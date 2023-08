Wenn Sie gerne PC- und Videospiele spielen und das Geschehen dabei auch per Stream mit Freunden, Familie oder Kollegen teilen möchten, müssen Sie dazu künftig nicht mehr auf Discord oder Twitch zurückgreifen. Denn auch das ansonsten eher Business-fokussierte Microsoft Teams unterstützt dank einer neuen Integration mit der Xbox Game Bar nun auch Game Streaming.

Wie zuerst von "The Verge" berichtet, brauchen Sie dazu lediglich das neue "Microsoft Teams Play Together"-Widget. Nach der Installation können Sie Ihre Kontakte an Ihren Gameplay-Abenteuern teilhaben lassen und auch Videoanrufe während des Spiels annehmen (bis zu 20 Teilnehmer sind möglich). In letzterem Fall sehen Sie Ihre Gesprächspartner als Overlay in der Xbox Game Bar.

Erst Business, dann Gaming

Auf den ersten Blick mag das neue Feature für Microsoft Teams ungewöhnlich erscheinen. Es könnte jedoch der erste Schritt von Microsoft sein, die Plattform in eine neue Richtung weiterzuentwickeln - nachdem Anfang 2021 die angestrebte Übernahme von Discord für zehn Milliarden Dollar gescheitert war. Mit seinem Play-Together-Widget bringt Microsoft nun eine eigene Version der beliebtesten Discord-Funktion auf Teams.

Die scheint auf technischer Seite allerdings noch ausbaufähig zu sein, wie "The Verge" in einem ersten Testlauf festgestellt hat: Demnach konnte die Bildwiederholrate beim Streaming (30 Bilder pro Sekunde oder weniger) genauso wenig überzeugen wie das Chat-Overleay-Feature, das noch nicht richtig funktionierte. Zudem erlaubt die Integration derzeit offenbar auch nicht, nur bestimmte Applikationen zu streamen - stattdessen wird stets der gesamte Bildschirminhalt übertragen. Erhöhte Vorsicht ist also angesagt, um ungewollte Leaks zu vermeiden.

Diese Probleme dürfte Microsoft in der Zukunft in den Griff bekommen. Dennoch wird sich der Windows-Konzern schwer damit tun, Gamer und ihre Gefolgschaft von Plattformen wie Discord oder Twitch loszueisen und auf eine Plattform mit Business-Fokus zu locken. Für Gamer die tagsüber einem Office-Job nachgehen ist das neue Feature durchaus interessant - was die IT-Abteilung davon hält, wenn Games über Firmengeräte gestreamt werden, steht auf einem anderen Blatt.

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation PC World.