Auf einen Blick

Pro Schnelles, zuverlässiges Drucken

Großes Bauvolumen

Vollautomatische Druckbett-Nivellierung Kontra Hinten angebrachter Spulenhalter ist umständlich

Einige Funktionen sind exklusiv für den Slicer von Creality gedacht

Keine mehrfarbigen 3D-Drucke möglich

Fazit Der K1 Max ist ein wirklich beeindruckender 3D-Drucker, der eine gute Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit liefert. Er ist dank vieler automatischer Systeme einfach zu bedienen und verfügt über nützliche Funktionen wie eine Kamera zur Fernüberwachung des Druckvorgangs. Das Einzige, was er nicht kann: mit mehreren Farben drucken.

Obwohl es sich nicht um eine brandneue Technologie handelt, ist CoreXY in diesem Jahr so etwas wie ein Modewort im 3D-Druck geworden. Der K1 und der K1 Max sind die ersten Modelle von Creality, die diese Druckmethode anwenden und so Druckgeschwindigkeiten von bis zu 600 mm pro Sekunde erreichen.

Zum Vergleich: Die meisten 3D-Drucker für Endverbraucher drucken standardmäßig mit einer Geschwindigkeit von 50 bis 80 mm pro Sekunde. Das erhöhte Tempo ist ein wichtiger Faktor, denn es bedeutet, dass die Drucke in Stunden statt in Tagen fertiggestellt werden.

Ich teste hier den K1 Max, der ein größeres Bauvolumen von 300 x 300 x 300 Millimetern hat als der K1 mit 220 x 220 x 250 Millimetern. Beide sind vollständig geschlossen, was bedeutet, dass sie die Umgebungstemperatur wärmer und stabiler halten als "offene" Drucker. Und das ist praktisch, wenn Sie mit Filamenten wie ABS, ASA und Nylon drucken wollen, die spezielle Bedingungen im Bauraum erfordern.

Aber auch wenn Sie hauptsächlich mit Standard-PLA arbeiten, gibt es am K1 Max viel zu mögen. Schauen wir uns gemeinsam die wichtigsten Funktionen an.

Design und Aufbau

CoreXY

Direktextruder mit zwei Zahnrädern und umgekehrtem Bowdenzug

Glatte PEI-Bauplatte

Das Wichtigste zuerst: Ja, die K1-Serie ist die Antwort von Creality auf die Konkurrenz von Bambu Lab, Voron und anderen. Da der Bambu P1P eine so beliebte Wahl ist, sollte man darauf hinweisen, dass der K1 Max ein größeres Bauvolumen hat (300 mm im Vergleich zu 256 mm). Bambus teurerer X1 Carbon hat das gleiche Bauvolumen wie der P1P, sodass der K1 Max diejenigen ansprechen wird, die noch größere Modelle drucken möchten.

Das bedeutet, dass der K1 Max ein sehr großer Drucker ist. Das ist keine Kritik, sondern einfach eine Tatsache. Wenn Sie ein großes Bauvolumen wünschen, müssen Sie sich darauf einstellen, dass der Drucker entsprechend groß ausfallen wird. Seine Grundfläche von 435 x 462 Millimeter schließt noch nicht einmal die Filamentrolle ein, die an einem Pfosten aufgehängt ist, der aus der Rückseite herausragt. Sie benötigen also einen mindestens 600 Millimeter tiefen Schreibtisch.

Der Drucker ist außerdem 526 Millimeter hoch, aber Sie benötigen einen höheren Platz, um die Glasplatte bei jedem Filamentwechsel abnehmen zu können. Denn nur so haben Sie Zugang zum Entriegelungshebel oben auf dem Extruder.

Die vordere Tür (und die Oberseite) bestehen aus gehärtetem Glas, die Seiten sind jedoch aus Kunststoff gefertigt und nicht abnehmbar. Die gesamte Einheit wiegt stolze 18 Kilogramm.

Es gibt an der Front des Druckers einen 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen zur direkten Steuerung, aber Sie können auch aus der Ferne Drucke an ihn senden: Es gibt sowohl eine WLAN- als auch eine Ethernet-Anbindung. Der Bildschirm ist eine der wenigen Komponenten, die Sie selbst installieren müssen, wenn Sie den K1 Max einrichten: Der 3D-Drucker wird ansonsten praktisch betriebsbereit geliefert.

Im Lieferumfang ist sogar eine 1 Kilogramm schwere Spule des neuesten HyperPLA von Creality enthalten, das eine leicht veränderte Zusammensetzung aufweist, um die für den Hochgeschwindigkeitsdruck erforderlichen höheren Fließgeschwindigkeiten zu ermöglichen.

Der K1 und der K1 Max sind CoreXY-Drucker. Es ist hier nicht der richtige Ort, um im Detail zu erklären, wie sie sich von herkömmlichen Geräten unterscheiden. Aber es ist wichtig zu wissen, dass der Hauptunterschied darin besteht, dass sich das Bett in einem CoreXY-Drucker auf und ab bewegt, nicht vorwärts und rückwärts.

Das bedeutet, dass der K1 Max in der Tiefe viel weniger Platz benötigt als klassischer Bed Slinger. Außerdem bewegt sich der Druckkopf sowohl in X- als auch in Y-Richtung und wird von zwei Motoren gesteuert. Das ist einer der Hauptgründe, warum der K1 Max (und alle CoreXY-Drucker) so viel schneller drucken.

Der Druckkopf ist leicht und verwendet ein proprietäres Hotend von Creality (das Teil, das das Filament erhitzt und die Düse enthält, aus der es extrudiert wird) anstelle einer Standardkomponente wie Volcano. Creality liefert den Extruder zudem als komplettes Ersatzteil zusammen mit einem Silikonsockel und Schrauben in der Verpackung mit.

Das kann man als großzügig ansehen oder als leicht besorgniserregend empfinden, wenn man sich fragt, warum das vormontierte Teil nicht ausreicht.

Das riesige Bett aus einer Aluminiumlegierung wird mit Wechselstrom (und nicht mit Gleichstrom) betrieben, wodurch es sich schnell aufheizen kann: von Raumtemperatur auf 60 °C in etwa 90 Sekunden. In drei Minuten erreicht es 100 °C, kann aber auch auf bis zu 120 °C aufheizen - 20 °C heißer als das Bett des K1.

Eingebaute Dehnungssensoren ermöglichen es dem K1 Max, ein "Ausgleichsnetz" aufzubauen, das leichte Unebenheiten im Druckbett ausgleicht und dazu beiträgt, dass die erste Schicht gut gedruckt wird. Das alles geschieht automatisch: Sie müssen nichts tun - nicht einmal einen Z-Versatz einstellen. Das ist fantastisch!

Auf dem Bett befindet sich eine magnetische PEI-Bauplatte mit einer glatten Oberfläche. Sie lässt sich nach dem Druck abnehmen und biegen - eine viel einfachere Methode, um Modelle zu entfernen, als mit einem Schaber auf einer festen Bettfläche. Creality legt einen Klebestift für bessere Haftung bei, den Sie unbedingt verwenden sollten, da sich sonst kleine Teile lösen können. Die Platte hat auf der Rückseite zwei Einkerbungen, die das Ausrichten erleichtern, wenn man sie wieder auf das Bett legt.

Einen Kritikpunkt gibt es jedoch: Es ist sehr umständlich, hinter den Drucker zu greifen, um das Filament zu überprüfen und zu wechseln. Erstens kann man nicht sehen, wie viel Filament noch auf der Spule ist, und zweitens ist es schwierig, eine neue Spule an einen verdeckten Pfosten zu hängen und dann das Ende in den langen Bowdenschlauch einzuführen.

Eine Lösung besteht darin, die Filament Trockenbox von Creality für 60 Euro zu kaufen und sie neben dem Drucker aufzustellen. Oder man druckt sich den Spulenhalter einfach selbst, der im 8-GB-Speicher des K1 Max schon enthalten ist und eine ähnliche Funktion erfüllt.

Der Schlauch wird beim Eintritt in das Gehäuse in einem ziemlich scharfen Winkel gebogen, durchläuft dann einen Rundlaufsensor und wird schließlich zum Extruder geführt. Das bedeutet, dass der Austausch von Filamenten einige Minuten dauert, nicht zuletzt, weil die Extrudier-/Rückzugsfunktionen eine Weile benötigt, um ihre Arbeit zu verrichten. Es lohnt sich also, den Knopf schon zu drücken, bevor das neue Filament bereit ist.

Funktionen und Anwendungen

LiDAR

Kamera

Creality Print und Creality Cloud

Das Drucken mit einer derart hohen Geschwindigkeit ist großartig, aber es gibt auch einige Nachteile. Einer davon ist, dass der Druckkopf den Drucker bei seinen Bewegungen stark vibrieren lässt, was sich noch verstärkt, wenn Sie eine größere Fläche drucken wollen.

Creality hat daher eine automatische Bewegungssteuerung eingebaut, die diese Vibrationen so gut wie möglich ausgleicht, damit die geraden Linien Ihrer Modelle nicht wellig werden. Wenn Sie diese Funktion in den Einstellungen aktivieren, druckt der K1 Max vor jedem Druck ein Zickzack-Muster und scannt den Druckkopf mithilfe des seitlich angebrachten LiDAR-Sensors auf Unebenheiten. Diese Daten werden dann beim Drucken zum Ausgleichen verwendet.

Eine weitere praktische Neuerung gegenüber dem K1 ist die eingebaute Kamera. Mit ihr können Sie den Druckvorgang aus der Ferne überprüfen (sofern Ihr Drucker mit dem Internet verbunden ist) und sie nutzt auch "KI", um den Druck zu überwachen, beispielsweise sucht die Software nach Objekten, die versehentlich auf der Bauplatte zurückgelassen wurden. Außerdem achtet die KI darauf, ob sich aufgrund eines fehlgeschlagenen Druckvorgangs ein Haufen Spaghetti aus Filament gebildet hat.

Als Bonus zeichnet die Kamera auch Zeitrafferaufnahmen von jedem Druck auf. Die Ergebnisse sind sicherlich zum Teilen in sozialen Medien gedacht, auch wenn sie nicht gerade eine optimale Qualität vorweisen. Die einzige Möglichkeit, diese Zeitrafferaufnahmen auszulagern, bestand darin, sie auf ein USB-Laufwerk zu exportieren, was bei der von mir verwendeten Firmware-Version fast jedes Mal fehlschlug und lediglich eine .tmp-Datei auf dem Laufwerk hinterließ. Glücklicherweise konnte die Datei in .mp4 umbenannt und abgespielt werden, allerdings nur der Teil des Videos, der erfolgreich exportiert wurde.

Der Touchscreen selbst ist größtenteils gut zu bedienen. Er ist groß genug, und die Programmoberfläche ist intuitiv. Sie könnte noch etwas verbessert werden, denn es ist nicht immer offensichtlich, ob man nach unten scrollen und mehr sehen kann oder nicht. Die Software scheint auf Klipper zu basieren, heißt aber offiziell schlicht Creality OS.

Obwohl Sie einen Slicer Ihrer Wahl verwenden können, um 3D-Modelle in einen g-Code zu verwandeln, den der K1 Max versteht, hat Creality seinen eigenen entwickelt: Creality Print. Dieser Slicer ist ziemlich gut und verfügt über alle Optionen, die man erwarten würde, und überzeugt zudem mit einer aufgeräumten Oberfläche.

Er ist so konzipiert, dass er den gesamten Prozess der Vorbereitung eines Modells abwickelt, einschließlich des Hinzufügens von Stützen - manuell, wenn Sie das möchten -, des Schneidens und des anschließenden Sendens der Datei an einen Drucker in Ihrem lokalen Netzwerk.

Es gibt aber auch eine Alternative: Creality Cloud. Sie können über das Webportal oder die mobile App darauf zugreifen, und in beiden Fällen können Sie ein Modell auswählen, es zerschneiden und drucken. Die App sieht aus und fühlt sich an wie AliExpress, denn auf dem Startbildschirm werden Modelle angezeigt, die Sie herunterladen können (von denen viele Geld kosten). Und Sie werden mit Pop-ups, Werbung und Aufforderungen zum Upgrade von der kostenlosen auf die Premium-Version für 89,99 Euro pro Jahr geradezu bombardiert.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die meisten Menschen dieses Abo nicht benötigen. Sie können auch als kostenloses Mitglied den Druckfortschritt überwachen und die Einstellungen anpassen.

Ich habe es vorgezogen, Modelle in Creality Print zu zerschneiden, den G-Code auf ein USB-Laufwerk zu exportieren und davon zu drucken. Man muss ja sowieso vor jedem Druck sicherstellen, dass die Bauplatte sauber ist und den Klebestift auftragen.