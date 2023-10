Windows 11 verweigert die Installation auf Rechnern, in denen keine "kompatible 64-Bit-CPU" steckt und in denen sich kein TPM-2.0-Chip befindet. Das ist auch in den Systemanforderungen von Microsoft für Windows 11 nachzulesen. Die Liste der unterstützten AMD-, Intel- und Qualcomm-Chips findet sich in diesem Support-Beitrag von Microsoft. Seit jeher gibt es zahlreiche Methoden, um diese CPU- und TPM-Sperre zu umgehen, über die wir beispielsweise hier und hier berichtet haben. Über ein noch viel einfachere Methode berichtet aktuell die Website Neowin.net.

Auf X (früher Twitter) hat ein Nutzer nämlich eine bisher nicht bekannte - oder zumindest wenig verbreitete - Methode zur Umgehung der Windows-11-Hardware-Sperre gepostet. Demnach genüge es, die Setup-Routine von Windows 11 mit dem Zusatz "/product server" zu starten. Also mit dem Befehl:

setup /product server

Der Entdecker spricht von einer "bahnbrechenden Entdeckung" zur Umgehung der "künstlichen Voraussetzungen" zur Installation von Windows 11. Bestätigt ist, dass diese Methode zumindest bei den aktuellen Canary-Insider-Versionen von Windows 11 funktioniert. Beim Setup erscheine zwar der Hinweis, dass "Windows Server" installiert werde, tatsächlich wird aber die für Endanwender gedachte Windows-11-Variante Windows 11 Home bzw. Windows 11 Pro installiert.

Unter den Kommentaren beim Post findet sich übrigens der Hinweis, dass diese Methode bereits von einem vietnamesischen Nutzer vor über einem Jahr entdeckt wurde. Das hatte sich dann aber nicht weit herumgesprochen. Vermutlich, weil die Meldung des Funds nur in einem vietnamesischen Forum erfolgte.

Lohnt es sich überhaupt, Windows 11 auf einem alten / nicht unterstützten Rechner zu installieren?

Interessant ist diese neue Methode deshalb, weil sie deutlich einfacher als die bisherigen Methoden ist, bei denen Einträge in der Registry notwendig sind. Auf der anderen Seite sollte man aber bedenken, dass vor allem auf älteren Rechnern Windows 11 nicht so flüssig laufen dürfte. Wer einen alten Rechner oder Laptop besitzt und darauf testweise Windows 11 installieren will, kann diese neue Methode aber dafür verwenden.

Generell kann die Installation von Windows 11 auf einem offiziell nicht unterstützten PC mit einigen Risiken verbunden. Es kann beispielsweise zu Stabilitäts- und Performance-Problemen kommen. Außerdem kann es sein, dass solche Rechner nicht alle wichtigen Sicherheitsupdates erhalten. Eine dauerhafte produktive Nutzung können wir also nicht empfehlen.

(PC-Welt)