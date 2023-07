Was nervt an den meisten Smartphones? Sie müssen täglich aufgeladen werden und machen viel zu schnell schlapp. Zumindest aber hat sich die Akku-Technologie so weiterentwickelt, dass Sie nicht mehr um 15 Uhr nach einem Ladegerät oder einer Steckdose suchen müssen.

Wir haben jedes Android-Handy, das uns in der Redaktion über den Weg gelaufen ist, mit demselben Akku-Benchmark von PC Mark getestet. Da es die App nicht für iOS gibt, haben wir das iPhone mit der nominell besten Akkulaufzeit in die Liste aufgenommen.

Denn es geht nicht immer nur um synthetische Benchmark-Tests: Wir nutzen die Smartphones im Alltag und können uns so ein gutes Bild von der tatsächlichen Akku-Leitung machen. Ein Beispiel ist das Samsung Galaxy S23 Ultra, das eine phänomenal gute Akkulaufzeit hat.

1. Sony Xperia 10 IV: Empfehlung der Redaktion

Pro Erstaunliche Akkulaufzeit

Praktische Leichtbauweise

Gestochen scharfer OLED-Bildschirm Kontra Keine 120-Hz- Bildwiederholfrequenz

Unscharfe Kamera

Langsames Laden

Akkutest-Ergebnis: 24:52 Stunden // Akku-Kapazität: 5.000 mAh

Dieses Handy ist keineswegs das beste Handy, das Sie kaufen können. Sollten Sie allerdings wirklich Wert auf eine lange Akkulaufzeit in einem voll funktionsfähigen Android-Handy mit App-Store legen, schlägt das Sony Xperia 10 IV alle Konkurrenten aus dem Feld.

Im PC Mark-Akkutest erreichte das Handy 24 Stunden und 52 Minuten. Das ist ein Wahnsinnsergebnis und übertrifft das zweitplatzierte Handy im Test um mehr als sechs Stunden. Dieses Handy ist wirklich das einzige von uns getestete Modell, das wirklich bis zu drei Tage zwischen den Ladevorgängen durchhält, sofern man es nur wenig benutzt.

Umso beeindruckender ist die Kompaktheit: Mit 8,3 mm ist es dünn und wiegt auch nur 161 g. Wenn man dann noch die Wasserdichtigkeit und die Kopfhörerbuchse sowie das auffällige 6-Zoll-Display mit einem hohen Seitenverhältnis von 21:9 für Videos im Vollbildmodus hinzunimmt, hat man ein solides Mittelklasse-Handy. Es lädt langsam auf, die Kameras sind nicht die besten, und es ist insgesamt etwas langweilig. Dafür ist der Akku der beste in der Branche.

2. Realme 9 Pro: Ein knapper zweiter Platz

Pro Langlebiger Akku

Reibungslose, einfache Software

Schickes Design

120-Hz-Bildwiederholfrequenz Kontra Inkonsistente Kamera

Keine IP-Wasserdichtigkeit

Durchschnittliche

Leistung LCD-Panel

Testergebnis Akku: 18:30 Stunden // Akku-Kapazität: 5.000mAh

Schließen Sie jetzt keines der Handys im Vergleichsfeld aus, nur weil das Sony-Handy an der Spitze steht. Mit einem Preis von rund 300 Euro ist dieses Modell von Realme ein weiteres erstaunlich ausdauerndes Mobiltelefon, das man in Betracht ziehen sollte.

Es hat ein einfaches Design und bietet für das Geld einen 120-Hz-Bildschirm mit hoher Bildwiederholrate. Und das, obwohl es sich um einen LCD-Bildschirm handelt. Wie bei vielen Handys mit langer Akkulaufzeit ist die Leistung nicht so gut und belastet daher den Akku weniger. Die Kamera ist nicht die beste, und es gibt keine Wasserdichtigkeit, Falls Sie das nicht stört, ist das das Realme 9 Pro 5G eine günstige Möglichkeit, um ein Smartphone mit langer Akkulaufzeit zu besitzen.

3. Apple iPhone 14 Pro Max: Bestes Apple-Smartphone

Pro Dynamic Island ist ein Wendepunkt

Immer eingeschaltetes Display

Lange Akkulaufzeit Branchenführende Leistung Kontra Teuer, im Handel um die 15 Prozent unter Listenpreis erhältlich

Groß und wuchtig

Akku-Test-Ergebnis: N/A // Batteriekapazität: 4.323 mAh

Am iPhone können wir den PC Mark-Akku nicht laufen lassen. Aber seien Sie versichert, dass die Batterielaufzeit des iPhone 14 Pro Max unglaublich gut ist. Wir konnten den Akku nicht an einem Tag leer saugen, egal wie sehr wir es versucht haben.

Das ist besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es sich um ein riesiges 6,7-Zoll-OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz handelt. Zudem werkelt im Inneren der A16 Bionic-Prozessor von Apple, der jedes mobile Spiel und jede Aufgabe mühelos bewältigen kann.

Es ist das leistungsstärkste und zugleich teuerste Smartphone in unserem Testfeld. Allerdings bekommen Sie, wofür Sie bezahlen. Denn das Apple iPhone 14 Pro Max ist auch eines der besten Handys insgesamt.

Die auffälligste Änderung im Vergleich zum Vorgänger ist die neu gestaltete Aussparung, die von Apple Dynamic Island genannt wird. Die längliche Aussparung, die es nur bei den Pro-Modellen gibt, bereichert das iOS-Erlebnis, anstatt es zu beeinträchtigen. Sie erhalten damit Infos und mit einem Fingertipp erhalten Sie Zugriff auf Shortcuts zur Steuerung von Musik.

Auch Drittanbieter-Apps können diese Technologie nutzen. Dazu gehören Live-Aktivitäten, die die Flut von Benachrichtigungen durch ein einfaches Widget im Ausschnitt ersetzen.

4. Samsung Galaxy S23 Ultra: Phänomenal im Alltag

Pro Überragend schnell

Sehr gute Kameras

Ausgezeichnete Akkulaufzeit

Schönes Premium-Gerät Kontra Langsames Aufladen mit 45 Watt

Schlechte Selfie-Kamera

Riesiges Gehäuse

Akkutest-Ergebnis: 12:43 Stunden // Akku-Kapazität: 5.000mAh

Das Galaxy S23 Ultra hat im PC Mark-Akkutest nicht so gut abgeschnitten wie einige Handys weiter unten in diesem Vergleich. Trotzdem haben wir das Smartphone weiter oben platziert, da die Akkulaufzeit des besten Samsung-Handys in der Praxis phänomenal ist.

Zum ersten Mal verwenden alle Modelle weltweit einen Qualcomm-Prozessor und nicht mehr die Samsung-eigenen Exynos-CPUs, die oft eine schlechtere Akkulaufzeit haben. Stattdessen bietet der Snapdragon 8 Gen 2 eine außergewöhnliche Leistung und Akkulaufzeit. Bei uns hielt das Ultra bis weit in den zweiten Tag hinein durch, selbst wenn das (hervorragende) Display auf die höchste WQHD+-Auflösung und die adaptive 120Hz-Rate eingestellt war.

Genau wie das iPhone 14 Pro Max sollte man dieses Handy kaufen, falls man die besten Spezifikationen auf dem Markt haben möchte, aber keine Kompromisse beim Akku eingehen will. Wenn Sie den S-Pen-Stift nicht brauchen oder das kastenförmige Design mit dem gebogenen 6,8-Zoll-Display zu groß ist, hat das Galaxy S23 Plus (hier im Test) mit seinem flachen 6,6-Zoll-Display und der dünneren Form in unseren Tests beeindruckende 15 Stunden und 47 Minuten erreicht. Es hält im täglichen Gebrauch fast genauso gut durch wie das Ultra.