Die Corona-Warn-App (CWA) steht in der Version 2.22 bereit. Neu ist das Anlegen von Schnelltest-Profilen für Familienmitglieder. So ein Schnelltest-Profil enthält die persönlichen Daten wie Name und Kontaktdaten in Form eines QR-Codes, wie die Projektverantwortlichen erklären. An teilnehmenden Teststellen wird dann nur noch der QR-Code in der App zur Anmeldung gescannt. Das soll die Registrierung vor Ort beschleunigen.

Wichtig: Mit der Corona-Warn-App 2.22 können Nutzer außerdem Schnelltest-Profile auch für Familienmitglieder anlegen, die überhaupt kein Smartphone besitzen. Hierzu gehen sie unter „Sie lassen sich testen?“ zum „Schnelltest-Profil“ und tippen dort auf „Schnelltest-Profil erstellen“ (bei iOS-Geräten) beziehungsweise auf „+ Schnelltest-Profil“ (auf Android-Geräten). Danach tragen Sie die Daten der entsprechenden Person ein. Unter dem Punkt "Schnelltest-Profil" wird ihnen dann eine Liste aller Schnelltest-Profile angezeigt, die sie unter dem jeweiligen Namen der Person hinterlegt haben. Tippt ein Nutzer aus dem Schnelltest-Profil heraus auf „Weiter“, um den QR-Code der Teststelle zu scannen, dann kann man anschließend auswählen, ob man den Test für sich oder für andere registrieren will. Entscheidet man sich „für andere“, dann trägt die Corona-Warn-App automatisch den Namen aus dem Schnelltest-Profil der entsprechenden Person ein. Im Anschluss können Sie den Namen noch anpassen, falls das nötig sein sollte. So bekommen Sie das Update Zum Ausrollen der Corona-Warn-App 2.22 für iOS- und Android-Geräte gelten die bekannten Spielregeln: iOS-Nutzer können sich die aktuelle App-Version ab sofort aus dem App manuell herunterladen. Der Google Play Store bietet dagegen keine Möglichkeit, ein manuelles Update anzustoßen. Hier steht Nutzern die neue Version der Corona-Warn-App innerhalb der nächsten 48 Stunden zur Verfügung. (PC-Welt) spoods.de