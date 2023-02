Laut dem aktuellen State of Email Security Report (SOES) von Mimecast gehen 8 von 10 der diesjährigen SOES-Umfrageteilnehmer davon aus, dass es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich oder sogar unvermeidlich ist, dass ihr Unternehmen unter den negativen Folgen eines E-Mail-basierten Cyberangriffs leiden wird - im Vorjahr waren es noch 10 Prozentpunkte weniger.

Zu den größten Bedrohungen für die E-Mail-Sicherheit gehören dabei Phishing Versuche, aber auch Ransomware sowie der Diebstahl von Zugangsdaten - für die die E-Mail noch immer das größte Einfallstor ist. Angreifer nehmen verstärkt Plattformen wie M365 und Google Workspace ins Visier.

Aufgrund der vielfältigen Risiken ist ein mehrschichtiger E-Mail-Sicherheitsansatz unerlässlich. Aktuellste Bedrohungen werden am besten mit KI-gestützten Erkennungs- und Blockademechanismen entdeckt. Mimecast hat mehr als 20 Jahr Erfahrung in diesem Bereich. In einem Computerwoche Live-Webcast in Koooperation mit Mimecast zeigt der Sicherheitsspezialist, welches aktuell die wichtigsten Angriffsvektoren in E-Mail-Umgebungen sind und wie Sie am besten dagegen vorgehen.

Alexander Peters erläutert, wie Sie mit der richtigen Lösung außerdem die Administration vereinfachen und wie Compliance-Anforderungen besser erfüllen.

