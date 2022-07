Die Personalie kommt zur Unzeit für Broadcom. Thomas Krause, President derSoftwaresparte, wird das Unternehmen schon am 15. Juli verlassen, meldete das Unternehmen offiziell an die Finanzbehörden. Dabei hatte Broadcom erst Ende Mai angekündigt, VMware für 61 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Der Deal soll bis Ende des Geschäftsjahres am 31. Oktober 2022 abgeschlossen werden. Darum will sich nun Broadcom-CEO Hock Tan selbst kümmern.

Software-President ersatzlos gestrichen

Mit dem Kauf von VMware dringt Broadcom tief in das Enterprise-Software-Business ein. Der Halbleiterspezialist hatte zuvor bereits CA Technologies und Symantec übernommen. Mit der VMware-Übernahme dürften sich die Softwareerlöse nahezu verdreifachen und knapp die Hälfte der Unternehmensumsätze ausmachen. Angesichts dieser Dimensionen will sich wohl der Chef selbst der Sache annehmen.

Krauses Rücktritt sei nicht auf Meinungsverschiedenheiten mit dem Management in Bezug auf die Geschäftspolitik zurückzuführen, hieß es. Der Manager werde bis zu seinem Ausscheiden bei der Übergabe des Amtes helfen. Mit gerade einmal neun Tagen zwischen der Ankündigung des Abschieds am 6. Juli und dem Ausscheiden bleibt dafür allerdings nicht viel Zeit. Die Position des President für die Software Group will Broadcom ersatzlos streichen.

Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass Charlie B. Kawwas, derzeit Chief Operating Officer des Unternehmens, zum Präsident der neuen Semiconductor Solutions Group ernannt wird. Kawwas soll darüber hinaus für das globale operative Geschäft und den Vertrieb in den Bereichen Halbleiter und Brocade Storage Networking verantwortlich bleiben und weiterhin an CEO Tan berichten.

Krause heuert bei Investoren an und soll Citrix/Tibco steuern

Krause bleibt dem Softwaregeschäft treu. Wie das Wall Street Journal meldete, soll er CEO des neuen Softwarekonglomerats aus Citrix Systems und Tibco Software werden. Ende Januar 2022 hatten Vista Equity Partners und Evergreen Coast Capital, der Private-Equitiy-Arm von Elliott Management Corp., angekündigt, Citrix für 16,5 Milliarden Dollar zu übernehmen und von der Börse zu nehmen. Citrix soll mit Tibco, einem Spezialisten für Datenmanagement, Analytics und Middleware, zusammengeführt werden. Auch hier werden Krauses Fähigkeiten gefragt sein, unterschiedliche Software-Companies zu integrieren.

Wird Broadcom die VMware-Kunden melken?