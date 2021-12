Datengrundlage für das Ranking von Masterplan.com sind die Bewertungen von über 200.000 Nutzer und Nutzerinnen in über 300 deutschen Unternehmen - darunter Otto Group, Ottobock, VW und DZ Bank sowie einige Bildungsinstitutionen wie der Zeit Akademie, Big Think oder von unabhängigen Coaches.

"Was sicherlich heraussticht ist, dass auch sehr spitze oder gar philosophische Themen sehr gut bewertet worden sind. Damit haben wir so nicht gerechnet", sagt Masterplan.com-Gründer Stefan Peukert. Zum Beispiel erklärt Margaret Heffernan im erstplatzierten Kurs "Die Zeit der Rangordnungen ist gezählt", warum Unternehmen davon ablassen sollten, sogenannte High Potentials zu fördern - eine weiterhin sehr gängige Praxis in der Personalpolitik. Im drittplatzierten Kurs "Das Paradoxon der freien Entscheidung" führt Barry Schwartz an, warum das Zeitalter der "freien Entscheidungen" oft nicht glücklicher, sondern unzufriedener macht und wie man diesem Paradoxon entfliehen kann.

Nicht nur auf Lerninhalte spezialisierte Unternehmen, sondern auch unabhängige Coaches mit wenig Produktionsaufwand haben Top-Bewertungen erreicht. Das zeigen die Platzierungen von zwei Vertriebskursen, deren Macher als Experten in ihrer Disziplin gelten: "Vertriebspsychologie" von Marten Wolff hat es auf den sechsten und "Der Weg zum Vertriebsprofi" von Dirk Reuter auf den zehnten Platz geschafft.

E-Learning-Seminare: Die Top 10 der Online-Kurse

10. Dirk Kreuter: "Der Weg zum Vertriebsprofi: Up- und Cross-Selling"

Inhalt: Mit Zusatzverkäufen lässt sich mehr Umsatz generieren. In diesem Kurs zeigt Dirk Kreuter, welche Verkaufsarten es gibt und welche Strategien man anwenden kann. Am Ende des Kurses kann jeder eine eigene Produktliste erstellen, um Zusatzverkäufe zu systematisieren.

9. Rapide Learning Institute: "Mitarbeitende nach Scheitern aufrichten"

Inhalt: Misserfolge sind Teil des Jobs! Doch während einige Kolleg:innen mit ihren Fehlern gut umgehen können, fällt das anderen schwer. Dieser Kurs gibt Hinweise und Techniken, wie Kollegen nach Fehlschlägen aufgebaut werden können und motiviert bleiben.

8. Claire Shipman: "Frauen im Unternehmen"

Inhalt: Schon früh wird Frauen beigebracht, höflich zu sein und Regeln zu befolgen. Die Entwicklung von Perfektionismus und ein gehemmtes Selbstvertrauen sind die Folgen. Doch wie können Frauen ihr bestes Selbst erreichen? Claire Shipman erklärt es in diesem Kurs!

7. Susan Cain: "Was Introvertierte anderen voraus haben"

Inhalt: Die Welt schätzt die Extrovertierten, aber Susan Cain, eine Verfechterin der Introvertierten, plädiert für die Besonnenen. Sie führt eine soziale Revolution an, die den Menschen zeigt, dass der Blick nach innen eine Tugend ist und kein Problem.

6. Morten Wolff: "Vertriebspsychologie"

Inhalt: Sobald man die Psychologie hinter den Entscheidungsprozessen von potenziellen Kunden versteht, kann Verkaufen sehr einfach sein. Dieser Kurs zeigt Techniken und Strategien, um besser, schneller und effizienter Verkäufe abzuschließen.

5. Ulrich Schnabel: "Zuversicht: Zukunftshoffnung stärken"

Inhalt: Was hat die körperliche Haltung mit der Stimmung und Zuversicht zu tun? Was ist das Prinzip der Resonanz? Wie kann man davon profitieren? Und was kann jeder von jungen Menschen hinsichtlich Zuversicht lernen? All das und noch mehr beinhaltet dieser Kurs!

4. Antje Boetius: "Nachhaltigkeit: Ökosysteme und Umweltschutz"

Inhalt: Der Klimawandel stellt eine Herausforderung für die Ökosysteme dar, wodurch sich die Lebensbedingungen für Mensch und Tier verändern. Doch was für Veränderungen stehen bevor und was können Menschen dagegen tun? Dies erklärt die Wissenschaftlerin Boetius in diesem Kurs!

3. Barry Schwartz: "Das Paradoxon der freien Entscheidungen"

Inhalt: Der Psychologe Barry Schwartz nimmt einen Grundsatz der Gesellschaft ins Visier: die Entscheidungsfreiheit. Nach Schwartz' Einschätzung hat diese nicht freier, sondern starrer, nicht glücklicher, sondern eher unzufriedener gemacht. Wie entflieht man dem Paradoxon?

2. Matthias Schranner: "Erfolgreich verhandeln"

Inhalt: Der vom FBI ausgebildete Ex-Polizist Matthias Schranner stellt die wichtigsten Prinzipien einer erfolgreichen Verhandlungsführung vor: Lernen Sie, wie man einen Verhandlungspartner analysiert, wie man das Motiv hinter der Position versteht und wie wichtig es ist, das eigene Ziel konkret zu formulieren.

1. Margaret Heffernan: "Die Zeit der Rangordnungen ist gezählt"

Inhalt: Organisationen legen zu oft zu viel Wert auf Top-Mitarbeitende. Aber das treibt leistungsstarke Teams nicht an. Die Wirtschaftsführerin Margaret Heffernan schlägt ein Umdenken bezüglich des Zusammenhalts am Arbeitsplatz vor, und was dies für Führungskräfte bedeutet.