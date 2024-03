Auf einen Blick

Pro Einfache Anpassung, Aufrüstung oder Reparatur

Abgerundete CPU- und GPU-Leistung

Gute Akkulaufzeit für ein Notebook mit diskreter Grafik

Erstklassige Konnektivität, USB-C mit 240 Watt Power Delivery Kontra Mittelmäßige Tastatur und kleines Touchpad

Display-Qualität bleibt hinter OLED- und Mini-LED-Konkurrenten zurück

Hoher Preis für die gebotene Hardware

Fazit Das Framework Laptop 16 bietet eine starke Leistung, eine gute Akkulaufzeit sowie eine einzigartige Mischung aus Anpassbarkeit und Reparierbarkeit.

Der Framework Laptop 16 ist ein Laptop mit einer Mission. Es will beweisen, dass ein großer, leistungsstarker Laptop eine großartige Leistung und eine Reparaturfähigkeit bieten kann, die andere Laptops in den Schatten stellt. Der Laptop 16 hält dieses Versprechen, wenn Sie bereit sind, dafür einen Aufpreis zu zahlen.

Technische Daten und Funktionen

Der Framework Laptop 16, den ich zum Test erhalten habe, war die DIY-Edition. Damit war ein gewisser Zusammenbau-Aufwand verbunden. Der Arbeitsspeicher, der Speicher, die Anschlüsse und der Erweiterungsschacht sind konfigurierbar. Man kann den Arbeitsspeicher und den Speicher separat kaufen, aber die Anschlüsse (die Framework als Erweiterungskarten bezeichnet) und der Erweiterungsschacht müssen von Framework gekauft werden, da sie für die Laptops des Unternehmens entwickelt wurden.

CPU: AMD Ryzen 9 7940HS

Arbeitsspeicher: 32 GB LPDDR5

Grafik/GPU: AMD Radeon RX 7700S (im Erweiterungsschacht)

Bildschirm: 2560 × 1600 Pixel 165 Hertz IPS

Speicher: 2 TB PCIe Gen4 NVMe Solid State-Laufwerk

Webcam: 1080p 60fps

Konnektivität: Konfigurierbar, insgesamt sechs Erweiterungskarten

Vernetzung: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, konfigurierbar

Biometrische Daten: Fingerabdruckleser

Akkukapazität: 85 Wattstunden

Abmessungen: 290 × 356 × 21 mm (mit Grafikmodul)

Gewicht: 2,4 kg (mit Grafikmodul)

UVP: ab 1.579 Euro (DIY), ab 1.191 Euro (Pre-built)

Die DIY-Edition bietet eine lange Liste von Optionen zur Konfiguration des Notebooks. Ich habe es mit der Radeon RX 7700S GPU ausgestattet (integrierte Radeon 780M-Grafik ist verfügbar) und insgesamt sechs Anschlüsse installiert: zwei USB-C, zwei USB-A, DisplayPort-Out und 3,5-mm-Kombo-Audio. Framework legt auch Erweiterungskarten für andere Anschlüsse bei, darunter HDMI und Ethernet, aber ich habe mich entschieden, sie nicht zu verwenden.

Design und Verarbeitungsqualität

Das Auspacken der Framework Laptop 16 DIY-Edition ist eine ganz andere Erfahrung als bei einem normalen Laptop. Die DIY-Edition ist nicht vollständig zusammengebaut, sondern ein Bausatz, der zumindest die meisten Teile enthält, die Sie zum Zusammenbau benötigen (Sie können Arbeitsspeicher und Speicher von Framework kaufen oder separat erwerben). Eine Anleitung für den Zusammenbau ist online verfügbar, und ein Schraubendreher, für den Zugang zu einigen internen Komponenten, ist im Lieferumfang enthalten.

Anpassbarkeit, Aufrüstbarkeit und Reparierbarkeit sind wichtige Punkte für Framework und das Design des Laptop 16 greift diese Ideen auf. Viele konfigurierbare Komponenten (einschließlich der Tastatur, des Ziffernblocks, des Makropads, der LED-Matrixleuchten und der Anschlüsse) können ohne Werkzeug und sogar bei eingeschaltetem Laptop ausgetauscht werden.

Nur der Arbeitsspeicher, der Speicher und der Erweiterungsschacht erfordern einen Schraubenzieher und sollten bei ausgeschaltetem Notebook gewartet werden. Die DIY-Edition erfordert auch ein Betriebssystem, das nicht mitgeliefert wird (ich habe Windows 11 verwendet).

Bei mir war der Framework Laptop 16 DIY Edition in weniger als zwei Stunden einsatzbereit. Die Anleitungen von Framework waren sowohl detailliert als auch klar, was die Einrichtung auch dann einfach machen sollte, wenn man sich noch nie mit PC-Hardware beschäftigt hat. Allerdings kann die Arbeit an teurer Hardware auch einschüchternd wirken. Framework bietet auch vormontierte Laptops für diejenigen an (Pre-built), die sich nicht trauen, ihr eigenes Gerät zusammenzubauen.

Einmal zusammengebaut, ist der Framework Laptop 16 ein attraktives, wenn auch nicht besonders schlankes Gerät. Es setzt auf einen klassischen Look mit relativ dicken Einfassungen und einem silbernen Metallgehäuse, aber die gute Materialqualität hebt das Design hervor und hält die Biegung des Panels auf einem Minimum. Das Gewicht des Laptops von 2,4 kg liegt im oberen Bereich für ein modernes 16-Zoll-Notebook, und dasselbe gilt für seine Tiefe und Breite, sodass die Portabilität keine Stärke ist.

Tastatur und Trackpad

Der Fokus des Framework Laptop 16 auf Individualisierung zeigt sich besonders bei der Tastatur. Framework bietet mehrere Tastaturen für verschiedene Sprachen und Vorlieben an (ich erhielt die US-englische Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung). Die Besitzer können wählen, ob sie einen Ziffernblock, ein Makropad oder keines von beiden hinzufügen wollen. Es ist auch einfach, den Nummernblock zu entfernen oder hinzuzufügen.

Ich habe den Framework Laptop 16 ohne Nummernblock eingerichtet und stattdessen die Tastatur mit einem leeren Abstandshalter auf jeder Seite zentriert. Die Abstandshalter sind in verschiedenen Farben erhältlich, um das Aussehen des Laptops aufzupeppen. Framework bietet auch einen LED-Matrix-Abstandshalter, der so konfiguriert werden kann, dass er Benachrichtigungen oder Text anzeigt.

Das Tastengefühl ist allerdings nur okay. Die Tastatur verfügt über einen angemessenen Tastenhub und einen festen Anschlag, aber es fehlt an taktilem Gefühl bei der Tastenbetätigung, und in der Mitte lässt sich die Tastatur stark biegen. Ich habe mehrere Tausend Wörter ohne Probleme getippt. Dennoch könnte es helfen, wenn Framework einen Weg finden würde, die Mitte der Tastatur zu verstärken. Ich würde auch gerne eine optionale Tastatur mit mechanischen Schaltern sehen.

Das Touchpad ist leider nicht so anpassungsfähig wie die Tastatur. Es ist etwas weniger als fünf Zoll breit und etwa drei Zoll tief, was für ein modernes 16-Zoll-Notebook eher klein ist. Es ist ein reaktionsschnelles, angenehmes Touchpad, aber der fehlende Platz kann dazu führen, dass es sich beim Ausführen von Multi-Touch-Gesten ein wenig eng anfühlt.

Bildschirm und Audio

Alle Framework Laptop 16 haben das gleiche 16-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2.560 × 1.600 Pixeln, 165 Hertz und einem IPS-Panel. Dies ist ein Aspekt des Laptops, der nicht anpassbar ist, obwohl er so konzipiert ist, dass er ersetzt werden kann, falls er kaputtgeht (Ersatzteile sind über Framework erhältlich).

Ich beginne mit dem offensichtlichen Kritikpunkt: Dies ist ein einfaches Display für ein teures Notebook, das im Jahr 2024 verkauft wird. Es hat weder eine 4K-Auflösung noch ein OLED-Panel oder eine dynamische Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildqualität ist gut, aber es fehlt die Tiefe, die man bei OLED- und Mini-LED-Konkurrenten findet. Serien, Filme und Spiele sehen weniger lebendig aus als bei preislich konkurrierenden Laptops wie dem Asus Vivobook Pro 16X OLED.

Das IPS-Display bietet jedoch auch einen Vorteil in Bezug auf Klarheit und Helligkeit. Das Display des Laptop 16 hat eine matte Beschichtung, die Blendeffekte reduziert. Seine Auflösung ist zwar nicht bahnbrechend, aber hoch genug, um bei einem typischen Betrachtungsabstand eine hervorragende Schärfe zu liefern. Es ist ein großartiges Display für die Anzeige und Bearbeitung von Dokumenten, Tabellenkalkulationen und PDFs.

Die Bewegungsschärfe ist dank der Bildwiederholfrequenz von 165 Hertz ebenfalls gut. Es gibt zwar auch höhere Bildwiederholfrequenzen (einige Laptops erreichen bis zu 480 Hertz), aber 165 Hertz sind eine gute Lösung für die Hardware. Im Vergleich zu einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz sorgt sie sowohl in Spielen als auch auf dem Desktop für eine flüssigere Bedienung.

Die Audioqualität ist gut. Der Framework Laptop 16 verfügt über nach oben abstrahlende Lautsprecher, was ein Pluspunkt ist, da der Klang so nicht durch die Oberfläche, auf der das Notebook steht, gedämpft oder verzerrt wird. Die maximale Lautstärke ist nur mittelmäßig, aber die Präsentation ist angenehm. Bässe und Höhen koexistieren, ohne dass die einen die anderen zerstören. Das Ergebnis ist ein klarer Klang, der sich hervorragend zum gelegentlichen Hören von Spotify eignet und für die meisten Netflix-Inhalte ausreicht.

Webcam, Mikrofon und Biometrie

Der Framework Laptop 16 verfügt über eine 1080p-Webcam mit 60 Bildern pro Sekunde und einem doppelten Mikrofon-Array. Die Videoqualität ist gut, mit einer scharfen Darstellung und mäßigem Rauschen (für eine Laptop-Webcam), obwohl die Farben gedämpft sind. Die Mikrofone nehmen klare Audiosignale mit guter Lautstärke auf. Das ist eine solide Kombination für Zoom, Google Hangouts und andere Videokonferenz-Tools.

Datenschutzbewusste Nutzer werden sich freuen, dass das Notebook über einen Deaktivierungsschalter für die Kamera und das Mikrofon verfügt. Sie sind jedoch elektronisch, sodass die Kamera und das Mikrofon physisch ungehindert bleiben.

Die biometrische Anmeldung erfolgt über einen Fingerabdruckleser in der Einschalttaste des Notebooks. Er funktioniert so gut wie alle anderen, die ich ausprobiert habe. Der Fingerabdruckleser ist in der Regel zuverlässig, wird aber durch Schmutz oder Feuchtigkeit schnell überlistet. Framework bietet Linux-Treiber für das Fingerabdrucklesegerät an, sodass es sowohl unter diesem Betriebssystem als auch unter Windows funktioniert.

Konnektivität

Die Konnektivität des Framework Laptop 16 ist anders als bei allen heute erhältlichen Laptops (abgesehen von den anderen Laptops von Framework natürlich). Seine Konnektivität ist nicht fest, sondern über Steckplätze für Erweiterungskarten konfigurierbar. Auf jeder Seite des Laptops befinden sich drei Steckplätze, insgesamt also sechs.

Diese Steckplätze können mit jedem Anschluss aus der folgenden Liste ausgestattet werden: HDMI, DisplayPort, USB-C, USB-A, 3,5-mm-Audio, Ethernet oder ein MicroSD-Kartenleser. Sie können diese nach Belieben kombinieren, Framework empfiehlt jedoch dringend, mindestens einen USB-C-Anschluss zu wählen (da das Notebook über diesen Anschluss aufgeladen wird).

Apropos USB-C, der Framework Laptop 16 unterstützt den DisplayPort Alternate Mode und bis zu 240 Watt Leistung über USB-C. Das ist hervorragend, denn so kann das Notebook über jeden USB-C-Adapter mit ausreichender Kapazität vollständig mit Strom versorgt werden. Das Grafikmodul mit AMD Radeon RX 7700S-Grafik bietet einen zusätzlichen USB-C-Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode, unterstützt aber kein Aufladen über USB-C.

Der Framework Laptop 16 wird mit einer von AMD bereitgestellten Wi-Fi 6E-Karte und Bluetooth 5.2 ausgeliefert. Der Wi-Fi-Adapter kann, wie so vieles am Laptop, bei Bedarf ausgetauscht werden. Ich bezweifle jedoch, dass die meisten Benutzer einen Grund dafür sehen werden, da der Wi-Fi-Adapter von AMD in meiner Zeit mit dem Laptop zuverlässig war.

Leistung

Die inneren Werte des Framework Laptop 16 sind faszinierend, und das nicht nur, weil sie so einfach zu reparieren oder zu ersetzen sind. Das von mir getestete Modell verfügt über einen AMD Ryzen 7 7940HS-Prozessor, der bei Erwerb des optionalen Grafik-Erweiterungsschachtes mit einer AMD Radeon RX 7700S-Grafik gepaart ist (andernfalls wird die integrierte Radeon RX 780M verwendet). Es ist wichtig zu wissen, dass der Ryzen 7 7940HS ein Upgrade ist: Das Einstiegsmodell ist AMDs Ryzen 7 7840HS.

Laptops, die sowohl bei der CPU als auch bei der GPU auf AMD setzen, sind auch im Jahr 2024 selten. Schauen wir mal, wie sich das rechnet.

Der PCMark 10 beschert dem Framework Laptop 16 einen fulminanten Start mit einer beeindruckenden Punktzahl von 8.328. Das ist bei Weitem der beste Wert unter den Laptops, die ich zum Vergleich ausgewählt habe. Es ist sogar konkurrenzfähig mit einigen Laptops in einer höheren Preisklasse wie dem Asus ROG Strix Scar 18.

Die Leistung des Framework Laptop 16 ist dank der abgerundeten Konfiguration, die ich zum Testen erhalten habe, gut. Der PCMark 10 testet sowohl CPU als auch GPU. Es scheint auch viel Arbeitsspeicher zu bevorzugen. Der Laptop 16, den ich getestet habe, war mit 32 GB ausgestattet.

Cinebench R20, ein CPU-Benchmark mit hohem Multi-Thread-Anteil und kurzer Dauer, ist weniger freundlich zum Framework Laptop 16. Der Ryzen 9 7940HS fällt von der Spitze des Feldes zurück. Er ist jedoch konkurrenzfähig mit einigen Intel Core i7-Notebooks mit strengerem Leistungsbudget wie dem MSI Prestige 16 Studio.

Ähnlich verhält es sich bei Handbrake, einem CPU-Benchmark mit langer Laufzeit. Hier liefert der Ryzen 9 7940HS erneut ein gutes, aber durchschnittliches Ergebnis. Er liegt vor dem MSI Prestige 16 Studio, fällt aber hinter das Asus Vivobook Pro 16X OLED zurück.

Nun ist es an der Zeit, der GPU etwas Bewegung zu verschaffen. AMDs Radeon 7700S ist eine Mittelklasse-GPU mit 8 GB Grafikspeicher, die mit Nvidias RTX 4060 konkurrieren soll - und genau da landet sie auch.

3DMark Time Spy meldet eine Punktzahl von 8.513. Damit liegt der Framework Laptop 16 hinter einigen RTX 4060-Notebooks wie dem Asus Vivobook Pro 16X OLED, aber vor anderen wie dem MSI Prestige 16 Studio.

"Shadow of the Tomb Raider", ein anspruchsvolles Spiel aus der PlayStation 4- und Xbox One-Konsolengeneration, zeigt, was die RX 7700S leisten kann. Sie erreichte durchschnittlich 120 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 1080p und der Detailstufe "Höchst". Das ist natürlich ein extrem spielbares Ergebnis und stellt den Framework Laptop 16 einmal mehr in eine Liga mit Laptops, die über eine Nvidia RTX 4060 Grafik verfügen.

"Metro Exodus" ist ein anspruchsvoller Benchmark, zumindest wenn man es mit extremen Einstellungen testet, aber auch das ist mit durchschnittlich 39 Bildern pro Sekunde spielbar. Das ist ziemlich gut für ein Notebook, das nicht explizit eine großartige Spielleistung verspricht, und es stellt den Framework Laptop 16 nur einen Hauch hinter das Asus Vivobook Pro 16X OLED.

Die Gesamtleistung des Framework Laptop 16 entspricht dem, was ich von einem 16-Zoll-Notebook in dieser Preisklasse erwarten würde, und es schneidet in keinem einzigen Test über- oder unterdurchschnittlich ab. Bedenken Sie jedoch, dass fast alle Laptops in der Preis- und Leistungsklasse des Laptop 16 schnell sind und einen gesunden Schub im Vergleich zu ähnlichen Laptops, die schon einige Jahre alt sind, liefern werden. Der Laptop 16 kann eine Vielzahl von Aufgaben zur Erstellung von Inhalten und zur Unterhaltung bewältigen.

Akkulaufzeit

Der Framework Laptop 16 verfügt über einen 85-Wattstunden-Akku, der, wie so vieles an diesem Laptop, leicht zugänglich und austauschbar ist (aber nicht angepasst werden kann). Es ist nicht der größte Akku, der in einem 16-Zoll-Laptop möglich ist, aber das tut der Akkulaufzeit keinen Abbruch.

In unserem Standard-Akkutest, bei dem eine 4K-Datei des Kurzfilms "Tears of Steel" mit einem auf ca. 200 Nits kalibrierten Bildschirm abgespielt wird, habe ich neun Stunden und 36 Minuten Akkulaufzeit gemessen. Das ist kein rekordverdächtiges Ergebnis, aber für ein Windows-Notebook mit diskreter Grafik ist es großartig. Ein großer Teil des Verdienstes geht zweifelsohne an die umschaltbare Grafik von AMD, die auf die stromsparendere integrierte Radeon 780M APU zurückgreift, wenn die diskrete GPU nicht benötigt wird.

Probleme beim Vorserien-Modell

Bei dem Vorserien-Laptop, den ich zum Testen erhielt, stieß ich auf zwei kleinere, aber potenziell störende Probleme. Der Laptop machte merkwürdige Geräusche, vor allem wenn die GPU aktiviert war. Ein Framework-Vertreter sagte mir, dass man sich zweier Geräuschprobleme bewusst sei: Eines sei auf einen falschen Kondensatorwert zurückzuführen, das andere stehe im Zusammenhang mit den Induktoren. Ein Framework-Vertreter sagte mir, dass beide Probleme bei Kundengeräten behoben wurden.

Preis und Verfügbarkeit

Der Framework Laptop 16 ist wie die Vorgänger-Modelle nur direkt beim Hersteller erhältlich. Auf der Website können Sie sich Ihren Laptop 16 individuell konfigurieren. Die DIY Edition beginnt bei 1.579 Euro, die Pre-built-Ausführung kostet ab 1.919 Euro.

Fazit

Der Framework Laptop 16 ist der bisher beste Beweis dafür, dass moderne Laptops Anpassbarkeit, Reparierbarkeit und Leistung in einem Paket bieten können. Er bietet solide Benchmark-Ergebnisse, eine gute Akkulaufzeit und ein robustes Design. Das heißt nicht, dass er perfekt ist: Die Tastatur ist nur okay, das Touchpad könnte größer sein und die Bildqualität des Displays ist mittelmäßig. Aber das Notebook gleicht diese Nachteile mit anderen Vorteilen wie einer starken Audioleistung und konfigurierbaren Anschlüssen wie USB-C mit bis zu 240 Watt Leistung aus.

Es gibt nur einen Haken, und das ist der Preis. Obwohl der Preis bei 1.579 Euro beginnt, lag meine getestete Konfiguration bei 2.258 Euro (oder etwa 2.369 Euro, wenn Sie das vorgefertigte Modell kaufen). Das ist kein unangemessener Preis für ein Notebook mit der Leistung des Framework Laptop 16, aber es ist näher am Razer Blade 16 als am Asus Vivobook Pro 16X OLED. Framework ergibt keinen Sinn, wenn Sie Ihren Laptop nicht aufrüsten oder reparieren wollen. Aber wenn Sie (wie ich) nichts dagegen haben, zu basteln, ist es den Preis wert.

(PC-Welt)