Letztlich ist es die hohe Qualität der Videos, die Sie von einer Dashcam erwarten. Auch die Zuverlässigkeit der Aufzeichnung ist sehr wichtig, vor allem, wenn man damit Unfälle aufzeichnen will.

Aber die technischen Daten allein sagen nichts darüber aus, ob eine Kamera besser ist als eine andere - und die Qualität ist sehr unterschiedlich. Lassen Sie sich auch nicht von einem Weitwinkelobjektiv beeinflussen: Je höher die Zahl, desto kleiner ist alles in der Mitte des Bildes. Wir bevorzugen ein Objektiv mit einem Sichtwinkel von 140 Grad oder weniger.

Ebenso bedeutet eine höhere Auflösung nicht automatisch eine bessere Qualität. Die Hersteller sprechen oft von "Nachtmodi", aber das kann genauso irreführend sein wie die Auflösung. Auch hier gilt: Lesen Sie unsere Testberichte, um herauszufinden, ob eine Dashcam bei Nacht gut aufnimmt.

Viofo A129 Duo: Empfehlung der Redaktion

Pro gute Videoqualität

kompaktes und unauffälliges Design Kontra Der Parkmodus erfordert eine feste Verdrahtung und ein dickes Kabel zur Rückfahrkamera

Diese Dashcam für vorne und hinten verzichtet auf Schnickschnack und konzentriert sich auf das Wesentliche: die Aufnahme von Videos in guter Qualität. Das bedeutet, dass sie preiswerter ist als die meisten konkurrierenden Zweikanal-Dashcams. Aber Vorsicht: Bei einigen Paketen sind die GPS-Halterung und der Polarisationsfilter nicht enthalten.

Beides ist wichtig, damit Sie nachweisen können, wo das Video aufgenommen wurde - und um Reflexionen von der Windschutzscheibe im Video zu entfernen. Die Frontkamera ist gut konzipiert. Sie ist optimal, wenn Sie etwas suchen, das nicht hinter dem Rückspiegel versteckt werden muss. Die Rückkamera ist zwar klein, hat aber ein sehr dickes Kabel, das sich nur schwer ordentlich verstecken lässt.

Nextbase 422GW: Mit Emergency Response

Pro Alexa integriert

gute Sicherheitsfunktionen Kontra durchschnittliche Videoqualität

rückwärtige Kameras sind teuer

Die 422GW ist das preisgünstigste Modell der neuen Serie 2 von Nextbase und verfügt über Alexa und Emergency Response. Sie unterstützt auch die rückwärtigen Kameras, zeichnet mit 1440p auf und kostet genauso viel wie die ältere 412GW. Wenn Sie nicht alle neuen Funktionen benötigen, können Sie Geld sparen, indem Sie sich für die 322GW entscheiden.

Garmin Dash Cam Live: Mit LTE-Fernzugriff

Pro Fernzugriff mit Echtzeitbild

solide verarbeitet

zuverlässige Video-Aufzeichnung

Sprachsteuerung Kontra hochpreisig

hohe Folgekosten durch LTE-Vault-Abonnement

Fernzugriff meist nur bei fester Verbindung zur Autobatterie möglich

Die Dash Cam Live ist das neue und besonders hochpreisige Flaggschiff unter den Dashcams von Garmin mit 140 Grad Bildwinkel und Nachtaufnahmen. Sie ist handlich und kann über Buttons seitlich am Gehäuse bedient werden und direkt an der Kamera nehmen Sie alle Einstellungen vor. Die Dash Cam Live kann zunächst einmal alles, was andere Dashcams auch können.

Doch dank des eingebauten LTE-Chips kann die Kamera nicht nur ihre Videos jederzeit in einen Onlinespeicher (der sogenannte Vault) hochladen, sondern man kann von überall aus das Echtzeitbild der Kamera auf dem Smartphone abrufen. Für diesen Fernzugriff auf die Kamera müssen Sie aber drei Voraussetzungen erfüllen: Anschluss an Batterie-Dauerstrom, gültiges LTE-Vault-Abonnement und Mobilfunkempfang am Einsatzstandort.

Viofo A119 v3: Preis-Tipp

Pro gute Videoqualität

kein unnötiger Schnickschnack Kontra erfordert eine Festverdrahtung für den Parkmodus

GPS-Halterung kostet extra

Viofo weiß, was die Leute von einer Dashcam erwarten: Videoaufnahmen in guter Qualität und Aufzeichnungsoptionen, wenn Ihr Auto geparkt ist. Es gibt keine zusätzlichen Funktionen wie "Spurverlassen"-Warnung oder Radarkamera: Sogar GPS ist optional, sodass Sie weniger bezahlen müssen, wenn Sie es nicht möchten. Das hält den Preis niedrig und bietet dennoch eine hervorragende Qualität. Es gibt drei Einparkmodi, zwischen denen Sie wählen können. Sie müssen das Kabel-Kit kaufen und einbauen, um die Rückfahrkamera zu nutzen.

Vantrue M2: Mit Rückfahrkamera-Option

Pro hintere Kamera kann als Rückfahrkamera verwendet werden

gute Videoqualität Kontra sehr aufwendiger Installationsprozess

keine Begleit-App

Die M2 passt über Ihren vorhandenen Rückspiegel und bietet ein ultrabreites Display, das die Ansicht der Rückfahrkamera anzeigen kann. Oder Sie können das Display ausschalten und es ist ein Spiegel, wenn auch etwas dunkler als ein Standardspiegel. Wenn Sie sich mit der Autoelektrik auskennen, können Sie die hintere Kamera an den Rückfahrscheinwerfer Ihres Autos anschließen und extern montieren, sodass sie als Rückfahrkamera fungiert.

Beim Rückwärtsfahren werden die Einparkhilfen auf dem Bildschirm angezeigt. Die Videoqualität beider Kameras ist gut. Unsere einzigen wirklichen Kritikpunkte sind das klobige und umständlich zu bedienende Menüsystem, das Fehlen von WLAN und einer Begleit-App zum Herunterladen von Videos ohne PC. Auch nicht gut: Die Aufnahmen liegen im inkompatiblen ts-Format und nicht im weitaus gängigeren MP4-Format vor.

Viofo A129 Pro Duo: Macht gute 4K-Videos

Pro gutes 4K-Video + 1080p hinten

kompaktes Design Kontra Parkmodus erfordert feste Verkabelung

App könnte besser sein

Die A129 Pro Duo ist leicht mit der Nicht-Pro-Version zu verwechseln. Wir bewerten sie hoch, weil sie eine gute Balance zwischen Preis und Qualität bietet. Einfach ausgedrückt: Wenn Sie die zusätzlichen Details, die mit 4K-Aufnahmen einhergehen, wünschen, ist die A129 Pro Duo eine gute Wahl. Es ist unverständlich, dass die Rückkamera nur 1080p aufnimmt, aber als Gesamtpaket ist die A129 Pro Duo beeindruckend. Beachten Sie nur, dass die Parkmodi nur dann wirklich nutzbar sind, wenn Sie das optionale Kabel-Kit verwenden, das Sie vielleicht nicht selbst installieren können.