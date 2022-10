Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Cisco Networking Academy hat Cisco nicht nur zwei neue Zertifizierungen angekündigt, sondern sich auch ein ehrgeiziges Ziel gesteckt: In den nächsten zehn Jahren will der Hersteller 25 Millionen Menschen in den Bereichen Netzwerke, Cybersicherheit und allgemeine IT-Schulungen ausbilden.

Wie fast alle großen IT-Player - bei Microsoft etwa der Microsoft Certified IT Professional (MCITP) - offeriert auch Cisco ein eigenes Zertifizierungsprogramm. Hierzu gründete die Company vor 25 Jahren die Cisco Networking Academy, die eine breite Palette an Zertifizierungsangeboten offeriert - darunter das Zertifikat des Cisco Certified Network Associate(CCNA). Glaubt man Zahlen des Konzerns, so hat sich für die Teilnehmer die Schulung gelohnt: 95 Prozent der Teilnehmer führen laut Cisco ihre anschließenden Arbeitsmöglichkeiten auf den Besuch der Zertifizierungskurse zurück.

25 Millionen Schüler in zehn Jahren

Insgesamt haben laut Cisco in den letzten 25 Jahren mehr als 17,5 Millionen Lernende an die Networking-Academy-Kursen teilgenommen, um IT-Kenntnisse zu erwerben. Eine Zahl, die der Konzern in den nächsten zehn Jahren noch toppen will: In diesem Zeitraum will das Unternehmen im Rahmen der Networking Academy 25 Millionen Menschen IT-Skills lehren. Auf diese Weise will der Hersteller seinen Beitrag zur Bewältigung des Fachkräftemangels leisten. So hätten Untersuchungen gezeigt, dass bis 2030 mehr als 85 Millionen Arbeitsplätze unbesetzt bleiben könnten, weil es nicht genügend qualifizierte Menschen gibt. Gleichzeitig würden bis 2025 aufgrund von Fortschritten in der Technologie und Automatisierung 97 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen.

Cisco schließt Bildungspartnerschaften

Um das ehrgeizige Ziel zu erreichen, kündigte Cisco mehrere Partnerschaften im Bildungsbereich an - darunter eine mit Experis. Das Unternehmen konzentriert sich auf Lernangebote in Bereichen wie IT, Cybersicherheit, Netzwerke, Programmierung und Daten. Ferner führt die Cisco Networking Academy zwei neue Zertifizierungsprogramme ein. Bei dem ersten handelt es sich um eine Cybersecurity-Schulung, die Bewerbern, die den Kurs abschließen, eine Einstiegszertifizierung und die erforderlichen Fähigkeiten für eine Einstiegsposition im Sicherheitsbereich bieten soll. Darüber hinaus offeriert das neue, kostenlose, Mobile-First-Programm "Skills for All" der Akademie den Teilnehmern Kurse zum Selbststudium mit interaktivenTools und Karriereressourcen.