Ein turbulentes Jahr mit neuen Kriegen und Protesten, Cyberattacken, Energieknappheit und anderen üblen Dingen geht zu Ende und wir alle blicken mit Spannung - und auch etwas Sorge - auf 2023.

Das IT-Jahr 2023: Fragen über Fragen

Was erwartet uns im neuen Jahr geopolitisch - und natürlich auch in Hinblick auf die IT? Wie wirkt sich eine mögliche Rezession auf den IT-Markt aus? Drohen Entlassungen im IT-Bereich? Gibt es nach Lockerungen wie Hybrid Work, 4-Tage-Woche und Workation nun wieder eine Kehrtwende? Droht uns eine neue, größere Welle von Cyberattacken? Wie entwickelt sich angesichts Nachhaltigkeitsgebot und Sparzwängen der Trend in die Cloud?

Um diese und weitere Fragen zu beantworten, haben wir uns in der letzten Episode des TechTalk-Podcast für 2022 kompetente Unterstützung bei IDC geholt. Die beiden Analysten Lynn-Kristin Thorenz und Marco Becker wagten für uns einen Blick in die IT-Glaskugel:

Spoiler-Alarm: Es wird nicht so schlimm wie allgemein befürchtet. In Summe sind die beiden IT-Experten für 2023 optimistisch. Es gibt viele Herausforderungen, die zu nehmen sind - aber auch unglaublich spannende Themen, die auf die Unternehmen zukommen, so IDC-Analystin Thorenz. Aber hören Sie selbst...