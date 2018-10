Systeminfos, Verknüpfungen zu wichtigen Funktionen, aber auch komfortable Erweiterungen, mit denen Sie etwa Ihr Postfach oder den Terminkalender immer im Blick haben, gibt es gratis im App-Store.

Wir stellen Ihnen Top-Widgets vor, die schnell ans Herz wachsen: Damit sparen Sie sich nicht nur viel Zeit und jede Menge unnötige Klicks - die praktischen Steuerelemente verpassen dem Homescreen auch einen attraktiven neuen Look.

Fancy Widgets

Mit einer Handvoll Widgets meldet diese App Wetterlagen oder die UhrzeitUhrzeit, nennt Sonnen- sowie Mondphasen und zeigt die Akku-Ladung an. Die Vollversion ist derzeit gratis zu haben.

Fancy Widgets kommt mit einer Sammlung kostenloser Widgets aufs Android-Gerät, die auf dem Homescreen diverse Infos mit flexibler Fenstergröße zur Verfügung stellen. Nutzer können sich damit die aktuelle Uhrzeit im Großformat anzeigen lassen, Wetterprognosen für die nächsten Tage und auch für mehrere Standorte abrufen, sowie Mond- und Sonnenphasen ablesen. Auch die Akkuladung findet in den Widgets Platz. Eine Reihe kleiner Stellschrauben sowie die Möglichkeit, weitere Widgets herunterzuladen, machen die recht überschaubare Sammlung sympathisch. Deutsche Nutzer müssen aber erst einmal in den Einstellungen Hand anlegen: Metrische Einheiten, etwa für die Windgeschwindigkeit oder die Temperatur, müssen da nämlich erst aktiviert werden. Lange deutsche Wörter wie "Sonnenaufgang" passen zudem auf kleineren Displays nur knapp in die Anzeige. Unser Tipp: Die Widgets nach Möglichkeit einfach über die Skalieren-Funktion anpassen.

Vollversion derzeit gratis

Eine uneingeschränkte Vollversion der Fancy Widgets ist momentan kostenlos zu haben. Zum erweiterten Funktionsumfang gehören Unwetterwarnungen, Wetter-Animation und Temperaturmeldungen als Push-Nachricht. Auch die Überwachung weiterer Orte ist damit möglich und eine Auswahl zusätzlicher Widget-Skins soll mehr Abwechslung auf den Homescreen bringen.

Fazit zum Test der Android-App Fancy Widgets Mit einer Reihe kostenloser Widgets und vielen Freiheiten bei den Nutzereinstellungen, können Sie Ihren Homescreen mit dieser App funktional aufwerten.

Deutschsprachig, kostenlos

Month: Calendar Widget

Mit dieser App kommen Ihre Termine vom Google-Kalender in Form ansprechender Widgets auf dem Homescreen unter. Auch Geburtstage und einen Mondkalender können Sie damit anzeigen.

Mit dem Month: Calendar Widget können Sie sich Ihre Termine vom Google Kalender, die Geburtstage Ihrer Kontakte, Kalenderwochen und deutsche Feiertage in einem grafisch ansprechenden Widget auf dem Homescreen anzeigen lassen. Je nach Gerät, kann das Widget auch den System-Kalender anzapfen. Das aufgeräumte Design besticht mit guter Übersicht, bietet viele kreative Themes und gibt Nutzern viele Freiheiten bei der Anzeige: Termine können kompakt als einzelne Punkte in der Tagesansicht untergebracht werden, erst beim Antippen öffnen sich dann die Details. Die Agenda von Nutzern bleibt so auf den ersten Blick verborgen, das dient nicht zuletzt auch der Diskretion. Alternativ können Sie Termin-Details auch von vorneherein einblenden. Ein Mondkalender kommt in der Anzeige ebenfalls unter, ein Widget-Hotspot ist verfügbar und ein abgedunkeltes Design sowie übersichtliche Jahres-Ansichten runden die App vorbildlich ab.

Viele schöne Designs

Das Month: Calendar Widget kommt bereits mit einer großzügigen Auswahl abwechslungsreicher und professionell gestalteter Designs aufs Android-Gerät. Zum Preis von 2,59 € (Testzeitpunkt) gibt's noch einmal einen ordentlichen Nachschlag: Weitere 71 Designs stehen dann zur Verfügung. Die darin enthaltenen Themenpakete können Sie hier aber auch separat zukaufen.

Fazit zum Test der Android-App Month: Calendar Widget

Eines der schönsten kostenlosen Kalender-Widgets im Play Store. Viele ansprechende Designs, eine starke Übersicht und praxistaugliche Funktionen trennen die App von der Konkurrenz.

Deutschsprachig, kostenlos

Speed Dial Widget

Mit diesem Widget können Sie Lieblings-Kontakte über eine Homescreen-Schnellwahl besonders einfach und flott erreichen. Das Tool ist aber nicht nur für Kinder und Senioren interessant.

Das Speed Dial Widget macht wichtige Kontakte über eine Schnellwahl-Tafel auf dem Homescreen besonders einfach zugänglich. Anrufen oder Anschreiben klappt damit besonders schnell, weil sich Nutzer mit der App so den Umweg über das Adressbuch sparen. Freunde, Verwandte oder werte Kollegen können Sie per App dann nicht nur anrufen, auch Messenger-Funktionen lassen sich an das Widget koppeln: SMS, Nachrichten und (Video-)Telefonate bei WhatsApp oder Skype sowie das Verfassen von E-Mails lassen sich über einfaches Antippen starten, eine zweite Funktion kann ans doppelte Tippen geheftet werden. Kinder oder Senioren können wichtige Personen so schnell und einfach erreichen und auch Normalnutzer sparen sich hier jeden Tag etwas Zeit. Praktisch: Für verschiedene Gruppen dürfen Sie beliebig viele separate Widgets schalten. Wer will, bekommt so den ganzen Freundeskreis in Schnellwahl-Widgets unter.

Schickes Design mit diversen Optionen

Mit ansprechendem aber übersichtlichem Design macht das Speed Dial Widget schnell einen überzeugenden Eindruck. Stellenweise dürfen Nutzer aber auch selbst am Aussehen feilen. So stehen abwechslungsreiche Farbschemen für die App mitsamt Widgets zur Verfügung und auch die Form der Kontakt-Portraits ist flexibel. Die Werbung verschwindet bei der App leider nur via Abo: Zum Testzeitpunkt lag dieses bei 3,19 € pro Jahr.

Fazit zum Test der Android-App Speed Dial Widget

Mit dieser App können Sie ausgewählte Kontakte über einfache Widgets besonders schnell anschreiben oder (auch per Messenger) direkt anrufen.

Englischsprachig, kostenlos

Elixir 2 - Widgets

Diese Widget-Sammlung nimmt kein Ende: Den Android-Homescreen können Sie bei dieser App mit nützlichen Abkürzungen und Schnellzugriffen nach Lust und Laune zupflastern.

Elixier 2 Widgets ist eigentlich ein Add-On für das Info- und Diagnose-Tool "Elixier 2", kann aber auch eigenständig betrieben werden. Das ist ein Glück, denn die Widget-Sammlung kommt mit einer Fülle flexibler Funktionen daher, die dem Homescreen ungeahnte Vielseitigkeit bescheren können. Auf beliebig vielen Widgets in allen denkbaren Größen können Sie App-Verknüpfungen, System-Infos oder Android-Funktionen ablegen, die dann auf dem Homescreen ohne Umwege direkt erreichbar sind. Auf kompakten Raster-Widgets bringen Sie besonders viele App-Shortcuts unter, verknüpfen Nachrichten- oder Anruf-Funktionen zu Lieblings-Kontakten oder lassen sich den belegten Geräte-Speicher anzeigen. Auch Akku-Laufzeiten, die Anzahl ungelesener E-Mails oder Schalter für GPS, WLAN oder ein aktiver Display-Modus sind Teil der schier endlosen Funktionsauswahl. Klasse: Eine Preview-Funktion steht schon beim Widget-Basteln zur Verfügung.

Auch das Design überzeugt mit Flexibilität

Neben umfangreicher Funktionalität kann diese App auch beim Design punkten, das ist hier besonders flexibel ausgefallen: Titel für die Widget-Boxen dürfen frei vergeben werden, eine ganze Reihe abwechslungsreicher Hintergründe steht zur Verfügung und Transparenz sowie Icon-Größen sind ebenfalls variabel. Sogar Icon-Packs für die System-Verknüpfungen stehen in verschiedenen Versionen gratis zur Verfügung.

Fazit zum Test der Android-App Elixir 2 - Widgets

Kostenlose Widget-Box mit besonders umfangreichem Inhalt: Wer etwas Zeit investiert, kann dem Homescreen mit dieser App ungeahnte Funktionalität verpassen und im täglichen Gebrauch jede Menge Zeit sparen.

Deutschsprachig, kostenlos

Kontakten-Widget

Diese App kommt mit mehr als 20 kostenlosen Widgets daher und macht den Zugriff auf Ihre wichtigsten Kontakte besonders schnell und einfach.

Mit einer ganzen Reihe durchdachter Funktionen will Kontakten-Widget das Chatten, Telefonieren oder Anschreiben Ihrer Kontakte besonders einfach machen. In der Gratis-Version der App stehen dafür mehr als 20 Widgets für Gruppen und Einzelpersonen zur Verfügung, die lassen sich via Ordner-Funktion auch übersichtlich voneinander trennen. Wichtige Kontakte wie den Chef oder das Herzblatt können Sie so etwa als Single-Widget auf dem Homescreen verankern und mit diversen Kontakt-Möglichkeiten ausstatten. Auf Tastendruck starten Sie dann beispielsweise einen Anruf, einen Chat oder adressieren eine E-Mail an ausgewählte Person. Auch Anruflisten sowie kürzlich empfangene SMS kann die App direkt im Widget anzeigen und mit der Premium-Version kommen eine ganze Reihe von Extras dazu: Für 2,79 € (Testzeitpunkt) bringt das Upgrade mehr als 50 verschiedene Widgets, neue Designs und weitere Schriftarten aufs Android-Gerät.

Flexibilität an der richtigen Stelle

Bei der Darstellung der Widgets dürfen Nutzer auch selbst Hand anlegen. Die Anzeige des Kontaktfotos, den Rahmen des Widgets und die Hintergrundfarbe lässt sich anpassen - das hilft dann auch dabei, den Chef vom Herzblatt zu unterscheiden. Stark: Auf Geräten mit mehreren SIM-Karten dürfen Sie diese individuell bestimmten Kontakten zuordnen.

Fazit zum Test der Android-App Kontakten-Widget

Ihre wichtigsten Kontakte können Sie mit dieser Widget-Sammlung besonders flott erreichen. Auswahl und Konfiguration sind hier vorbildlich.

Deutschsprachig, kostenlos

IP Widget

Mit diesem simplen Widget können Sie sich die IP-Adressen im Mobilfunk sowie im örtlichen WLAN mitsamt SSID oder Betreiber-Namen anzeigen lassen.

Das kostenlose IP Widget kommt mit fünf einfachen Homescreen-Widgets daher, die sich vor allem dem Auslesen von Verbindungsdetails im WLAN sowie im mobilen Datennetz widmen. Neben der Anzeige von internen und externen IP-Adressen nennt die App auch Übertragungsgeschwindigkeiten, Frequenzen, ausgewählte WLAN-Kanäle und die aktuelle Art der mobilen Datenverbindung wie UMTS oder HSPA. Diese Werte können auf Wunsch auch direkt in der Taskleiste angezeigt werden. Alle Widgets kommen hier mit einem Hotspot daher, an den Sie verschiedene Funktionen koppeln dürfen. Über das Antippen des Widgets lassen sich so etwa die WLAN-Einstellungen öffnen, Verbindungen kappen und aktivieren oder einfach die Widget-Anzeige aktualisieren. Externe IP-Adressen dürfen Sie mit der App auch loggen und via Geo-IP können Sie Städte oder Länder für einzelne IPs zuordnen, das klappt manchmal aber nur ungenau.

Mit Unterbrechungs-Alarm

Die Darstellung der Widgets lässt sich in den Einstellungen recht flexibel anpassen. Neben der Hintergrundfarbe können sie da auch die Textgröße variieren oder deren Transparenz verändern. Klasse: Die App kann Nutzer warnen, wenn eine Verbindung unterbrochen wird, ein Ereignis-Log ist an Bord und die Entwickler verzichten auf jede Werbung.

Fazit zum Test der Android-App IP Widget

Eine einfache aber durchdachte Widget-Sammlung zum Auslesen diverser Funkverbindungen mitsamt Unterbrechungs-Warnung.

Deutschsprachig, kostenlos

Internet Speed Meter Lite

Dieses Mini-Widget zeigt aktuelle Upload- und Download-Raten in der Taskleiste an und protokolliert Gesamtwerte einzelner Tage für einen ganzen Monat.

Das Internet Speed Meter Lite verrät Ihnen mit einem Blick aufs Android-Gerät, wie leidenschaftlich dieses gerade mit dem Internet kommuniziert. In der Statusleiste finden Sie nach der Installation eine kompakte Echtzeit-Anzeige der aktuellen Download-Rate, in den Einstellungen können Sie das auch um einen Upload-Zähler erweitern. Diese Werte werden in der kostenlosen Version allerdings nur addiert. Die App legt Statistiken des Datenverkehrs an, diese werden für mobile Verbindungen und das WLAN getrennt protokolliert und reichen bis zu 30 Tage in die Vergangenheit. Auch die Gratis-Version der App macht keine Werbung, ist im Vergleich zur Premium-Variante aber deutlich abgespeckt. Zum Preis von aktuell 2,79 € blendet die Premium-Variante die Anzeige der Messwerte aus, wenn keine Daten ausgetauscht werden, zeigt die Dauer und Transfersummen aktueller Sitzungen an und kann einzelnen Apps über die Schulter blicken: Damit wissen Sie genau, wie viel Bandbreite einzelne Anwendungen für sich beanspruchen.

Noch mehr Extras per Upgrade

Die Premium-Version bietet noch ein paar weitere Extras, dabei handelt es sich aber nicht um Kernfunktionen. Immerhin lassen sich damit getrennte Werte für den Upload und Download anzeigen, ein paar Farbeinstellungen kommen hinzu und über die Anzeige in der Statusleiste können Nutzer weitere Details abrufen.

Fazit zum Test der Android-App Internet Speed Meter Lite

Eine einfache App zur Bandbreitenüberwachung am Android-Gerät. Auch Statistiken sind an Bord und mit der Pro-Version behalten Sie das Verhalten einzelner Apps im Auge.

Deutschsprachig, kostenlos

SofaScore Live Ticker

Bestens informiert auch auf der Sofacouch: Mit dieser App haben Sie die Ergebnisse aller Ligen von immerhin 22 verschiedenen Sportarten jederzeit auf dem Schirm.

Mit dem SofaScore Live Ticker haben Sie die Ergebnisse von Spielen, Turnieren oder Matches aus immerhin 22 Sportarten mitsamt der dazugehörigen Ligen kompakt am Smartphone oder Tablet vor Augen. Neben dem besonders umfangreich integrierten Fußball finden Sie hier auch die Ergebnisse aus dem Basketball, Handball, Eishockey, Tennis und vielen weiteren Sportarten wie Kricket, Badminton, Tischtennis oder sogar Beachvolleyball und American Football. Auch der Motorsport findet seinen Platz: Die Ergebnisse aus Formel 1, Nascar und Superbike sind der App mit aktuellen Werten bekannt. Einen Fokus legen die Anbieter auf den deutschen Fußball und auf Basketball: Neben der Bundesliga, dem DFB-Pokal, Regionalligen und der Frauen-Bundesliga finden Sie hier auch die Resultate aus Begegnungen vom BBL-Pokal oder dem DHB-Pokal.

Homescreen-Übersicht dank Widget

Die umfangreiche und aufgeräumte App kommt mit einem praktischen Widget daher: Ergebnisse und Ereignisse rund um Ihre Lieblings-Teams oder -Spieler kommen dabei in einer scrollbaren Liste auf dem Homescreen unter. Auch bevorstehende Spiele sind da zu finden, weitere Details stellt die App per Antippen zur Verfügung. Gemeinsam mit anderen App-Nutzern dürfen Sie hier dann auch an einer Abstimmung teilnehmen und tippen, welches Team eine Partie wohl gewinnen wird. Die Werbung der App verschwindet nach einem Upgrade für 2,99 € (Testzeitpunkt).

Fazit zum Test der Android-App SofaScore Live Ticker

Für Sport-Fans ist der Download-Pflicht: Neben einem praktischen Widget bietet diese App jede Menge Infos zu Partien aus diversen Ligen wie Ergebnisse oder Spielzeiten.

Deutschsprachig, kostenlos

KWGT Kustom Widget Maker

Mit dieser App basteln Sie sich Ihre Widgets selbst. Der bemerkenswert umfangreiche Baukasten bietet auch in der Gratis-Version beachtlich viele Möglichkeiten.

Wer im Play Store mit den vorgefertigten Widgets nicht so recht glücklich wird, oder einfach ganz eigene Ansprüche an seine Homescreen-Fenster stellt, der greift zum KWGT Kustom Widget Maker und tobt sich aus: Die App bietet umfangreiche Vorlagen und Optionen für das Zusammenbasteln eigener Widgets mit individuellem Look und mit benutzerdefinierten Funktionen. Verschiedene Animationen mit 3D-Effekten, Schriftarten mit diversen Detaileinstellungen und eine ganze Reihe geometrischer Vorlagen, Filter und sogar Overlay-Effekte machen hier auch anspruchsvolle Nutzer glücklich. Die selbstgebauten Widgets zeigen Wetterdaten an, melden Systemressourcen, die Bewegungsgeschwindigkeit, lassen sich mit RSS-Feeds speisen oder mit Google Fit koppeln. Auch Kalendereinträge können Sie damit anzeigen, die Bedienung des Musik-Players findet Platz und die Anzeige mobiler und lokaler Verbindungen ist möglich.

Beinahe zu viele Möglichkeiten

Damit neue Nutzer von der beachtlich komplexen App nicht überfordert werden, stehen deutsche Hilfen und Tutorials zur Verfügung. Das Selbermachen ist hier aber keine Pflicht: Es sind auch viele vorgefertigte Widgets enthalten, die Nutzer bei Bedarf natürlich auch anpassen können. Eine Premium-Version für 3,99 € (Testzeitpunkt) deaktiviert die Werbung, schaltet darüber hinaus aber nur einfache Zusatzfunktionen frei.

Fazit zum Test der Android-App KWGT Kustom Widget Maker

Das vielleicht umfangreichste Widget-Bastelset Im Play Store. Auch die Gratis-Version bietet hier sehr viele Funktionen und erlaubt umfangreiche Konfigurationen.

Deutschsprachig, kostenlos

Stuff - Todo Widget (To-do List & Notes)

Einkaufslisten, Erinnerungen oder Aufgaben: Mit diesem Widget kommen flexible Listen mit schickem Design auf den Homescreen.

Wenn Sie sich auch regelmäßig fragen, warum Sie eigentlich einen Knoten im Taschentuch haben, dann ist diese App vielleicht genau das Richtige für Sie. Stuff - Todo Widget erstellt minimalistische aber optisch ansprechende Listen auf dem Homescreen, die lassen sich natürlich vielfältig nutzen: Vom Einkaufszettel über To-Do-Listen und Erinnerungszettel bis hin zur schwarzen Liste all derer, die sich im Büro immer an Ihrem Nachtisch vergreifen, halten Sie damit alles Wichtige fest. Neue Einträge lassen sich hier ohne Umwege direkt im Widget erstellen, können nach Erledigung auch durchgestrichen oder direkt entfernt werden und kommen in vier Kategorien daher: Für heute, morgen, demnächst oder irgendwann. Die Namen der Kategorien lassen sich leider nicht anpassen und liegen, wie die gesamte App, bisher nur in englischer Sprache vor.

Schick und flexibel

Das halbtransparente Design der App macht auf Anhieb einen guten Eindruck, lässt sich aber auch flexibel anpassen: Neben der Hintergrundfarbe dürfen Sie auch am Transparenz-Regler herumspielen, die Ecken des Widgets geschmeidig abrunden oder Textgrößen ändern. Einträge wandern bei dem Widget zuverlässig um Mitternacht von der Kategorie "Tomorrow" nach "Today".

Fazit zum Test der Android-App Stuff - Todo Widget (To-do List & Notes)

Trotz kleiner Stolperfallen bei der Bedienung kann dieses ansprechend einfache Erinnerungs-Widget mit durchdachten Kernfunktionen punkten.

Englischsprachig, kostenlos

XWidget

Diese App bietet rund 100 Widgets in der Basisversion und etwa 1.600 nach einem kostenpflichtigen Upgrade. Am PC oder direkt per App können Sie sich dafür auch eigene Widgets basteln.

XWidget bietet auch in der kostenlosen Version eine solide Auswahl von Fertig-Widgets: Rund 100 Stück stehen zum Download bereit. Optisch präsentiert sich der Inhalt sehr abwechslungsreich, das liegt wohl auch daran, dass die Widgets von unterschiedlichen aber offenbar recht talentierten Autoren stammen. Da gibt es Uhrenanzeigen in Form appetitanregender Pizzascheiben, seefahrende Segelschiffe oder sexy Weihnachtsmänner. Mit dem Windows-Pendant der App können Sie am PC auch eigene Widgets entwerfen, das klappt etwas einfacher aber auch direkt per App: Via Editor können Geduldige hier eine Widget-Bastelstunde starten - was wegen der zahlreichen Möglichkeiten bei der Ausgestaltung aber recht langwierig ausfallen kann. Die Gratis-Version ist auf Dauer etwas mühsam: Die Widget-Liste lässt sich trotz Suchfunktion nicht nach kostenlosen Einträgen filtern, das bedeutet in der Praxis oft mühsames Dauerscrollen. Schade: Die Gratis-Version bietet vorwiegend Uhren-Widgets, die meisten Wetter-Widgets gibt es erst mit dem Upgrade.

Import externer Widgets ist möglich

Auch Widgets von Drittanbietern können Sie mit dieser App importieren, solange die im XWP-Format vorliegen - das klappt auch in der Gratis-Version. Mit einem Upgrade für aktuell 1,99 € gibt's dann noch ein paar Extras: Neben der deutlich vergrößerten Auswahl warten hier auch erweiterte Wetter-Widgets auf einen Download und die Werbung verschwindet.

Fazit zum Test der Android-App XWidget

Mit großer Auswahl, besonders individuellen Widgets und großzügigen Funktionen zum Selbermachen kann diese App vor allem in der Premium-Version überzeugen.

Englischsprachig, kostenlos

Ministocks - Stocks Widget

Die Kursentwicklungen der globalen Aktienmärkte bringt diese App ohne Umweg und auch mit Hilfe mehrerer Widgets auf den Homescreen.

Wie man sich das für eine Info-App wünscht, kommt das kostenlose Ministocks - Stocks Widget mit starker Übersicht, einfacher Bedienung aber auch schlichtem Design daher. Wer gebannt Kursmeldungen verfolgt, will sich aber ohnehin nicht mit optischem Schnick-Schnack aufhalten, das etwas ideenlose Design ist hier unter Umständen also sogar von Vorteil. Nutzer können sich mit der App auf dem Homescreen in beliebig vielen Fenstern eine eigene Auswahl globaler Aktienkurse anzeigen lassen, die sind dank flexibler Aktualisierungs-Intervalle auch stets auf dem neuesten Stand. Dabei stehen vier Widget-Größen zur Auswahl, tägliche Kursschwankungen können ebenso wie persönliche Gewinne oder Verluste ausgewiesen werden und Alarme lassen sich für Höchst- und Tiefstpreise schalten. Nett: Die Gratis-App verzichtet auf jede Werbung.

Flotte App mit einfacher Bedienung

Das Bestücken der Widgets mit mehreren Aktienkursen ist für Laien hier manchmal etwas mühsam: Die App arbeitet nämlich mit den börsentypischen Kürzeln. Die Suchfunktion ist aber angenehm flott, die Aktualisierung der Kurse erfolgt in flexiblen Intervallen und kann auf Wunsch auch augenblicklich beim Antippen des Widgets durchgeführt werden.

Fazit zum Test der Android-App Ministocks - Stocks Widget

Ausgewählte Aktienkurse haben Sie mit dieser App flexibel und zuverlässig auf dem Homescreen im Blick. Das einfache Tool wächst schnell ans Herz.

Englischsprachig, kostenlos

Chronus: Home & Lock Widgets

Diese multifunktionelle Widget-Sammlung präsentiert gleich eine ganze Reihe von News und Infos auf Ihrem Home- oder Lockscreeen.

Auch in der Gratis-Version kann dieses Widget-Paket schnell überzeugen. Die App hat so viele Funktionen an Bord, dass Nutzer nach dem Download erst mal die eigene Widget-Sammlung ausmisten können. Chronus: Home & Lock Widgets bietet Wetter-Infos, verschiedene Uhren, Nachrichten-Fenster und Aufgabenlisten. Widgets wandern hier nicht nur auf den Homescreen, auch den Lockscreen können Sie damit informativ aufwerten. Für Wetter-Widgets werden dabei gleich mehrere Datenquellen angeboten, Ereignisse des Kalenders oder aus Aufgabenlisten machen zusätzlich via Benachrichtigungen auf sich aufmerksam und das Design dürfen Sie ebenfalls anpassen: Alle Widgets lassen sich optisch anpassen, können mit Backups gesichert werden und bieten etwa für die Kalendereinträge auch individuelle Farbmarkierungen.

Gratis-Version spürbar eingeschränkt

Mit einem Upgrade für 2,39 € (Testzeitpunkt) lassen Sie die Widget-App von der Leine. Das Anzeigen von Kalendereinträgen und Aktienkursen wird damit möglich und Twitter sowie Reddit können als Nachrichtenquelle angezapft werden. Auch Interaktionsmöglichkeiten werden damit freigeschaltet: Beim Antippen der Widgets können Sie dann ausgewählte Apps Starten oder Funktion ansteuern. Auch ein Bildschirmschoner ist hier verfügbar.

Fazit zum Test der Android-App Chronus: Home & Lock Widgets

Aus der recht dünnen Gratis-Version wird hier nach einem Upgrade eine hervorragende App: Flexible Widgets mit allerlei Infos schmücken dann den Home- und Lockscreen.

Deutschsprachig, kostenlos

Make Your Clock Widget

Wer im Play Store keine passenden Widgets für Uhrzeit, Wetter und Co. findet, der bastelt sich die Info-Fenster mit dieser App einfach selbst.

Mit Make Your Clock Widget basteln sich kreative Nutzer eigene Widgets zusammen, bisher gibt es die App leider nur auf Englisch. Das trifft auch auf das enthaltene Tutorial zu: Mit Beispielen und einem YouTube-Video werden die vielen Funktionen des Widget-Baukastens zwar erklärt, ohne Englischkenntnisse bleibt es dabei aber womöglich bei einem großen Fragezeichen. Immerhin: Fertige Designs anderer Nutzer können Sie jederzeit herunterladen, die sehen oft auch richtig schick aus - lassen aber natürlich das Gefühl vom Selbermachen vermissen. Wer sich mit der App etwas Zeit nimmt, kann damit Farben, das Layout und natürlich die Inhalte eigener Widgets erstaunlich flexibel zusammenstellen. Der Baukasten wirkt anfangs etwas unübersichtlich, das liegt aber auch an den ganzen Funktionen, die hier zu finden sind: Uhren, Kalender, Batterie-Werte oder Speicher-Infos und Wetter-Daten können Sie hier in Widgets packen und bis ins Detail variieren.

Premium-Version kurzfristig zum halben Preis

Eine werbefreue Premium-Version ist kurzfristig für 1,99 € zu haben, der Normalpreis liegt bei 3,99 €. Damit zeigen Sie zusätzlich Akku-Werte wie Spannung und Temperatur an, können Wettermeldungen automatisch aktualisieren und den verfügbaren Speicherplatz auch auf der SD-Karte mit verschiedenen Diagrammen sichtbar machen.

Fazit zum Test der Android-App Make Your Clock Widget

Widgets zum Selbermachen: Mit dieser App basteln Sie mit großer Freiheit Widgets für allerlei Zwecke zusammen. Wer sich die Mühe sparen will, kann auch fertige Widgets herunterladen.

Deutschsprachig, kostenlos

Auto Widget

Dieses Android-Widget bringt auf dem Homescreen großflächige Schnellzugriffe unter, mit denen Sie einige Geräte-Funktionen etwa beim Autofahren schnell erreichen können.

Mit dem Auto Widget können Sie Smartphones beim Autofahren wie einen Bordcomputer nutzen. Das Tool bringt diverse Kernfunktionen mit großflächigen Verknüpfungen auf dem Homescreen unter, so muss niemand lange in Untermenüs herumfummeln und kann sich beim Autofahren auf das Wesentliche konzentrieren: Die Straße. Mit einer Größe von 4x4 verankern Sie einfach zu erreichende Verknüpfungen, die eine Vielzahl an Funktionen unterstützen. Vom Starten von Apps über Direktwahlen, das Versenden von Nachrichten bis hin zu Navi-Funktionen für Google Maps und die Wiedergabe von Musik reicht hier die Auswahl. In der Premium-Version kommt noch eine "Auslöser-Funktion" hinzu. Die erkennt, wenn Nutzer ins Auto steigen oder Verbindungen wie Stromkabel, Bluetooth oder Kopfhörer zustande kommen. Daraufhin kann die App etwa Anrufe auf den Lautsprecher umleiten, Funktionen deaktivieren oder die Lautstärke anpassen.

Optisch flexibel

Beim Design ist das Auto Widget großzügig, Nutzer dürfen aus sechs Benutzeroberflächen wählen und viele Details anpassen. Dazu gehören Hintergrundfarben, Schriftgrößen, die Deckkraft und Symbol-Farben. Auch Icon-Packs hat die App an Bord. Die Anwendung kann 30 Tage lang kostenlos getestet werden, das Upgrade kostet danach aktuell 1,59 €.

Fazit zum Test der Android-App Auto Widget

Mit diesem Widget können Sie beim Autofahren viele zentrale Android-Funktionen schneller und vor allem sicherer erreichen. Die Testversion ist 30 Tage gültig.

Deutschsprachig, kostenlos

(PC-Welt)