Wie die Anti-Scam-Plattform Scam Sniffer berichtet, nimmt eine neue Hackergruppe namens "Pink Drainer" gezielt Nutzer beziehungsweise Unternehmen auf Discord und Twitter mit besonders raffinierten Social-Engineering-Angriffen ins Visier, um deren Accounts für Krypto-Scams in großem Stil zu nutzen. Dabei mimen die Cybergangster unter anderem auch Journalisten bekannter Tech- beziehungsweise Krypto-Publikationen, um sich das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen.

1/ Over the past few weeks, the same scammer called ???????? ?????????????? has hacked 7+ Discord servers and stolen $3 million in assets from nearly ~1,932 victims across multiple chains. pic.twitter.com/Ku2n2n5iPt