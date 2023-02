AppSolut jeck - Karneval in Köln

Karneval ist kein Zuckerschlecken - ein Termin jagt den nächsten, gerade in den Faschingshochburgen. Wer alle Termine des Kölner Karneval auf seinem Smartphone haben möchte, kann sich kostenlos die App "AppSolut Jeck" aus Apples AppStore oder dem Android PlayStore herunterladen. Hier kann der Jeck nicht nur Termine nachschlagen, sondern sich auch gleich den Weg dorthin anzeigen lassen, ein Taxi rufen, nach der nächsten KVB-Linie (Kölner Verkehrs-Betreibe) suchen, ein Hotel buchen oder seine Freunde per Mail, Facebook oder Twitter auf eine ausgelassene Karnevals-Sause einladen.

Jeck in Düsseldorf

Was sich in der Kölner App natürlich nicht findet, sind die Termine in Düsseldorf, dem Erzrivalen am Rhein. Doch auch für das närrische Volk ein Stück flussaufwärts gibt es die passende App-Unterstützung. "Jeck in Düsseldorf" informiert über sämtliche Tollitäten in der Stadt. Außerdem bietet die App alle News rund um den Karneval, welche Vereine wo mitmischen sowie die Zugaufstellungen und Reihenfolgen der Karnevalszüge.

Fasching überall - mit der Fasent-App

Für alle Faschingsfreundinnen und -freunde, die nicht am Rhein feiern können oder wollen, gibt es die Fasent-App. Hier sind quer über die gesamte Republik die wichtigsten Karneval-Events zusammengefasst. Per Landkarte und Kalender können sich Jecken schnell informieren und organisieren. Eine Sammlung von Fotos vergangener Veranstaltungen hilft bei der Planung. Zur richtigen Vorbereitung finden sich in der App Witze und Partyhits - genau das Richtige zum Mitgrölen auf der Zug- oder Busfahrt zur Faschingsfete.

SchlagerPlanet Radio

Apropos mitgrölen - damit die eigenen falschen Töne nicht unangenehm auffallen, braucht es eine musikalische Untermalung. Die App SchlagerPlanet Radio bietet die wichtigsten Karnevalhits auf einem Sender. Von De Höhner und Bläck Fööss über Tim Toupet und Peter Wackel bis hin zu Helene Fischer und Andrea Berg - hier wird jeder Narr noch närrischer.

JeckApp misst die Schunkelei

Der Trend zur Selbstvermessung macht auch vor dem Karneval nicht halt. Die JeckApp bietet dem sportbewussten Narren ein Schunkelbarometer, das mit Hilfe des im Smartphone integrierten Gyrosensors die Schunkeltätigkeit misst. Je nach Einsatz und Engagement gibt es die passenden Titel - von der Pappnase bis zum Karnevalsprinz. Leider findet sich die JeckApp nur im Android Playstore. iPhone-User müssen alleine klarkommen.

Karnevalsgrüße

Wer Familien und Freunde an seinem närrischen Treiben teilhaben lassen möchte, kann Grüße per App verschicken. Einfach eigene Fotos mit virtuellen Kostümen und passenden Accessoires aufhübschen. Außerdem sorgen verschiedene Fotorahmen zum Beispiel mit Ballons, Konfetti oder Luftschlangen für ein karnevalistisches Ambiente. So wird selbst der größte Karnevalsmuffel zum Jecken! Der Clou: Bei jedem Foto ertönt ein Tusch - tätä, tätä, tätäää!

Drinkally

Was auf keiner Karnevals-Tour fehlen darf, ist ein Promille-Rechner. Bevor Sie das Funkenmariechen anflirten, das leider die Freundin des örtlichen Hells-Angels-Anführers ist, testen Sie lieber regelmäßig ihren Alco-Status. Drinkally bietet ein Real-Time Alkohol Tracking. Geben Sie einfach ein, wann Sie welche Drinks in welchen Mengen heruntergekippt haben, und die App berechnet anhand von Daten wie Geschlecht, Gewicht und Alter den geschätzten Promille-Wert. Egal was dabei herauskommt: Das Auto bleibt zu Hause, versteht sich doch von selbst!

iBeer

Wer nach 23 Kölsch nicht mehr kann, sollte sich mit iBeer beschäftigen. Diese App steigt ganz sicher nicht zu Kopf. Mit iBeer trinken Sie Ihr Bier direkt aus dem iPhone - Rülpser inklusive.

Toilet Finder

Gerade noch bierselig den vorbeiziehenden Faschingszug besungen, ereilt jede Närrin und jeden Narren irgendwann das dringende Bedürfnis, sich zu erleichtern. Wohl dem, der dann weiß wohin. Toilet Finder hilft auf der Suche nach der nächstgelegenen öffentlichen Toilette. Danach kann es unbeschwert weitergehen mit Helau und Alaaf bis in die Puppen.