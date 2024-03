Auf einen Blick

Pro Großartiges, mattes Display

Solides Design

Leicht zu reparieren und aufrüstbar

Leistungsstarke Intel-Chips auf der ganzen Linie

Schöne Tastatur

Elektrische Abtrennungen für Mikrofone und Kamera Kontra Schwache Akkulaufzeit

Erweiterungsmodule treiben den Preis für einige Anschlüsse in die Höhe

Lauter Lüfter schaltet sich bei mittlerer Last ein

Fazit Kommen Sie wegen des reparaturfähigen, aufrüstbaren Designs und der austauschbaren Anschlüsse. Bleiben Sie wegen des großartigen Bildschirms und des leistungsstarken Prozessors.

Wir schreiben das Jahr 2024 und auf dem Notebook-Markt geht es dystopisch zu. Benutzer, die mehr Wert auf auffälliges Design und geringes Gewicht als auf Funktionalität legen, greifen zu Geräten, die nicht repariert oder aufgerüstet werden können. Das ist es, was den Framework Laptop 13 zu etwas Einzigartigem macht.

Es stammt von einem kleinen Startup-Unternehmen, das möchte, dass Sie ein zuverlässiges, langlebiges Gerät haben, das Sie über Jahre hinweg nutzen können. Wenn einige Konkurrenten Fast Fashion sind, dann will Framework der Hugo Boss der Laptops sein - nicht der billigste, aber für die Langstrecke gebaut.

Zu diesem Zweck liegt dem Framework ein Schraubenzieher bei, und das Gerät verfügt über ein einzigartiges System modularer Anschlüsse, die je nach Bedarf ausgetauscht werden können. Außerdem können Arbeitsspeicher und SSD, in wenigen Minuten gegen handelsübliche Teile ausgetauscht werden, anstatt dass neue Chips auf die Hauptplatine gelötet werden müssen. All das hört sich auf dem Papier gut an, aber ist es abgesehen von den Marketing-Slogans auch ein gutes Notebook? Finden wir es heraus.

Technische Daten

Unser Testgerät war mit einer Intel Core i7-1360P-CPU, Intel Iris Xe-Grafik, 16 GB RAM und 512 GB NVMe-PCIe-SSD-Speicher ausgestattet. Weitere Details finden Sie in der Aufzählung unten:

CPU: Intel Core i7-1360P (12 Kerne, 16 Threads, 4 Leistungskerne, 8 Effizienzkerne)

Speicher: 16 GB LPDDR5 (2x 8 GB SODIMMs, vom Benutzer aufrüstbar)

Grafik/GPU: Intel Iris Xe-Grafik

Bildschirm: 13,5-Zoll, 2.356 x 1.504 Pixel, 3:3 mattes IPS-LCD, >400 Nits Spitzenhelligkeit

Speicher: 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

Webcam: 1080p IR-Kamera mit Hardware-Killswitch

Konnektivität: 4x Thunderbolt 4 mit weiteren Anschlüssen, die mit Erweiterungskarten ausgewählt werden können (vier im Lieferumfang enthalten), 3,5-mm-Kopfhöreranschluss

Konnektivität: Intel AX210 mit Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Biometrische Daten: Fingerabdruck-Scanner

Akku-Kapazität: 61 Wh

Abmessungen: 296,63 mm x 228,98 mm

Gewicht: 1,3 kg

Preis: ab 979 Euro (DIY), ab 1.199 Euro (Pre-built)



Design und Verarbeitungsqualität

Auf den Fotos sieht der Framework Laptop 13 recht gewöhnlich aus. Mit seiner schwarzen Chiclet-Tastatur und dem silbernen, spitz zulaufenden Design würde er zumindest den zweiten Platz in einem "MacBook Air Lookalike"-Wettbewerb gewinnen. Das Framework-Logo auf der Rückseite des Bildschirms scheint eine optische Täuschung zu sein - man kann es sehen, aber es ist so unauffällig, dass man sich kaum daran erinnern wird.

Ein Teil des Designs des Framework Laptops ist die bereits erwähnte Reparaturfähigkeit. Dieses Gerät wurde so konzipiert, dass es schnell geöffnet werden kann, wobei nur 5 Schrauben die Tastatur festhalten und Magnete für die übrigen Verbindungen zuständig sind. Das hätte ein Rezept für Schwachstellen sein können, aber nicht im Fall des Framework Laptop 13.

Dieses relativ dünne Gerät lässt sich nicht nur leicht aufklappen, sondern es fühlt sich auch so an, als könnte es lange genug überleben, um später Reparaturen und Upgrades zu erhalten. Bislang hat Framework drei Generationen kompatibler "Intel Framework 13"-Motherboards hergestellt. In Deutschland ist mittlerweile auch ein Ryzen-basiertes Motherboard erhältlich. Angesichts dieser Unterstützung sind wir zuversichtlich, dass Sie die Chance haben, dieses Framework 13 in den kommenden Jahren mit einem leistungsfähigeren Motherboard aufzurüsten.

Und wenn Ihnen das Design etwas zu generisch erscheint, können Sie zumindest ein paar benutzerdefinierte Teile in den Mix einbauen. Framework selbst bietet Ersatz-Displayrahmen in transparent und einigen Farben an, die Ihr System aufpeppen sollen. Es gibt auch alternative Tastaturen in schwarz und klar für Benutzer, die keine Legenden auf ihren Tastenkappen brauchen. Der gesamte Computer verwendet eine Mischung aus neuen und Pre- oder Post-Consumer-Materialien, was sehr erfreulich ist.

Konnektivität

Mehr als bei allen anderen Laptops müssen Sie bei der Auswahl eines Framework-Systems vorausschauend planen. Diese Computer verfügen nämlich standardmäßig nicht über physische Anschlüsse, sondern über vier kleine Einschübe, in die eine Reihe verschiedener Erweiterungskarten eingesetzt werden können. Auf dem Papier ist dieses System flexibler als andere Laptops der Konkurrenz, da Sie selbst entscheiden können, welche Anschlüsse Sie wann benötigen. Es könnte auch die Reparatur erleichtern, denn wenn beispielsweise ein USB-Anschluss nicht mehr funktioniert, lässt sich das Modul einfach aus dem Gerät herausziehen und in Sekundenschnelle austauschen.

Realistisch betrachtet lässt dieses Design aber immer noch nur drei Anschlussmöglichkeiten zu, von denen eine immer ein USB-C-Modul zum Aufladen sein muss (es gibt keine DC-in-Buchse am Framework Laptop 13, obwohl es eine Headset-Buchse gibt). Außerdem kosten einige Anschlüsse mehr, wenn man sie beim Kauf des Laptops hinzufügt, mit einer zusätzlichen Gebühr von 20 Euro HDMI, microSD (wo ist die SD-Option in voller Größe?) oder DisplayPort, und 45 Euro extra für Ethernet.

Konkurrierende Systeme wie das superdünne Asus ZenBook 13 OLED, das ich vor kurzem getestet habe, bieten eine weitaus bessere Auswahl an Anschlüssen (2x USB-C, HDMI, USB-A), und selbst die 14- und 16-Zoll-MacBook Pros von Apple verfügen jetzt über mehr Anschlüsse (3x USB-C, HDMI, MagSafe zum Aufladen, mit einem SD-Kartensteckplatz) - und man muss für dieses Privileg nicht extra bezahlen. Die Modularität hat hier einige Vorteile, aber Sie müssen auch einige Kompromisse eingehen.

Für die drahtlose Kommunikation ist das Framework Laptop 13 standardmäßig mit einer Intel WiFi 6E AX210-Karte ausgestattet, kann aber mit der AX210 mit vPro konfiguriert werden, wenn Ihr Unternehmen diese Art von Management-Software benötigt. Beide Karten sind mit Bluetooth 5.3 Standard ausgestattet. Die eingebauten Antennen sorgten für eine konsistente, zuverlässige Verbindung sowohl in meiner Wohnung als auch in einigen örtlichen Cafés, von denen eines gelegentlich ein schwankendes WLAN hat, wenn viele Benutzer auf das Netzwerk zugreifen.

Tastatur und Trackpad

Wenn Sie häufig lange Texte oder Codes tippen müssen, hat der Framework Laptop 13 eine Tastatur, die mit Ihnen mithalten kann. Dank des komfortablen Tastenanschlags, des angenehmen Druckpunkts und der weichen Tastenkappen konnte ich mit dem Framework Laptop 13 im Handumdrehen tippen. Das Layout ist ziemlich normal, hat aber einen Schrägstrich und eine Eingabetaste, die direkt nebeneinander liegen, wahrscheinlich um internationalen Tastaturlayouts im gleichen Gehäuse entgegenzukommen, die oft eine Enter-Taste in Form eines umgekehrten L verwenden. Wenn ich ein kleines Problem mit dieser Tastatur habe, dann ist es, dass es keine LED gibt, die anzeigt, ob die Funktionssperre aktiviert ist oder nicht. Das Standardverhalten ist, dass die Funktionstasten als ihre beschriftete Tastenkombination (Lautstärke, Bildschirmhelligkeit, Multimedia usw.) und nicht als F1-F12 fungieren.

Das Trackpad ist groß, leichtgängig und generell angenehm zu bedienen. Wie bei einigen anderen modernen Laptops kommt es gelegentlich vor, dass die Handballenabweisung durchdreht und der Cursor herumspringt, während ich meine Hände über der Tastatur positioniere, um mit dem Tippen zu beginnen. Wenn man klickt, spürt man eine taktile Taste anstelle eines haptischen Linearmotors, was dazu führen kann, dass man konsistenter auf der gesamten Oberfläche klickt, anstatt nur auf der unteren Hälfte.