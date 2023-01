Katzen sind nach wie vor die beliebtesten Haustiere der Deutschen: 16,7 Millionen feline Vierbeiner tummelten sich 2021 in der Bundesrepublik. Gleich auf Platz zwei stehen Hunde, davon hatten im selben Jahr rund 10,3 Millionen ein Zuhause gefunden.

Leider gehen jedes Jahr aber auch viele der geliebten Tierchen verloren: Sie büchsen aus, laufen beim Gassi-Gehen davon oder werden sogar gestohlen. Rund 31.000 Hunde und ganze 82.000 Katzen entlaufen ihren Besitzern jedes Jahr, so meldet es das Tierportal tasso.

Tauchen die Tiere dann nicht mehr auf, ist die Sorge groß, viele Halter pflegen schließlich ein inniges Verhältnis zu ihren Tieren. Vermisstenplakate, Meldungen bei der Polizei und schlimmen Kummer kann man sich aber oft ersparen, wenn man die neugierigen und bewegungsfreudigen Vierbeiner mit GPS-Trackern ausstattet. Die sind unauffällig, zuverlässig und kosten nicht mal viel Geld. Den Aufenthaltsort von Katzen oder Hunden hat man damit immer im Blick, Halter können ihre Tiere damit fast überall auf der Welt aufspüren. Hier stellen wir die besten Modelle vor.

Wie funktioniert ein GPS-Tracker für Haustiere?

Um die Position von Haustieren per GPS oder Funk verfolgen zu können, müssen Halter den Tieren einen kleinen Sender umhängen. Mitunter findet der unauffällig am Halsband Platz. Per Smartphone ist der Aufenthaltsort des Haustiers dann jederzeit abrufbar - solange der Sender noch Energie hat.

Mit manchen Modellen können auch Routen und Aktivitäten der Tierchen nachverfolgt werden, auch Sicherheitszonen lassen sich bei einigen Modellen einrichten. Verlassen Katze oder Hund dann etwa den eigenen Garten, erscheint sofort eine Warnung auf dem Smartphone. Oft benötigen Sie für das Tracking noch ein zusätzliches (kostenpflichtiges) Abo beim Anbieter sowie eine SIM-Karte (für die man das Abo bezahlt).

Die besten GPS-Tracker für Hunde

Auch Hunde sind kuriose Tiere, die den Dingen gerne nachgehen und natürlich am liebsten ihrer Nase folgen. Gehen die treuen Begleiter beim Waldspaziergang verloren, jagen sie einem vermeintlichen Beutetier nach oder verschwinden sie plötzlich aus dem Garten, ist guter Rat aber gar nicht teuer - zumindest, wenn die Tiere einen Peilsender tragen. Mit diesen GPS-Trackern für Hunde finden Sie Ihren geliebten Vierbeiner rasch wieder, wenn er einmal von zu Hause ausbüchst oder verloren geht.

Tractive GPS-Tracker für Hunde

Mit 35 Gramm Gesamtgewicht eignet sich dieser Tracker bereits für Hunde ab 4 kg Körpergewicht. Der Akku hält dabei 2-7 Tage durch - je nachdem, wie aktiv der Vierbeiner ist. Praktisch: Halter können den Tracker nutzen, um Fitness-Ziele für ihren Hund zu setzen und seine körperliche Leistung mit anderen Hunden zu vergleichen. Auch hier lassen sich virtuelle Zäune einrichten. Damit werden Halter gewarnt, sobald das Tier definierte Bereiche wie Gärten, Hinterhöfe oder die Picknick-Wiese verlässt. Herstellerangaben zufolge ist das Modul vollständig wasserdicht. Um den Tracker zu nutzen, wird neben dem Kaufpreis von rund 50 Euro auch ein Abo fällig, das schlägt im günstigsten Tarif mit 5 Euro je Monat zu Buche.

GPS-Tracker für Hunde - Weenect

Parallel zum Katzen-Tracker bietet Weenect auch ein eigenes Modell für die Ortung von Hunden an. Alle zehn Sekunden lassen sich damit Positionsangaben des besten Freundes auf vier Beinen abrufen - und das in ganz Europa (außer Schweiz). Betritt oder verlässt ein Hund vordefinierte Sicherheitszonen, erscheint auch hier ein Alarm auf dem Smartphone. Kommandotraining wird mit dem Modul ebenfalls leichter, denn man kann den Tracker beispielsweise vor jeder Fütterung vibrieren oder klingen lassen.

So lernt ein Hund, auf Wunsch seines Besitzers ins Haus zu kommen oder verschiedene Ereignisse zu assoziieren. Bei regelmäßigem Einsatz hält der Akku hier 3 Tage lang durch und die Abo-Gebühren schlagen, wie bei Schwestermodell für Katzen auch, mit mindesten 3,75 Euro je Monat zu Buche.

GPS-Tracker für Hunde ohne Abo

Zum Preis von rund 60 Euro ist dieser Tracker zwar nicht der günstigste, es fallen hier aber keine zusätzlichen Kosten für Service-Abos an. Stattdessen müssen sich Hundehalter eine 2G-fähige SIM-Karte zulegen, die dann im GPS-Tracker untergebracht wird. Per Smartphone oder Internet lässt sich der aktuelle Aufenthaltsort des Hundes dann jederzeit nachverfolgen. Das IP66-zertifizierte Gerät wiegt 33 Gramm, die meisten Hunde bemerken es nach einer Weile gar nicht mehr. Eine App wird vom Hersteller angeboten, den Standort von Hund und Tracker kann man aber auch über einen einfachen Telefonanruf abfragen. Routentracking ist möglich und Geofencing wird ebenfalls unterstützt.

Kippy EVO GPS und Activity Monitor

Der Positions- und Aktivitätentracker von Kippy wiegt 38 Gramm und eignet sich sowohl für Hunde als auch für Katzen. Die mitgelieferte SIM-Karte lässt sich hier für 3,33 Euro pro Monat aktivieren und funktioniert europaweit (Ausnahme: Schweiz). Der Tracker verrät Haltern, wo sich Hunde gerne und lange aufhalten, zählt Schritte oder misst die Spielzeit des Vierbeiners. Auch Schlafenszeiten behalten Sie damit im Auge und sogar der Kalorienverbrauch wird berechnet.

Per Geofencing erhalten Nutzer eine Warnung, wenn der Hund einen vorbestimmten Bereich verlässt. Der Tracker hält unter optimalen Bedingungen bis zu sieben Tage durch, dann erfolgt die Positionsmeldung aber nur alle 2 Stunden. Klasse: Das Gerät ist wasserdicht und hat eine integrierte Taschenlampe an Bord, mit der man Hunde auch im Dunkeln schnell wiederfindet.

Die besten GPS-Tracker für Katzen

Katzen sind von Natur aus neugierig und unabhängig. Da ist es kein Wunder, dass sie besonders oft als vermisst gemeldet werden, weil sie von einem ihrer Erkundungszüge nicht mehr heimkehren. Die Tiere können sich verlaufen, werden mitunter aus Versehen eingesperrt oder gehen unfreiwillig in fremden Fahrzeugen auf Reise. Mit diesen GPS-Trackern haben Sie den Aufenthaltsort von Freigänger-Katzen immer im Blick.

Tractive GPS-Tracker für Katzen

Wasserdicht, stoßresistent und 35 Gramm schwer: Der Tractive GPS Tracker für Katzen ist auch für ruppige Outdoor-Abenteuer der Mieze gut geeignet. Die zugehörige App kann auch mehrere Haustiere parallel im Blick behalten, Aktivitäten lassen sich damit nachverfolgen und der Akku des Senders hält bis zu einer Woche durch, je nach Aktivität der Katze. Die Echtzeitortung erfolgt hier im Intervall von nur 2-3 Sekunden.

Der Preis ist mit rund 40 Euro durchaus fair, es fallen aber zusätzliche Abo-Gebühren an, je nach gewählter Laufzeit. Mindestpreis: 5 Euro pro Monat. Halter können hier virtuelle Zäune einrichten, um benachrichtigt zu werden, wenn die Katze etwa den Garten verlässt oder einer gefährlichen Straße zu nahe kommt.

Girafus Katze Hund pro-Track-Tor Tracker

Anders als bei den meisten Konkurrenzprodukten, fallen beim Girafus Katze Hund pro-Track-Tor Tracker keine zusätzlichen Abo-Gebühren an. Dafür steht hier aber auch keine Ortung via GPS zur Verfügung, das System nutzt ein eine 2,4 GHz RF-Technologie. Der Vorteil: So lassen sich Haustiere oft auch innerhalb von Gebäuden oder in geschlossenen Räumen wie Garagen oder Kellern aufspüren.

Der Nachteil: Die Reichweite beträgt nur rund 500 Meter und Extras wie virtuelle Zäune lassen sich nicht nutzen. Die Reichweite ist zwar gut und in der Praxis oft ausreichend, wenn sich Haustiere aber auf fernen Abwegen befinden, kommt man um Suchtouren mit offenem Ausgang mit diesem Tracker aber nicht herum. Der Peilsender ist spitzwassergeschützt, wiegt gerade einmal 8 Gramm und wird mit Ladegerät geliefert. Er ist auch für Hunde geeignet.

GPS-Tracker für Katzen - Weenect

Mit nur 25 Gramm eignet sich dieser GPS-Tracker auch für kleinere Katzen, das Modell ist stoßfest und vor Wasser geschützt. Das Echtzeit-Tracking im Takt von 10 Sekunden funktioniert hier europaweit, die Schweiz ist jedoch ausdrücklich ausgenommen. Mit der App können wir hier ebenfalls sinnvolle Sicherheitszonen ein: Verlässt die Katze solche Bereiche, erscheint prompt eine Warnung auf dem Smartphone. Auch bei der Erziehung leistet der Tracker Unterstützung: Eine integrierte Klingel kann der Katze beispielsweise anzeigen, dass eine Fütterung ansteht. Bei täglichem Einsatz hält der Akku 3 Tage durch. Der Sender kostet rund 50 Euro, bei einer dreijährigen Laufzeit fallen dann monatlich noch einmal 3,75 Euro Gebühren an.

Apple Air Tag (auch für Hunde)

Dieses Ortungsgerät von Apple eignet sich sowohl für das Tracking von Haustieren, als auch um Gepäckstücke im Auge zu behalten oder um die eigene Position etwa mit dem Partner zu teilen. Für Haustiere ist es auch deswegen sehr gut geeignet, weil es nur 11 Gramm wiegt und kein zusätzliches Abo oder eine weitere SIM-Karte erfordert. Das Tracking klappt dann aber nur mit einem iPhone, die dafür notwendige App ist dort in der Regel schon an Bord. Wie bei solchen Trackern üblich, ist auch dieses Modell von Apple staub- und wasserdicht sowie stoßresistent.

Tipp: Vermisste oder gefundene Tiere können Sie auf Seiten wie tasso.net oder bei der Tiermeldezentrale melden bzw. aufspüren. (PC-Welt)