OCR zur Texterkennung nutzen Ein Tool zum Erkennen von Texten ist in Only Office als Erweiterung schon integriert. Rufen Sie das OCR-Werkzeug in den Plug-ins auf, klicken Sie im folgenden Fenster links auf „Datei laden“ und laden das zu analysierende Bild mit Textelementen. Only Office unterstützt die Bildformate JPG und PNG. Nach der Bestätigung der Dateiauswahl mit „Öffnen“ sehen Sie im Fenster das Bildmotiv. Oben in der Mitte bei „Sprache wählen“ klicken Sie auf den passenden Eintrag und starten den Prozess mit dem „Erkennen“-Button rechts. Nun erscheint der editierbare Text, den Sie mit der Schaltfläche „Text einfügen“ in das aktuelle Dokument kopieren. Only Office lädt zwar PDF-Dateien nicht direkt in die OCR-Erkennung, die Einschränkung können Sie jedoch mit einem Trick umgehen. Dazu klicken Sie auf der Startoberfläche des Office-Pakets links im Menü auf „Lokale Datei öffnen“ und navigieren zum zu analysierenden PDF. Nach dem Laden der Datei speichern Sie sie mit „Datei –› Speichern als“ im PNG-Format. Damit erzielen Sie die besten Ergebnisse. Nun öffnen Sie in der OCR-Funktion das PNG-Bild und starten die Texterkennung. Gescannte Vorlagen können Sie für bessere Ergebnisse mit einer Bildbearbeitung optimieren. Heben Sie den Kontrast an und reduzieren Sie die Helligkeit. Bei Aufnahmen mit dem Smartphone halten Sie die Kamera für optimale Resultate senkrecht über das Dokument. Dann erkennt das OCR-Modul die Inhalte besser und Sie müssen den Text kaum nachbearbeiten.