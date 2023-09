"Wie spreche ich Menschen richtig an? Darf ich wirklich alle duzen?", das sind zwei Fragen, die Christina Tabernig und Anke Quittschau derzeit häufig von der jungen Generation hören, die frisch im Berufsleben startet. Die Gründerinnen der Agentur korrekt! sind Expertinnen in Sachen Business-Knigge und beraten Unternehmen bezüglich angemessener Umgangsformen. "Und selbst wenn in einem Unternehmen die Duzkultur herrscht, heißt das noch lange nicht, dass man auch die Kunden duzen kann", merkt Quittschau an. Die beiden sind zu Gast in der neuen Episode von "Tech Talk - Voice of Digital", dem Podcast von COMPUTERWOCHE, CIO-Magazin und CSO online.

Sneakers zum Anzug

Neben den Umgangsformen in Ansprache und Kommunikation gibt es ein weiteres großes Thema, das viele umtreibt: Dresscodes. "In Zeiten von 'alles geht' sind viele sehr verunsichert, was denn jetzt im Job angemessen ist", sagt Tabernig. Das betrifft nicht nur die jungen Menschen, die durch Corona ihren ersten Job oft im Home Office angetreten haben und erst jetzt zum ersten Mal vor Ort im Büro sein müssen. Auch diejenigen mit mehr Berufserfahrung stehen häufig ratlos da, denn viele frühere Konventionen haben sich gewandelt. So haben einige die inzwischen fast obsolete Krawatte vielleicht als zu streng oder spießig empfunden, aber sie gab auch Halt.

"Dafür scheint heute nichts mehr ohne Sneakers zum Anzug zu gehen", lacht Tabernig. Und was gilt für die Damen? "Von Animal-Print und zu tiefen Ausschnitten raten wir ab", ergänzt Quittschau. Wobei nichts wirklich verboten sei, aber sich jeder und jede bewusst sein sollte, welche Signale man sendet.

Future Skills

Tabernig und Quittschau sind gefragte Rednerinnen und Autorinnen zum Thema Business-Knigge. Gerade haben sie ihr neuestes Buch "Future Skills" im E-Book-Format herausgegeben. Darin geben sie Orientierung in allen Berufs-Lebenslagen von Dresscodes über Small Talk bis Schreibstil, aber auch zu Themen wie Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit.

Wenn Sie mehr dazu wissen wollen - was sich hinter dem Dresscode "Business Casual" heute verbirgt, welche Empfehlungen die Expertinnen für angemessene Kleidung im Home Office haben und was es mit dem häufig falsch gesetzten Komma in vielen E-Mails auf sich hat - dann hören Sie gerne in unseren Podcast rein.