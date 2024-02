Die Arbeitswelt verändert sich - und damit auch die Anforderungen an Arbeitnehmer. Wer vor vier Jahren Berufseinsteiger war, sieht sich heute mit ganz anderen Themen konfrontiert, etwa Home-Office, Sparkurse, digitale Transformation und nicht zuletzt die rasante Entwicklung von generativer KI.

Wie Coursera im "Job Skills Report 2024" herausfand, beweisen Arbeitnehmende dabei aber ein gutes Gespür für den Arbeitsmarkt der Zukunft. In dem zum dritten Mal aufgelegten Bericht analysiert die Online-Weiterbildungsplattform die Lerntrends und gefragtesten Skills weltweit. Basis sind fünf Millionen Lernende aus Unternehmen, Hochschuleinrichtungen und Regierungen in über 100 Ländern, die sich mit Hilfe von Coursera weiterbilden.

KI verändert IT- und Tech-Kompetenzbedarf 2024

Als einen der Top-Trends für das laufende Jahr identifiziert Coursera wenig überraschend GenAI. Dem Schulungsanbieter zufolge stiegen die Suchanfragen für Generative KI im vergangenen Herbst auf ein Allzeithoch und vervierfachten sich 2023 insgesamt gegenüber dem Vorjahr. Außerdem seien für den von Coursera-Mitbegründer Andrew Ng entwickelten Kurs "Generative KI für alle" in seiner ersten Woche insgesamt 43.000 Einschreibungen aufgelaufe. Damit wurde dieser zu einem der am schnellsten wachsenden Kurse der Plattform im Jahr 2023.

Dieser Trend scheint sich 2024 zu beschleunigen, so Coursera, nachdem Großunternehmen in Deutschland und weltweit trotz allgemeinem Sparkurs weiter in KI investierten. Und wie Stepstone in einer aktuellen Jobmarkt-Analyse vermeldet, schreiben hiesige Unternehmen rund 50 Prozent mehr KI-Jobs aus als noch vor fünf Jahren.

Bei Coursera reagiere man auf die deutlich gestiegene Nachfrage mit inzwischen über 800 KI-bezogenen Kursen, hieß es. Die drei am schnellsten wachsenden KI-Inhalte, um sich Grundkenntnisse zur Entwicklung maschineller Lernmodelle anzueignen, seien dabei:

Reinforcement Learning - Machine-Learning-Modell entwickeln, das auf Belohnungsmaximierung basiert Bayessches Netz - Beziehungen zwischen Zufallsvariablen und kausalen Beziehungen verstehen Problemlösung - Herausforderungen mit Logik angehen und überwinden

Der sich rasch verändernde Arbeitsmarkt erhöht aber auch den Bedarf an Entwicklerfähigkeiten. So seien laut Coursera drei von zehn der in diesem Jahr am schnellsten wachsenden technischen Skills Developer-Kompetenzen, nämlich in den Bereichen React und Django (beides Web-Frameworks) sowie Softwarearchitektur.

Nachdem die in allen Branchen steigende Nachfrage nach Entwicklern längst nicht mehr gedeckt werden könne, rechnet Coursera damit, dass Arbeitssuchende oder derzeitige Mitarbeiter mit nichttechnischem Hintergrund versuchen, ihre Fähigkeiten auf diese neuen Bereiche auszuweiten. Dabei komme ihnen der Umstand zugute, dass KI-gestützte Tools wie Github Copilot den Teams Vorschläge unterbreiten könne, um schneller zu programmieren.

Datenanalyse wird zur Chefsache

Aber nicht nur Mitarbeiter, auch Führungskräfte haben angesichts der deutlich veränderten Rahmenbedingungen Weiterbildungsbedarf. Laut Coursera wird dabei für Manager die Fähigkeit zur Datenanalyse zunehmend wichtig. Gemessen am Wachstum der Einschreibungen im Data-Science-Bereich zeige sich im Vergleich zum Vorjahr ein großer Trend im Bereich Datenvisualisierung und den zugehörigen Tools, nämlich: