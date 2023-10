"CCIE ist ein angesehenes Zertifikat in der IT-Branche und öffnet viele Türen. Ich habe selbst erlebt, dass es einen klaren Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt bietet und CCIEs international anerkannt werden - als vertrauenswürdige ExpertInnen im Bereich Netzwerktechnologie." Das sagt Bulent Kizilkar, Technical Solutions Architect bei Cisco Deutschland über seine eigene Zertifizierung als Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE).

Matthias Wessendorf, Technical Marketing Engineer Datacenter Switching bei Cisco, ergänzt: "Man wird als Experte wahrgenommen und einfacher anerkannt. Das Know-how, das man sich während der Vorbereitung aneignet, ist unglaublich. Das CCIE-Zertifikat wird immer als Qualitätsmerkmal wahrgenommen. Auch von Mitbewerbern."

Zertifikat genießt hohe Kundenakzeptanz

Ähnliches berichtet Markus Harbeck, Principal Architect bei Cisco: "Die Akzeptanz für das Zertifikat ist bei Kunden sehr hoch und wird oft angefragt. Da ich nicht studiert habe, sehe ich die CCIEs als eine Art Diplom und äquivalent zum Studium. Meiner Erfahrung nach ist die Akzeptanz des Wissens und der Fähigkeiten sehr hoch und man führt definitiv andere inhaltliche Gespräche."

Neben den spannendsten Aufgaben und der Anerkennung ist das CCIE-Zertifikat auch ein echter Gehaltsbooster. Das CCIE Average-Salery in den USA beträgt im Jahr 2023 laut talent.com 146.000 US Dollar. Und auch in Deutschland ist das Niveau sehr hoch. "Der CCIE-Titel erhöht das Gehalt eines Network-Engineers um viele Tausend Euro pro Jahr", sagt Mathias Wietrychowski, Leader Systems Engineering Cisco Deutschland.

Über die Jahrzehnte nichts an Bedeutung verloren

Dabei ist das CCIE-Programm schon 30 Jahre alt - in der IT-Branche eine Ewigkeit. Anfangs bestand die Zertifizierung aus einem zweitägigen Test, inzwischen findet nur noch eine eintägige Prüfung statt, mit Schwerpunkt auf Netzwerkstrategie, Architektur und Lebenszyklus des Netzwerks. Dabei müssen konkrete Kundenanforderungen erfüllt werden.

Durch die Verkürzung auf einen Tag wird die Zertifizierung aber nicht einfacher, im Gegenteil: "Das Erreichen dieser prestigeträchtigen Zertifizierung erfordert harte Arbeit, Disziplin und Ausdauer", so Chris Kellerer, VIP des Cisco Learning Network. Er weiß, wovon er spricht. Schließlich benötigte er drei Anläufe, bis er die anspruchsvollen CCIE-Tests bestand.

Arbeit, Disziplin, Ausdauer - sonst wird es nix

Und das, obwohl er bereits als CCNA (Cisco Certified Network Associate) und CCNP (Professional) zertifiziert war. Um Interessenten an der CCIE-Zertifizierung zu helfen, hat Chris Kellerer seine gesammelten Studienmaterialien, Kosteninformationen und Vorbereitungstipps online gestellt.

Derzeit bietet das Programm sechs verschiedene Zertifizierungen: Enterprise Infrastructure, Enterprise Wireless, Data Center, Collaboration, IT-Security und Service Provider. Damit können KandidatInnen ihre Fähigkeiten und ihr Wissen in allen wichtigen IT-Bereichen nachweisen.

Es geht auch ohne Studium

Hier sind überall erfahrene Experten dringend gesucht. Und wer nicht den langwierigen und oft theorielastigen Weg über Studium oder staatliche Weiterbildungsangebote gehen will, kann mit dem CCIE schnell seine Expertise belegen.

Allerdings darf man die Prüfung keinesfalls unterschätzen. Sie dauert zwar nur einen Tag, erfordert aber je nach Vorkenntnissen mindestens ein halbes Jahr intensive Vorbereitung. Schon vor dem Start sollten InteressentInnen daher ihre aktuellen Fähigkeiten und Kenntnisse gut einschätzen. Dazu können sie Prüfungsthemen für jede Zertifizierung aus dem Cisco Learning Network herunterladen und durcharbeiten. So erhalten sie eine Vorstellung davon, welche Bereiche geprüft werden und wie hoch der Lernaufwand für sie ist.

Gute Vorbereitung nötig

Der nächste Schritt besteht im Erstellen eines Lernplans. Für jede Expert-Level-Zertifizierung bietet das Cisco Learning Network eine Lernmatrix, die sich kostenlos herunterladen und bearbeiten lässt. Damit können InteressentInnen die Bereiche ermitteln, auf die sie sich bis zu ihrem Prüfungstermin konzentrieren müssen, und abschätzen, wie viel Zeit sie für die Vorbereitung benötigen. Bei Fragen steht die Cisco Learning Network-Community aus Fachexperten, CCIE-KandidatInnen und Zertifizierten mit Rat und Tat zur Seite. Für eine erste Orientierung bietet es sich an, die Diskussionen der Community nach Themen zu durchsuchen.

Anschließend geht es auf die Suche nach geeigneten Lernmaterialien. Dazu stehen zahlreiche Schulungen, Bootcamps, Nachschlagewerke, Videos, Tools und weitere Ressourcen zur Verfügung. Doch die Theorie allein reicht nicht für eine erfolgreiche CCIE-Zertifizierung.

Arbeiten im Labor ist ein Muss

Denn die Technologie-Kernprüfung bildet nur die Voraussetzung für die praktische Prüfung. Hier geht es vor allem um die konkrete Einrichtung komplexer Netzwerke. Daher sollten Kandidaten viel in einem Labor üben.

Die CCIE Lab-Prüfung testet, wie gut Kandidaten ihr konzeptionelles Verständnis mit praktischen Fähigkeiten verbinden können. Sie müssen in der Lage sein, neuartige Probleme in der realen Welt unter Zeitdruck zufriedenstellend zu lösen. Der CCIE-Zertifizierte verfügt somit über die geistige Flexibilität, das Selbstvertrauen und das fundierte Fachwissen, um kritisch zu denken, innovativ zu sein und Lösungen für komplexe Probleme effektiv bereitzustellen.

Beste Job-Chancen

Kein Wunder, dass CCIE-Zertifizierte auf dem Arbeitsmarkt und bei Kundenprojekten sehr gefragt sind. "Viele Kunden sind begeistert. Ich denke, sie suchen auch aktiv in den sozialen Medien nach diesen Zertifizierungen", berichtet Markus Harbeck. Das bestätigt Jan Gerbecks, Architect - Customer Delivery bei Cisco Customer Experience: "Die Zertifizierungen helfen oft, dass man im ersten Kundenkontakt schneller das passende inhaltliche Niveau sowie Vertrauen findet. Oft wird man sehr explizit vom Kunden dazu angesprochen."

Aufgrund der hohen Anforderungen und strengen Prüfkriterien ist das CCIE-Programm seit 30 Jahren sehr erfolgreich. Weltweit gibt es nur rund 60.000 Zertifizierte, allein in Deutschland wohl weniger als 2.000. "Das Zertifikat bildet damit praktisch den Goldstandard in der IT und hat in 30 Jahren nichts von seinem Glanz verloren", verkündet Cisco ganz stolz zum 30. Geburtstag des Zertifikats. Und weiter: Das CCIE-Zertifikat ist weiterhin ein Karriere-Turbo, der zu interessanten Aufgaben und einem hohen Gehalt führt. Daher lohnt sich der enorme Lernaufwand auch heute.

Respekt und Anerkennung obendrauf

Das bekräftigt aus erster Hand Yusuf Bhaiji, der als Director of Certifications das CCIE-Programm weltweit leitet: "Ich bin selbst seit mehr als 20 Jahren CCIE und kann das Gelernte immer noch anwenden. Das Zertifikat eröffnete mir berufliche Aufstiegsmöglichkeiten. Ich wurde nicht nur befördert und bekam mehr Gehalt, sondern auch mehr Respekt und Anerkennung von meinen Kollegen und Kolleginnen - ebenso wie die anderen Zertifizierten. Wer den CCIE-Titel erworben hat, wird sehr respektiert. Man wird Teil einer elitären Gruppe.

