Netzwerkriese Cisco hat angekündigt, das Startup Code BGP für einen nicht genannten Betrag zu übernehmen. Das in Privatbesitz befindliche Unternehmen hat sich auf Border-Gateway-Protokolle (BGP) spezialisiert und bietet eine Cloud-basierte Plattform, um Sicherheitsprobleme wie BGP Hijacking und Route Leaks in Echtzeit zu erkennen.

Diese Technologie soll künftig in das ThousandEyes-Produktportfolio von Cisco integriert werden und das Angebot in Sachen BGP-Monitoring und Incident-Analyse erweitern, wie Joe Vaccaro, VP Product bei Cisco, in einem Blogbeitrag zur Akquisition schreibt.

We are pleased and excited to announce that @Cisco has acquired @CodeBGP! ????https://t.co/usZRggg72v — Code BGP (@CodeBGP) August 1, 2023

Ciscos Security-Shoppingtour

"BGP ist eine essenzielle Technologie, die dafür sorgt, dass das Internet funktioniert. Die Komplexität der Technologie macht es allerdings schwierig, Vorfälle zu erkennen und zu beheben - vor allem angesichts des Ausmaßes, in dem diese auftreten", schreibt der Cisco-Manager und ergänzt, dass es allein im Jahr 2023 bislang mehr als 6.000 Sicherheitsvorfälle in diesem Bereich identifiziert worden seien. Das mache BGP Visibility zu einer grundlegenden Fähigkeit für Unternehmen und Organisationen.

Die Übernahme von Code BGP ist bereits die achte für Cisco im Bereich Security im laufenden Jahr. Hier ein Überblick über die bisher 2023 in diesem Bereich vom Netzwerk-Giganten zugekauften Unternehmen:

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Network World.