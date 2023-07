Die Europäische Kommission hat einen neuen Datenschutzrahmen zwischen der EU und den USA (Data Privacy Framework) gebilligt (PDF) und unternimmt damit einen weiteren Versuch, einen rechtssicheren Datentransfer zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika zu gewährleisten.

Es ist bereits der dritte Anlauf, den transatlantischen Datenverkehr auf eine rechtssichere Basis zu stellen. 2020 hatten die Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) auf Betreiben von Datenschutzaktivisten den Privacy Shield für rechtswidrig erklärt. Bereits zuvor im Jahr 2016 hatte das höchste europäische Gericht das Vorgängerabkommen Safe Harbour gekippt.

Personenbezogene Daten europäischer Bürger würden bei einer Übermittlung in die USA nicht ausreichend geschützt und verstießen damit gegen elemantare Regeln der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), begründeten die Richter am EuGH ihre Entscheidungen. Demzufolge würde US-amerikanischen Interessen, was beispielsweise die nationale Sicherheit angeht, Vorrang eingeräumt.

Lesen Sie hier alle Einzelheiten zur Vorgeschichte des neuen Datenschutzabkommens:

Außerdem sei die Verhältnismäßigkeit des Datenzugriffs nicht gewährleistet, so die Richter am EuGH. Eine Nutzung der Daten müsse laut DSGVO auf das zwingend erforderliche Maß beschränkt werden. Das sei in den USA gerade hinsichtlich der Aktivitäten der Nachrichtendienste nicht der Fall. Der EuGH kritisierte, dass für die groß angelegten Überwachungsprogramme der US-Geheimdienste keine Einschränkungen existierten. Außerdem gäbe es für Nicht-US-Bürger, die von diesen Programmen erfasst würden, keine Garantien und keine Möglichkeit ihre Rechte gegenüber den US-Behörden gerichtlich durchzusetzen.

Das soll sich mit dem Data Privacy Framework ändern. "Der neue Datenschutzrahmen EU-USA wird einen sicheren Datenverkehr für die Europäerinnen und Europäer gewährleisten und den Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks Rechtssicherheit bieten. Der Rahmen zeigt, dass wir durch Zusammenarbeit die komplexesten Fragen angehen können", wird Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission in einer Pressemitteilung zitiert.

Zentrales Element des Abkommens ist die Annahme des Angemessenheitsbeschlusses durch die EU-Kommission. Damit wird den Vereinigten Staaten attestiert, dass sie ein angemessenes Schutzniveau – vergleichbar mit dem der Europäischen Union – für personenbezogene Daten gewährleisten. Es würden verbindliche Garantien eingeführt, um allen vom Europäischen Gerichtshof geäußerten Bedenken Rechnung zu tragen, heißt es in einer Mitteilung der EU-Kommission.

Demzufolge würde der Zugang von US-Nachrichtendiensten zu EU-Daten auf ein notwendiges und verhältnismäßiges Maß beschränkt. Außerdem soll ein Gericht zur Datenschutzüberprüfung (Data Protection Review Court, DPRC) eigerichtet werden, zu dem Einzelpersonen in der EU Zugang hätten. Würden bei Datenschutzprüfungen Verstöße gegen die neuen Garantien festgestellt, könne das Gericht die Löschung der Daten anordnen.

"Mit der heutigen Veröffentlichung des Data Privacy Frameworks geht eine dreijährige Hängepartie zu Ende", kommentierte der neue Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst das Abkommen. Unternehmen erhielten damit grundsätzlich wieder Rechtssicherheit, wenn sie personenbezogene Daten zwischen der EU und den USA transferieren müssen. Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen profitierten davon, dass künftig keine Einzelfallprüfungen mehr notwendig sind.

Auch der eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. begrüßt das neue Regelwerk. Damit bestehe wieder eine Grundlage für den rechtssicheren Austausch personenbezogener Daten zwischen den USA und den EU-Mitgliedsstaaten, der noch dazu den europäischen Datenschutzregeln entspricht. "Für die deutsche Wirtschaft, insbesondere für viele kleine und mittelständische Unternehmen, bildet ein rechtssicherer Datenaustausch auf internationaler Ebene die Basis ihrer datengetriebenen Geschäftsmodelle" sagte eco Geschäftsführer Alexander Rabe. Damit sei das Transatlantic Data Privacy Framework ein wichtiger Baustein für eine gelingende digitale Transformation. Seit dem Wegfall des EU-US Privacy Shields vor drei Jahren seien international agierende Unternehmen vor eine harte Bewährungsprobe gestellt worden.

Die Lobby-Vertreter warnen allerdings vor übertriebener Euphorie. "Sicher ist aber auch, dass die nun gefundene Neuregelung erneut von den Gerichten überprüft werden wird", sagte Bitkom-Präsident Wintergerst. Erst dort werde sich zeigen, ob der EU-Gesetzgeber mit dem Data Privacy Framework eine rechtlich belastbare Regelung gefunden hat. eco-Mann Rabe ergänzt: "Es bleibt noch abzuwarten, ob die vorgenommenen Regelungen auch vor Gericht Bestand haben werden. Ich hoffe hier darauf, dass nicht durch erneute jahrelange Gerichtsverfahren ein Schwebezustand für die Internetwirtschaft entsteht. Die Zeiten der totalen Rechtsunsicherheit, die im schlechtesten Fall zu Bußgeldern oder Übertragungsverboten geführt hat, sind nun hoffentlich endlich vorbei."

