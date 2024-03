WLAN gehört heute zum Zuhause wie das Dach über dem Kopf. Entspanntes Surfen und zuverlässige Erreichbarkeit sind aber nicht die einzigen Pluspunkte im drahtlosen Netz. Mit der richtigen App können Sie verbundene Geräte fernsteuern, Medien teilen oder mit einer Heatmap nach Lücken in der lokalen Netzabdeckung fahnden. Wir stellen die besten WLAN-Apps und Analyse-Tools fürs heimische Funknetz vor, viele dieser Android-Apps sind auch für iOS zu haben.

WiFiman

Pro: + Checkt Qualität der WLAN-Abdeckung

+ Geschwindigkeitstests zwischen Geräten

+ Scannt nach Bluetooth-Geräten Contra: – keine

Modernes Multitool für den umfassenden WLAN-Check: Der WiFiman misst Übertragungsraten im WLAN und kann sogar die Datenraten zwischen einzelnen Geräten prüfen. Dazu kommen umfangreiche Netzwerk-Analysen, (Echtzeit-)Diagramme, Auflistungen verbundener Geräte (auch Bluetooth) und eine nützliche Heatmap: Die verrät, wo das Funknetz womöglich Schwachstellen aufweist. Auch Teleport-VPN wird unterstützt.

Fazit

Einfache App mit cleveren Extras: Der WiFiman ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar, misst Übertragungsraten und kann WLAN-Schwachstellen ausmachen.

Sprache: Englisch

Download: Android | iOS

Unified Remote

Pro: + Automatische Servererkennung

+ Wake on LAN

+ Multitouch

+ Server für Windows, Mac und Linux Contra: – Widgets, NFC, Sprachbefehle und Infrarot nur mit Premium

– Unübersichtliches (paralleles) Kostenmodell

Unified Remote ist die vielleicht flexibelste und vielseitigste Fernbedienung fürs Smartphone. Das Tool kann Windows-PCs, Macs oder Linux-Rechner steuern und kommt sowohl mit Tastatur- als auch Maus-Support daher. Die Einrichtung klappt dabei größtenteils automatisch und gelingt auch Laien, 18 verschiedene Fernbedienungen sind in der Gratis-Version enthalten.

Einige Extras wie NFC- oder IR-Unterstützung müssen aber per Premium-Version gekauft werden - die schlägt aktuell mit 4,99 Euro zu Buche. Beim Upgrade per App ist aber Vorsicht geboten: Dort wird das Einmal-Upgrade als Fußnote angeboten und ein Abo-Modell in den Vordergrund gestellt, das ist mit 2,99 pro Monat aber deutlich teurer.

Fazit

Auch gratis ein echtes Kraftpaket: Die Unified Remote erlaubt es uns, einen Computer mit dem Smartphone auch von der Couch aus bequem zu bedienen.

Sprache: Englisch

Download: Android | iOS

Fing - Netzwerk Scanner

Pro: + Einfache Bedienung

+ Satte Sammlung starker Tools

+ Gute Kompatibilität auch mit älteren Geräten Contra: – Einige Zusatzfunktionen erfordern extra Hardware (Fingbox)

Mit Fing finden Sie im WLAN verbundene Geräte - auch solche, die da vielleicht gar nichts zu suchen haben. Das Tool kann auch Geschwindigkeitsmessungen vornehmen, Latenzen checken oder Schwachstellen in der Netzabdeckung aufspüren - letzteres aber nur mit zusätzlicher Hardware (Fingbox). Auch Optimierungsfunktionen sowie eine Kindersicherung sind mit der Box möglich. Für sich allein hat die App aber auch einiges auf dem Kasten: Dazu gehört eine erweiterte Geräte-Analyse (NetBIOS, UPnP, SNMP), Port-Scanning, Geräte-Pings, Traceroute und DNS-Lokup.

Fazit

Schafft Klarheit auf einen Blick: Mit Fing finden Sie unbefugte Teilnehmer im WLAN, machen Sicherheitschecks und prüfen Übertragungsgeschwindigkeiten.

Sprache: Deutsch

Download: Android |iOS

Automate

Pro: + Sehr flexibel und funktional

+ Kann andere Apps integrieren

+ Kann Fotos oder Videos aufnehmen Contra: – Gewisse Einarbeitung notwendig

– Nicht für iOS verfügbar

Mehr Selbstständigkeit fürs Android-Gerät: Mit Automate können Sie Smartphones und Tablets mit (einfachen oder komplexen) Flussdiagrammen selbstständig Aufgaben erledigen lassen. Sobald vordefinierte Umstände eintreten, arbeiten die Geräte dann automatisiert ihre Anweisungen ab. An bestimmten Geo-Positionen, in Reichweite des eigenen WLAN, am Arbeitsplatz oder im Auto lassen sich so Gerätefunktionen aktivieren, Anrufe tätigen, Backups ausführen, Apps starten oder beenden und vieles mehr. Das Tool hat mehr als 380 solcher Bausteine an Bord, die Gestaltungsmöglichkeiten sind beeindruckend.

Fazit

Automate kann Android-Geräte viele verschiedene Aufgaben und Operationen ausführen lassen - automatisiert und mittels individueller Flussdiagramme.

Sprache: Englisch

Download: Android

Speedtest von Ookla

Pro: + Einfacher Speedtest

+ Netzabdeckungskarten

+ Mit VPN (2 GB pro Monat)

+ Streaming-Test Contra: – Speichert keine Ergebnisse

Ookla ist auch jenseits der App Stores ein bekannter Anbieter von Internet-Speedtests. Der Anbieter betreibt eine ganze Reihe von Highspeed-Servern auf der ganzen Welt und kann damit für zuverlässige Testergebnisse sorgen. Auch ein Video-Streaming-Benchmark ist an Bord. Dieser kann herausfinden, wie gut sich Geräte im WLAN fürs Filmschauen bei Netflix und Co eignen.

Dazu kommen visualisierte Netzabdeckungen auch im Außenbereich, präzise 5G-Analysen und die Möglichkeit, Testergebnisse direkt zu teilen. Nettes Extra: Die App kommt mit einem Gratis-VPN, das ist pro Monat aber auf 2 GB Transfervolumen begrenzt.

Fazit

Zuverlässige Speedtests, Streaming-Benchmarks und Abdeckungskarten fürs mobile Funknetz: Der Speedtest von Ookla bietet zwar nicht so viele Funktionen wie andere Analyse-Tools, geht aber akribisch vor und liefert zuverlässige Ergebnisse.

Sprache: Englisch

Download: Android | iOS

PhotoSync - Fotos übertragen

Pro: + Übertragung auch zu PC oder Mac

+ Transfer zwischen Smartphone und Tablet (Android und iOS)

+ Premium-Version 7 Tage gratis testen Contra: – Cloud- und NAS-Sync nur in Premium-Version

– Hintergrund-Übertragungen nur in Premium-Version

Gratis-Nutzer müssen bei PhotoSync zwar Werbung dulden und auf erweiterten Funktionen verzichten - die App ist aber auch in der abgespeckten Version noch richtig stark: Sie übertragen Fotos und Videos damit auf stationäre Computer (Windows oder Mac) und können solche Medien auch direkt zwischen verbundenen Geräten im gleichen WLAN austauschen.

Wer Daten aber auch zwischen einem NAS oder mit Cloud-Servern synchronisieren will, muss zur Premium-Version greifen, auch die besonders bequeme Übertragung im Hintergrund wartet hinter der Bezahlschranke (5,99 Euro).

Fazit

Wird seinem Namen gerecht: PhotoSync tauscht Medien zuverlässig im WLAN aus und kann sowohl mobile Geräte als auch stationäre ansteuern - dabei werden neben Android auch Windows, Macs und iOS unterstützt.

Sprache: Deutsch

Download: Android | iOS