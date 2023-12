Und sie lebt immer noch: Seit mehr als zehn Jahren verkauft AVM die Fritzbox 7490 und hat dem WLAN-Router vor Kurzem sogar eine aktuelle Firmware mit neuen Funktionen spendiert. In einer Technik-Welt, die sich permanent weiterentwickelt, und in der Hersteller selbst bei Netzwerkgeräten häufig nach wenigen Jahren den Support einstellen, ist die Fritzbox 7490 damit einzigartig alterslos.

Das ist nachhaltig - und vorteilhaft für die Anwender: Aber erfüllt der Router-Oldie noch alle Ansprüche an ein aktuelles Heimnetz? Wir schicken die Fritzbox 7490 deshalb ins Duell mit der Fritzbox 7590 AX, dem aktuellen Top-Modell von AVM für den VDSL-Anschluss. Dabei prüfen wir Ausstattung, Bedienung und testen die Leistung beim Praxis-Einsatz im Heimnetz.

So erfahren Sie, ob Sie noch weiter auf die Fritzbox 7490 setzen können oder ob jetzt die Zeit für den Umstieg auf einen aktuellen WLAN-Router gekommen ist.

Ausstattung: 7590 AX bietet schnelleres Internet und WLAN

Auf dem Papier unterscheidet sich die Ausstattung deutlich zwischen einer Fritzbox 7490 und einer 7590AX: Der neuere Router bietet zum Beispiel klare Vorteile bei Internet, WLAN und LAN-Verbindung. Ob Sie davon profitieren, hängt von Ihrem Onlineanschluss und von der Größe Ihres Heimnetzes ab.

Das Modem in der Fritzbox 7490 eignet sich für VDSL2 mit Vectoring: Damit können Sie den Router an einem Internetanschluss mit einer Download-Rate von bis zu 100 MBit/s nutzen. Eine höhere Internet-Bandbreite bietet dagegen die Fritzbox 7590 AX: Ihr VDSL2-Modem unterstützt Supervectoring, was Downloads mit bis zu 250 MBit/s ermöglicht.

Viel mehr geht mit VDSL aber nicht: Ist bei Ihnen schon oder demnächst Internet per Glasfaser verfügbar, macht der Wechsel von der Fritzbox 7490 zu einem Glasfaserrouter mehr Sinn als das Upgrade auf eine Fritzbox 7590 AX.

Bei der Geschwindigkeit der Ethernet-Ports gibt es keinen Unterschied: Beide Router unterstützen Gigabit-Tempo. Besser schneidet die Fritzbox 7590 AX beim WLAN ab: Sie unterstützt den Standard Wi-Fi 6, während die 7490 mit der Vorgängerversion Wi-Fi 5 arbeitet. In einem kleineren Heimnetz genügt Wi-Fi 5 in den meisten Fällen, um die maximale Internet-Bandbreite uneingeschränkt weiterzuleiten, wenn Sie dafür die 5-GHz-Frequenz nutzen.

Je mehr WLAN-Clients im Netzwerk aktiv sind, desto sinnvoller ist Wi-Fi 6 - selbst, wenn der VDSL-Anschluss nicht über 100 MBit/s liefert: Denn schnelle Wi-Fi-6-Clients erledigen ihre Datenübertragung rascher, sodass der Router im gleichen Zeitraum mehr Clients bedienen kann und sich deshalb die Heimnetzgeräte nicht um die Bandbreite streiten müssen.

Wenn also bei Ihnen zu Hause häufig mehrere Clients gleichzeitig das WLAN für Videostreaming oder Videokonferenzen nutzen, empfiehlt sich die Fritzbox 7590 AX - vor allem, wenn WLAN-Clients im Heimnetz MU-Mimo und Funkkanäle mit 160 MHz unterstützen, was zum Beispiel auf die meisten aktuellen Notebooks zutrifft. Ein 160-MHz-Kanal verhilft dem Client nicht nur zu höherem Datendurchsatz, sondern macht ihn unempfindlicher gegen Störsignale benachbarter WLANs.

Dass die Fritzbox 7590 AX bei dieser Kanalbandbreite nur zwei Mimo-Datenströme unterstützt und nicht vier wie mit 80-MHz-Kanälen ist unerheblich, da die meisten aktuellen Wi-Fi-6-Notebooks mit zwei Mimo-Streams und 160-MHz-Kanalbandbreite arbeiten - sie können damit das maximale WLAN-Tempo der Fritzbox 7590 AX abrufen.

Das schnellere WLAN ist außerdem sinnvoll, wenn die Fritzbox eine größere Wohnung mit ihrem Funknetz abdecken soll: Denn Wi-Fi 6 arbeitet zwar über dieselben Frequenzen wie Wi-Fi 5, hat aber größere Temporeserven, was die Chancen erhöht, dass auch über eine längere Distanz mehr Daten beim Client ankommen.

Ihr WLAN ist aber mit einer Fritzbox 7490 genauso gut geschützt wie mit dem neueren Modell: Beide unterstützen das aktuelle Verfahren WPA 3 im sogenannten Transition Mode, bei dem die Fritzbox abhängig vom WLAN-Client für die Verschlüsselung WPA 2 oder WPA 3 einsetzt.

Für DECT- und analoge Telefongeräte bieten beide Router die gleichen Anschlussmöglichkeiten: Die 7490 und die 7590 AX arbeiten als DECT-Basisstation, die bis zu sechs Schnurlos-Telefone mit diesem Übertragungsstandard verwalten. Außerdem lassen sich bis zu zwei Analogtelefone, Faxgeräte oder analoge Türsprechanlagen mit den Routern verbinden.

Zwar hat die 7490 je zwei TAE-und RJ11-Buchsen, die 7590AX nur einen TAE-Port: Aber bei beiden darf ein Anschluss mit derselben Bezeichnung - FON1 und FON 2 - nur einmal belegt sein.

Einen Unterschied gibt es beim ISDN-Anschluss: Die Fritzbox 7490 besitzt einen S0- Port für ISDN-Telefone. Zwar gibt es kaum noch ISDN-Telefonanschlüsse, die Telefonie wird inzwischen fast ausschließlich per Internet abgewickelt (All-IP): Doch am S0- Port eines All-IP-Routers wie der Fritzbox 7490 funktionieren ISDN-Telefone weiterhin.

Wenn Sie also an Ihrem ISDN-Gerät hängen, müssen Sie bei der 7490 bleiben. Denn bei der Fritzbox 7590 AX verfügt nur die erste Modellversion mit der Modell bzw. Artikelnummer 20002929 über einen S0-Port. Seit Anfang 2022 baut AVM eine Version 2 des Routers (Artikelnummer 20002998) ohne ISDN-Anschluss: Dieses Modell bekommen Sie, wenn Sie jetzt eine 7590 AX kaufen; die Version 1 mit ISDN ist dagegen nur noch aus zweiter Hand über Ebay & Co. erhältlich.

Im Überblick: Fritzbox 7490 und 7590 AX

Fritzbox 7490 Fritzbox 7590 AX Verkaufsstart September 2013 Mai 2021 Aktueller Preis ca. 240 Euro ca. 240 Euro Fritz-OS-Version 7.57 (September 2023) 7.57 (September 2023) WLAN-Standard Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) WLAN-Frequenzen 2,4 / 5 GHz 2,4 / 5 GHz Datenströme 3×3 4×4 1) Max. Kanalbandbreite 80 MHz 160 MHz 1) Maximales WLAN-Tempo 1300 MBit/s (5 GHz) / 450 MBit/s (2,4 GHz) 2400 MBit/s (5 GHz) / 800 MBit/s (2,4 GHz) Mesh-fähig ja ja MU-MIMO nein ja Modem VDSL2 (Vectoring) VDSL2 (Super-Vectoring) Max. Download-Tempo 100 MBit/s 300 MBit/s WAN-Port nein ja LAN-Ports 4 Gigabit-LAN 4 Gigabit-LAN Telefonanschlüsse analog 2 (2x TAE oder 2x RJ11) 2 (1x TAE oder 2x RJ11) Telefonanschlüsse ISDN 1 (S0) nein DECT ja (bis zu 6 Schnurlostelefone) ja (bis zu 6 Schnurlostelefone) USB-Anschlüsse 2 (3.2 Gen 1) 2 (3.2 Gen 1) LEDs 5 (Power/DSL, Internet, Festnetz, WLAN, Info) 5 (Power/DSL, Connect/WPS, Fon/DECT, WLAN, Info) Tasten 2 (DECT, WLAN/WPS) 3 (DECT, WLAN, WPS) Netzteil 30 Watt 30 / 44 Watt Systemprozessor Lantiq VRX288/Lantiq VRX208 (500 MHz) Maxlinear GRX550 (1 GHz) WLAN-Chipsatz Qualcomm QCA9558 Maxlinear WAV614/WAV624 RAM 256 MB 512 MB interner Speicher 512 MB 512 MB Abmessungen 24,5 x 17,5 x 5,5 cm 25,5 x 19 x 6 cm Wandmontage möglich ja ja

Einstellungen: Gleiche Optionen auf beiden Routern

Für beide AVM-Router gibt es ein aktuelles Fritz-OS: Zum Recherchezeitpunkt war es Version 7.57. Die sollten Sie unbedingt aus Sicherheitsgründen einspielen, denn sie behebt eine schwerwiegende Sicherheitslücke der Fritzboxen.

Da beide Router mit dem gleichen Betriebssystem arbeiten, bietet die ältere 7490 alle Funktionen der jüngeren 7590 AX - abgesehen von denen, die bestimmte Hardware benötigen: Bei der 7490 können Sie daher natürlich kein Wi-Fi 6 oder 160-MHz-Kanäle aktivieren. Doch mit Fritz- OS 7.57 lässt sich zum Beispiel auch an der 7490 das aktuelle VPN-Verfahren Wireguard nutzen. Außerdem unterstützt sie zusammen mit einem Fritzfon die Sprachansage für Anrufe sowie das exFAT-Dateisystem für Sticks und Festplatten, die mit dem USB-Anschluss des Routers verbunden sind.

Nur in Kleinigkeiten unterscheiden sich die Einstellungsmöglichkeiten der beiden Router: Bei der Fritzbox 7590 AX lässt sich zum Beispiel nicht mehr das Verschlüsselungsverfahren WPA nutzen, auf das Sie aber auch bei einer 7490 zugunsten von WPA2 oder WPA3 unbedingt verzichten sollten. Die Fritzbox 7490 kann als WLAN-Mesh-Repeater zum Einsatz kommen, während die 7590 AX nur per LAN-Kabel als zusätzliches Mesh-Gerät mit einer anderen Fritzbox zusammenarbeiten kann, die dann als Mesh Master fungiert.

Nur bei der neueren Fritzbox lässt sich die Helligkeit der LEDs einstellen und ans Umgebungslicht anpassen, und das Menü können Sie nur bei ihr auf niederländische Sprache umstellen.

Bedienung: Die Fritzbox 7590 AX reagiert deutlich schneller

Einen großen Unterschied zeigt sich in der Praxis aber bei der Bedienungsgeschwindigkeit der beiden Router: Die Fritzbox 7590 AX zeigt das Menü schneller an und setzt Änderungen rascher um - die Differenz reicht von wenigen Sekunden wie beim Aufruf der Mesh-Ansicht bis zu mehr als einer halben Minute beim Neustart der Router. Der Grund liegt in der deutlich schwächeren Hardware-Ausstattung der Fritzbox 7490, deren Systemprozessor nur halb so hoch taktet wie der der Fritzbox 7590 AX und die nur halb so viel Arbeitsspeicher besitzt.