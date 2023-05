Eigentlich hätten die IT-Dienstleister durchaus zu jammern: Der Fachkräftemangel bremst die Geschäfte, außerdem setzen Inflation, die schwache Konjunktur und viele globale Krisenherde den Anbietern zu - zumindest in der Theorie. Tatsächlich hat das alles aber keine negativen Auswirkungen auf das Investitionsverhalten der Anwenderunternehmen, wie die Studie "Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland" des Research- und Consulting-Unternehmens Lünendonk & Hossenfelder zeigt.

Demnach lag das durchschnittliche Wachstum der Inlandsumsätze aller in Deutschland aktiven IT-Dienstleister im vergangenen Jahr bei 13,2 Prozent (2021: 13,1 Prozent). Wichtigster Treiber dabei ist die die digitale Transformation: Vor allem bei der Cloud-Transformation, der IT-Modernisierung und in der Softwareentwicklung besteht eine hohe Nachfrage nach IT-Services.

Wie immer hat Lünendonk zwei Listen veröffentlicht, die der größten Anbieter von IT-Beratung und Systemintegration sowie die der führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland. Das erste Ranking enthält Unternehmen, die mehr als 60 Prozent ihrer Erlöse mit Management- und IT-Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung und -einführung erzielen. In der zweiten Liste finden sich Anbieter, die über 50 Prozent ihres Umsatzes mit IT-Outsourcing, Hosting, Managed Services und anderen RZ-Dienstleistungen am externen Markt machen.

Accenture ist top bei IT-Beratern und Systemintegratoren

Wenig überraschend ist Accenture mit einem geschätzten Deutschlandumsatz von 2,9 Milliarden Euro (2021: 2,2 Milliarden Euro) klarer Marktführer unter den Beratungshäusern und Systemintegratoren geblieben, gefolgt von Capgemini und IBM (siehe Liste). Auf Rang vier folgt der indische Anbieter Tata Consultancy Systems (TCS). msg systems vervollständigt die Top Five.

In diesem Ranking hebt Lünendonk insbesondere die Anbieter Adesso (Rang sechs), Materna (Rang zwölf), Reply (15) und Senacor (19) hervor, die jeweils starkes Wachstum aufwiesen und mehrere Plätze im Ranking gutmachten. Zudem gibt es auf den Plätzen 22 und 23 mit den IT-Beratungen ISO Software Systeme und Team Neusta zwei Neuzugänge.

T-Systems vorne bei IT-Serviceunternehmen

Mehr Bewegung zeigt die Liste der IT-Serviceunternehmen, wo erstmals T-Systems und DXC Technology auftauchen - und zwar gleich auf den Rängen eins und vier. Zuvor waren beide mit ihren anteiligen IT-Beratungs- und Systemintegrationsumsätzen in der anderen Lünendonk-Liste vertreten. NTT Data Inc., das seine bisher eigenständigen Gesellschaften NTT Data und NTT Ltd. zusammengeführt hat, findet sich ebenfalls erstmals im Ranking der führenden IT-Service-Unternehmen - und zwar gleich auf dem zweiten Rang.

In die Top Five schafften es auch Atos und die IBM-Ausgründung Kyndryl. Unter den IT-Serviceunternehmen gibt es insgesamt keine großen Sprünge unter den Anbietern. Neu im Ranking finden sich Akquinet auf Rang 13, außerdem Unisys Deutschland (16), Skaylink (18), Convotis (19) und Ewerk (20).