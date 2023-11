Apple hat die Gewinner der App Store Awards 2023 bekannt gegeben, 14 ausgezeichnete Apps und Spiele. Diese haben es Apple zufolge "Nutzer:innen ermöglicht (…), ihr kreatives Potenzial freizusetzen, eine Welt voller neuer Abenteuer zu entdecken und Spaß mit Familie und Freund:innen zu haben."

Unter den diesjährigen Gewinnern sind Entwicklerinnen und Entwickler aus der ganzen Welt, deren Apps und Spiele vom App Store-Redaktionsteam ausgewählt wurden, da sie den Usern "sinnvolle Erfahrungen bieten und einen kulturellen Wandel anregen". Die App Store Award-Gewinner seien aus fast 40 Finalisten "aufgrund außergewöhnlicher technischer Innovation, Benutzerfreundlichkeit und Design ausgewählt worden", so Apple zu seinen Entscheidungen.

Apps des Jahres für iPhone, iPad und Co.

Die iPhone-App des Jahres "AllTrails" vernetzt demnach die Community durch umfassende Wanderführer und Outdoor-Abenteuer für alle. "Prêt-à-Makeup" als iPad-App des Jahres bietet Apple zufolge "professionellen Künstler:innen und Gelegenheitsnutzer:innen einen realitätsgetreuen Makeup-Skizzenblock auf dem iPad und fördert gleichzeitig Inklusion und Selbstentfaltung."

Die auf maschinellem Lernen basierenden Werkzeuge von "Photomator" für den Mac vereinfachen und optimieren fortgeschrittene Bildbearbeitungsaufgaben. "MUBI" (Apple TV-App) "kuratiert außergewöhnliche Indie- und internationale Dokumentar-Filme mit einer menschlichen Note". "SmartGym" schließlich "glänzt auf der Apple Watch mit einer umfassenden Mediathek an Übungen, Trainingsplänen und zuverlässigen Fitnessreports."

Diverse Auszeichnungen für Spiele

In der Kategorie "Spiele" führt "Honkai: Star Rail" laut Apple "durch eine Geschichte voller komplexer Charaktere und taktisch ausgefeilter Kämpfe auf dem iPhone". "Lost in Play" lade Gamer dazu ein, "im Laufe eines epischen Point-and-Click-Abenteuers eine charmante, kindliche Fantasie zu entwickeln." "Lies of P" wiederum präsentiere "eine meisterlich gestaltete düstere Fantasiewelt", wogegen "Hello Kitty Island Adventure" auf Apple Arcade "eine fesselnde Gamingwelt (biete), deren Hauptziel es ist, Freund:innen zu finden."

Spezial-Awards für "Kultureller Einfluss"

Neben der Auszeichnung der besten Apps und Spiele für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV hat die App Store-Redaktion fünf Gewinner in der Kategorie "Kultureller Einfluss" für deren Fähigkeit gekürt, durch Apps und Spiele einen positiven Wandel zu bewirken." Hier findet sich auch "Finding Hannah" der deutschen Fein Games GmbH. Apple: "Finding Hannah ist ein farbenfrohes Wimmelbildspiel über das Erwachsenwerden mit integrativen und ans Herz gehenden Geschichten, das die Kraft der Heilung und Selbstfindung erforscht."

Weitere Gewinner in der Kategorie sind die inklusive Spielzeugsammlung Pok Pok, Proloquo, eine App für Unterstützte Kommunikation (AAC), die App Too Good to Go gegen Lebensmittelverschwendung sowie Unpacking, laut Apple "eine Mischung aus meditativem Rätsel und beruhigem Triumph über vertraute Erlebnisse von Veränderung und Verbindung" (Macwelt)