Als physisches Event hat Cisco die eigene Kunden- und Partnerveranstaltung "Cisco Live" ohnehin schon abgesagt - natürlich wegen der Covid-19-Pandemie. Nun wurde aber auch die für den Anfang Juni 2020 vorgesehene rein digitale Variante auf einen noch nicht näher bestimmten Zeitpunkt verschoben. Grund: die seit einer Woche andauernden Proteste in den USA wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis am 25. Mai 2020.

Cisco-CEO Chuck Robbins begründete diese Entscheidung via Youtube und Twitter. In der Video-Botschaft verkündete er, dass er mit der Verschiebung der " Cisco Live" ein Zeichen setzen und jedermann in der Cisco-Community nun die Möglichkeit geben möchte darüber nachzudenken, wie man Rassismus, Ungerechtigkeit und soziale Ungleichheit weltweit bekämpfen könne.

Gleichzeitig spendete Cisco fünf Millionen Dollar an Organisationen, die dieses Vorhaben unterstützen. Im Video-Statement räumte Robbins ein, dass die Verschiebung der "Cisco Live" auch auf das Feedback aus der Community zurückzuführen ist. Der neue Termin der Kunden- und Partnerveranstaltung soll noch im Juni bekannt gegeben werden.