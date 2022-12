Die (Ex-)CEOs der international größten Konzerne haben 2022 alles unternommen, um ihre mediale Sichtbarkeit zu verbessern und sich - auch als Influencer - in Szene zu setzen. Ein Ranking der Internet-Könige hat Tipalti.com aufstellen lassen, ein Spezialist für die Abwicklung des internationalen Zahlungsverkehrs.

In die Bewertung flossen ein:

die Zahl der Twitter-Follower,

Hashtags auf Instagram und TikTok,

IMDB-Recherchen, um mediale Auftritte einzubeziehen,

Google-Videosuchen,

Fact Check Explore, um die Zahl der Fake News zu finden, die im Zusammenhang mit dem CEO veröffentlicht wurden,

Recherchen auf RedBubble (Merchandise-Artikel mit den Köpfen und Namen der CEOs) sowie

auf Forbes, Celebrity Net Worth und Wallmine, um das Vermögen der CEOs zu ermitteln.

Twitter-Hickhack hat Musk nicht geschadet

Der weltweit größte Influencer unter den CEOs ist demnach Elon Musk mit 9,91 von 10 möglichen Scoring-Punkten. Dem Tesla-Gründer haben der Hickhack um die Twitter-Übernahme und der kontroverse Führungsstil zumindest in Sachen Popularität nicht geschadet. 107 Millionen Twitter-Follower sind absolute Spitze, auch die Sichtbarkeit bei Instagram und Tiktok ist höher als bei allen anderen.

Bill Gates auf dem zweiten Rang erreicht einen Score von 9,60 Punkten und kann Musk nur bei den medialen Auftritten (IMDB) übertrumpfen. Für seine Bill & Melinda Gates Foundation sucht der Microsoft-Gründer aktiv die Öffentlichkeit in den klassischen Kanälen. Auf Twitter, Tiktok und Instagram kann Gates dem Tesla-Boss aber bei weitem nicht das Wasser reichen.

Dritter ist Amazon-Gründer Jeff Bezos (Score: 9,20), wobei der Abstand zum Führungsduo beträchtlich ist. Die Top-5 vervollständigen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der mit seinen Metaverse-Phantasien viel Aufmerksamkeit erregte, und Apple-Boss Tim Cook - letzterer allerdings deutlich abgeschlagen. Zum Kreis der zehn medial einflussreichsten CEOs gehören außerdem Reed Hastings (Netflix), Mary Barra (General Motors), James Quincey (Coca-Cola), Bob Chapek (Ex-Walt-Disney) und Karen Lynch (CVS Health).

We are making big investments to give @GM customers a seamless transition to #EVs, including working to provide access to more than 100,000 charge points throughout the U.S. and Canada. #YahooFinanceAMS22 https://t.co/wfjkL1ZmTB — Mary Barra (@mtbarra) October 27, 2022

Elon Musk - auf Tassen und T-Shirts

Elon Musks Konterfei erscheint laut RedBubble auf 25.712 T-Shirts, Tassen, Hoodies, Taschen etc. - oft in einem lustigen Design gestaltet. Bill Gates ziert 5.214 Artikel, Jeff Bezos ist auf 1.837 Gegenständen zu haben.

Die größte TV-Präsenz hat laut IMDB Bill Gates, der häufig in Talkshows und Nachrichten zu sehen war (241 IMDB-Credits). Nicht geschadet hat dem 66-Jährigen auch sein Milliarden-Investment in Warren Buffets Unternehmen Berkshire Hathaway, das durch alle Nachrichten ging. Elon Musk bringt es auf 158 IMDB-Credits, was Rang zwei bedeutet. Musk war nicht nur in Podcasts und Interviews zu hören und zu sehen, er hatte auch spektakuläre Spielfilm- und Serienauftritte in Iron Man 2, Machete Kills, The Big Bang Theory und Young Sheldon. Musk erschien zudem in animierten Sitcoms wie The Simpsons, South Park und Rick and Morty.

Bei den Simpsons wurde Musks Twitter-Kauf vorhergesagt, was dem Multimilliardär offenbar gefiel:

‘Simpson’s predicts I buy Twitter S28E12’ ~ Elon Musk pic.twitter.com/I1LzcWiIWD — Codey369 (@Codeym369) November 26, 2022

Bei den IMDB-Auftritten ist nicht etwa Jeff Bezos, sondern Mark Zuckerberg die Nummer drei (124 IMDB-Credits). Er war Gegenstand etlicher Dokumentationen und TV-Serien, die sich mit dem Aufstieg von Facebook und Meta beschäftigten sowie mit Zuckerbergs Utopie des Metaverse. Zudem war auch Zuckerberg vor einigen Jahren ein Charakter bei den Simpsons.

Gates und Bezos im Social Web abgeschlagen

Geht es ausschließlich um Social-Media-Auftritte bei Twitter, Tiktok und Instagram, macht dem Tesla-Gründer Elon Musk niemand etwas vor. Weil er auf allen drei Plattformen vorne liegt, erreicht sein Score hier unangefochtene 10,0 Punkte. Musk beherrscht die Konkurrenz nicht nur auf - inzwischen seiner eigenen Plattform - Twitter, er ist auch auf Tiktok sechsmal so erfolgreich wie sein engster Verfolger. Außerdem verweisen mehr als doppelt so viele Instagram-Hashtags auf ihn. Mit 9,52 und 9,29 Punkten folgen Gates und Bezos auf den Plätzen. (hv)