mit Spielstand-Updates für aktuelle Spiele.

Andere Kleinigkeiten

Natürlich gibt es in iOS 16.2 noch eine ganze Reihe anderer kleiner Dinge, die Sie vielleicht zu schätzen wissen. Neben den allgegenwärtigen Sicherheitsupdates gibt es eine verbesserte Suche in Nachrichten (Sie können Bilder finden, indem Sie den Inhalt durchsuchen), die gemeinsam nutzbare Whiteboard-App Freeform und relevante Nachrichtenartikel in der Wetter-App. Außerdem erhält Game Center endlich Shareplay für Multiplayer-Spiele und ein neues Widget für den Startbildschirm, das die Aktivitäten Ihrer Freunde anzeigt. (Macwelt)

Dieser Artikel erschien zuerst bei unseren Kollegen der Macworld und wurde aus dem Englischen übersetzt